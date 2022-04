Velodyne Lidar présente des solutions de vision complètes destinées à la robotique, à l'industrie et au transport routier, à l'occasion de l'événement XPONENTIAL 2022





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) présentera ses capteurs lidar et logiciels innovants à l'occasion de l'événement XPONENTIAL 2022 à Orlando, du 26 au 28 avril, sur le stand n°2149. Velodyne expliquera comment sa technologie lidar alimente plusieurs solutions autonomes dans les domaines de la robotique, de l'industrie, du transport routier, et bien plus encore, afin de promouvoir la sécurité, la durabilité, l'efficience et l'égalité à l'échelle mondiale.

Les problématiques relatives à la capacité des chaînes d'approvisionnement, aux embouteillages, aux préoccupations de sécurité ainsi qu'aux pénuries de main-d'oeuvre, encouragent le déploiement de systèmes autonomes. Velodyne fournit des capteurs lidar et des logiciels qui résolvent les problèmes des clients au niveau du système, afin de développer des solutions autonomes complètes, et d'accélérer leurs délais de commercialisation.

À l'occasion de l'événement XPONENTIAL, Velodyne exposera ses capteurs de pointe Velarray M1600, Puck et Ultra Puck, qui fournissent aux entreprises la performance, la fiabilité et l'évolutivité nécessaires pour un large éventail d'applications. La société présentera également le Kit de développement Vella, qui permet aux clients de connecter le capteur lidar de Velodyne à une bibliothèque en libre-service de fonctions logicielles de perception, afin d'accélérer le développement de leur solution pour des applications en constante évolution.

Les participants pourront s'immerger dans une démonstration en réalité augmentée (RA), afin de découvrir comment les capteurs M1600 de Velodyne perçoivent le monde. En outre, Velodyne sera accompagnée de Clearpath Robotics, qui présentera son véhicule terrestre sans pilote Husky, alimenté par le capteur Puck de Velodyne, qui est conçu pour évoluer dans des environnements extérieurs difficiles et tout-terrain.

« Les participants à l'événement XPONENTIAL découvriront comment la gamme de capteurs et logiciels de Velodyne façonne la vague de commercialisation de solutions autonomes, qui a lieu dans les secteurs industriel, robotique et automobile », a déclaré Sally Frykman, directrice marketing chez Velodyne Lidar. « Aujourd'hui plus que jamais, nous vivons dans un monde en mouvement. Pour suivre la cadence, les industries déploient des technologies plus intelligentes. Les entreprises peuvent compter sur nos solutions basées sur le lidar pour permettre à leurs systèmes automatisés de révolutionner nos vies et de rendre les communautés plus sûres. »

Comment les solutions lidar améliorent l'efficacité des routes et de la chaîne d'approvisionnement

À l'occasion de la conférence XPONENTIAL, Christina Aizcorbe, vice-présidente des affaires gouvernementales chez Velodyne, s'exprimera dans le cadre d'une présentation sur la commercialisation des camions automatisés. Mme Aizcorbe expliquera en quoi les déploiements actuels de camions automatisés ne représentent pas simplement un concept théorique. Ils apportent des données du monde réel à la fois essentielles et crédibles, qui soutiendront leur expansion, concrétisant véritablement les avantages offerts par la commercialisation pour les consommateurs américains. L'innovation dans le domaine du fret et du transport de marchandises stimulera également la croissance économique bien au-delà du transport routier.

La séance intitulée « À quoi ressemble la commercialisation de camions automatisés ? ? Partie 2 », aura lieu le 25 avril, de 14 h 50 à 15 h 45 HAE, dans la salle S330A/B.

« Nous observons la croissance rapide de l'automatisation dans d'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement, notamment l'utilisation des mêmes technologies avancées de détection que celles utilisées dans les systèmes de conduite automatisée, afin d'améliorer l'efficience dans le cadre des opérations d'entrepôt et de logistique, ainsi que l'automatisation portuaire. La technologie lidar est indispensable pour assurer la redondance des capteurs et les performances sécurisées de ces systèmes, 24 heures sur 24 », a déclaré Mme Aizcorbe.

Pour organiser une rencontre sur le stand de Velodyne à l'occasion de l'événement XPONENTIAL, veuillez contacter le service des ventes de Velodyne : 669.275.2526, sales@velodyne.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment ceux des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

