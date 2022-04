Beauté et harmonie - Les Chefs Religieux du Monde Entier s'apprêtent à dialoguer au Forum de Boao pour l'Asie





Sur le thème "Le monde en COVID-19 et au-delà : OEuvrer ensemble en vue d'un développement mondial et d'un avenir commun", la conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie (FBA) se tiendra du 20 au 22 avril. Une session de ventilation du BFA, le Dialogue des Chefs Religieux - attendu avec impatience par des centaines de millions de croyants religieux dans le monde - s'ouvrira à 10h le 22 avril.

Compte tenu de la pandémie, les intervenants du dialogue prendront part à l'événement physiquement ou virtuellement, notamment : L'imam Yang Faming, Président de l'Association islamique de Chine ; le Vénérable Maître Yin Shun, Vice-président de l'Association Bouddhiste de Chine et Président de l'Association Bouddhiste de la Province de Hainan ; le Professeur Chen Lai, Président de la Société Chinoise pour l'histoire de la Philosophie et Doyen de l'Académie du Savoir chinois de Tsinghua ; le Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, Président du Conseil mondial des Communautés Musulmanes et Premier Président du Comité directeur international de Hedayah, le Centre International d'Excellence pour la Lutte contre l'Extrémisme violent ; le Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, Secrétaire Général de la Ligue musulmane mondiale ; Très Révérend Archevêque Kim Hee-joong, Co-Président de la Conférence coréenne des Religions pour la Paix (KCRP)?Président du Comité pour la Promotion de l'Unité Chrétienne et du Dialogue Interreligieux, Conférence des Evêques Catholiques de Corée, Eglise Catholique ; Luigi De Salvia, Co-Président de Religions pour la Paix Europe et Président de Religions pour la Paix Italie.

Le dialogue, auquel participeront physiquement et virtuellement les sept intervenants de poids, s'articulera autour du thème "La Lune Au-Dessus des Rivières, la Beauté et l'Harmonie - les Civilisations s'Epanouissent à travers la Communication et la Convergence". Des conversations seront menées entre diverses religions et civilisations au sujet de l'apprentissage mutuel et de la coexistence harmonieuse dans le but d'apporter la sagesse religieuse et culturelle aux efforts conjoints de contrôle du COVID, de paix mondiale et de construction d'une communauté d'un avenir partagé pour l'humanité, et de mettre en évidence le grand amour et la responsabilité des groupes religieux.

Accueilli par l'Association Chinoise de Communication de la Culture Religieuse et le Comité Chinois sur la Religion et la Paix, organisé par le Bureau des Affaires Religieuses de Hainan et l'Association Bouddhiste de Hainan, et assisté par l'Association Islamique de Chine, le Dialogue des Leaders Religieux de cette année est la 7ème édition au BFA depuis 2015.

