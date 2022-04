Résultats de Sartorius Stedim Biotech pour le premier trimestre 2022





Chiffre d'affaires en progression de 27,6 % à taux de change constant ; marge d'EBITDA courant à 35,2 %

Demande favorable ; normalisation des effets liés à la pandémie et du développement des prises de commandes, comme prévu ; vaste programme d'investissement conforme au calendrier

Positionnement renforcé par l'acquisition de l'activité chromatographie de Novasep

Confirmation des perspectives pour 2022 : augmentation du chiffre d'affaires anticipée entre 15 % et 19 % ; marge d'EBITDA courant prévue à plus de 35 %

Les incertitudes politiques et économiques au niveau mondial se sont considérablement accrues

AUBAGNE, France, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech, partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique, a connu un début d'exercice 2022 particulièrement dynamique avec des forts taux de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et son résultat par rapport à la même période de l'année passée. Au vu des performances du premier trimestre, le groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2022.

« Sartorius Stedim Biotech a enregistré un bon début d'année 2022. Notre croissance s'est poursuivie et notre marge s'est maintenue à un haut niveau malgré la hausse des coûts de logistique et des matériaux, et malgré l'impact des effets de change négatifs. Les effets liés à la pandémie et l'évolution des prises de commandes se normalisent, comme prévu. Le niveau de demande pour nos produits est élevé dans tous les segments et nos investissements dans l'expansion de nos capacités de production progressent de manière satisfaisante. En outre, l'acquisition de l'activité chromatographie de Novasep a renforcé davantage notre positionnement dans les procédés downstream. Face aux bonnes performances du premier trimestre et à la demande favorable, nous confirmons nos prévisions pour l'exercice. Cependant, les incertitudes liées à la situation politique et économique mondiale se sont considérablement accrues avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, augmentant encore la pression sur les chaînes d'approvisionnement et les risques découlant de taux d'inflation sensiblement plus élevés". », déclare Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général.

Développement des activités du groupe1

Au cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 27,6 % en glissement annuel et à taux de change constant (déclaré : +31,6 %) pour atteindre 862 millions d'euros. Ces performances ont été portées par une solide croissance organique à travers l'ensemble du portefeuille, les acquisitions2 ayant contribué à près de 2 points de pourcentage de cette hausse. Les trois régions commerciales (EMEA3, Amériques et Asie | Pacifique) ont également connu un taux de croissance à deux chiffres à taux de change constant.

Face au trimestre exceptionnel du dernier exercice, les prises de commandes sont conformes aux prévisions et atteignent 950 millions d'euros (- 8,6 % à taux de change constant, déclaré : - 5,5 %). En effet, les premiers trimestres de 2021 ont été marqués par une demande extraordinairement élevée en raison de la pandémie de coronavirus et du changement des habitudes de certains clients qui ont passé leurs commandes plus longtemps à l'avance.

Face à la croissance du chiffre d'affaires, l'EBITDA courant a bondi de 31,1 % pour s'établir à 304 millions d'euros au cours du premier trimestre. La marge correspondante est restée largement stable à 35,2 % (trimestre de l'exercice précédent : 35,4 %) malgré l'impact des effets de change négatifs. Le résultat net courant a progressé de 34,4 % à 203 millions d'euros et le résultat net courant par action s'élève à 2,21 euros (trimestre de l'exercice précédent : 1,64 euro).

Principaux indicateurs financiers

Le groupe Sartorius Stedim Biotech présente toujours un bilan et une base financière très solides. Au 31 mars 2022, son ratio de capitaux propres s'élevait à 48,1 % (31 décembre 2021 : 43,9 %). Le ratio endettement net / EBITDA courant se maintient à 0,4 %, comme en fin d'exercice 2021. Le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se situe à - 77 millions d'euros tel que prévu contre - 62 millions d'euros au premier trimestre 2021. Le ratio des dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires atteint 8,9 % (même période de l'exercice précédent : 9,5 %).

Augmentation du nombre d'employés

Au 31 mars 2022, Sartorius Stedim Biotech employait un total de 11 400 personnes dans le monde entier, soit 991 employés de plus qu'à la fin du mois de décembre 2021.

Confirmation des perspectives pour l'exercice 2022

La direction confirme ses prévisions pour l'exercice en cours : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est projetée entre 15 % et 19 %, et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à deux points de pourcentage. La marge d'EBITDA courant de l'entreprise est anticipée à plus de 35 % cette année.

Le ratio d'investissement devrait atteindre environ 14,5 % et le ratio d'investissement net / EBITDA courant devrait se situer à près de 0,2 à la fin de l'exercice. Ces projections ne tiennent pas compte d'autres acquisitions potentielles.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. De plus, la direction note une augmentation du dynamisme et de la volatilité du secteur des sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique ces dernières années, la pandémie de coronavirus ayant renforcé cette tendance. Par conséquent, les prévisions actuelles affichent une part d'incertitude plus grande qu'à l'accoutumée. En outre, elles présupposent que la situation géopolitique et économique mondiale, les chaînes d'approvisionnement et le taux d'inflation ne se dégraderont pas davantage, et qu'aucune nouvelle restriction majeure liée au coronavirus ne sera imposée.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ces indicateurs visent à améliorer la comparaison des performances au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré

EBITDA courant : bénéfice avant intérêts, impôts et dotation aux amortissements, corrigé des événements non récurrents

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

2 Acquisition de CellGenix, de Xell et de la division de chromatographie de Novasep

3 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Conférence téléphonique

Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe Sartorius Stedim Biotech, tiendra une téléconférence le 21 avril 2022 à 15 h 30 (heure de Paris) afin de commenter les résultats de la société avec des analystes et investisseurs. Vous pouvez vous y inscrire via le lien suivant :

https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=sG0DnuJJ

Agenda financier

21 juillet 2022 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2022)

19 octobre 2022 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2022)



Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2022

En millions d'euros sauf indications particulières 1er trimestre 2022 1er trimestre 20211 ? en % déclaré ? en % cc2 Prises de commandes et chiffre d'affaires







Prises de commandes 949,7 1 004,4 -5,5 -8,6 Chiffre d'affaires 862,5 655,2 31,6 27,6 - EMEA 348,6 284,1 22,7 22,9 - Les Amériques 293,7 204,0 44,0 34,7 - Asie | Pacifique 220,2 167,1 31,8 26,9 Résultats







EBITDA courant3 303,7 231,6 31,1

Marge d'EBITDA courant3 en % 35,2 35,4



Résultat net courant4 203,4 151,3 34,4

Résultat net courant4 par action en ? 2,21 1,64 34,5

Résultat net5 270,1 125,8 114,7



1 Les chiffres relatifs au premier trimestre 2021 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisitions de BIA Separations et WaterSep BioSeparations

2 cc = à taux de change constant

3 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et corrigé des éléments non récurrents

4 Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, et hors Amortissements et basé sur le résultat financier et taux d'impôt normalisés.

5 Résultat net après participations ne donnant pas le contrôle

Rapprochement

En millions d'euros sauf indications particulières 3 mois 2022 3 mois 20211 EBIT (résultat opérationnel) 261,3 198,3 Éléments non récurrents 1,8 1,7 Dépreciation | amortissement 40,7 31,6 EBITDA courant 303,7 231,6

En millions d'euros sauf indications particulières 3 mois 2022 3 mois 20211 EBIT (résultat opérationnel) 261,3 198,3 Eléments non-récurrents 1,8 1,7 Amortissement | IFRS 3 14,9 10,0 Résultat financier normalisé2 -2,7 -2,5 Charge d'impôt normalisé (26%)3 -71,6 -54,0 Résultat net courant 203,7 153,6 Participations ne donnant pas le contrôle -0,3 -2,3 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 203,4 151,3 Résultat net courant par action en ? 2,21 1,64

1 Les chiffres relatifs au premier trimestre 2021 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisitions de BIA Separations et WaterSep BioSeparations

2 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement et au changement dans l'évaluation du passif « earn-out «

3 Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie



En millions ?,

sauf indications particulières 3 mois 2022 3 mois 20211 Endettement brut 630,8 609,2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 165,1 149,4 Endettement net 465,7 459,8





EBITDA courant (12 mois) 1 105,5 709,6 EBITDA d'acquisitions pro forma (12 mois) 10,9 8,3 EBITDA courant pro forma 1 116,4 717,9 Endettement net/EBITDA courant 0,4 0,6

En millions ?,

sauf indications particulières 3 mois 2022 3 mois 20211 Chiffre d'affaires 862,5 655,2 Dépenses d'investissement 77,2 62,0 Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires 8,9 9,5

1 Les chiffres relatifs au premier trimestre 2021 ont été retraités en raison de la finalisation de l'allocation du prix d'achat pour les acquisitions de BIA Separations et WaterSep BioSeparations

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un partenaire de premier plan de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,89 milliards d'euros, avec un effectif de quelque 10 400 personnes.

Contact

Petra Kirchhoff

Responsable de la communication du groupe et des relations avec les investisseurs

+49 (0)551 308 1686

petra.kirchhoff@sartorius.com

Suivez Sartorius sur Twitter @Sartorius_Group et sur LinkedIn.

