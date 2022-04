Avis aux médias - Les Aliments Maple Leaf Inc. - Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de 2022





MISSISSAUGA, ON, le 21 avril 2022 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX: MFI) communiquera ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022 le 4 mai 2022. Les résultats financiers seront publiés par le service de diffusion sur fil de presse de CNW vers 6 h (HE), ce qui sera suivi d'une conférence téléphonique à 8 h (HE).

Quoi : Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de 2022 des Aliments Maple Leaf



Qui : Michael H. McCain, président et chef de la direction

Curtis Frank, président et chef de l'exploitation Geert Verellen, chef des finances



Quand : 4 mai 2022 à 8 h (HE)



Où : Rendez-vous sur http://www.mapleleaffoods.com/investors/events pour obtenir le lien vers la

webdiffusion.

Diffusion en direct sur Internet; connectez-vous simplement au moyen du lien ci-dessus.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le 416 764-8650 ou le 1 888 664-6383. Les personnes qui ne peuvent participer à la conférence pourront écouter un enregistrement qui sera disponible une heure après l'événement au 416 764-8677 ou au 1 888 390-0541 (code d'accès : 924743 #.

Si vous n'êtes pas en mesure d'y participer, vous pourrez accéder à la webémission qui sera archivée sur le site Web de l'entreprise à l'adresse www.mapleleaffoods.com dans la section Présentations et webémissions.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre qui a pour vision de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable de la planète, et de fabriquer des produits alimentaires de façon responsable sous des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD, SchneidersMD, SchneidersMD Country NaturalsMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, LightlifeMD et Field RoastMC. La société emploie environ 13 500 personnes et exploite ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

