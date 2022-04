CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ENTAME SA TROISIÈME ANNÉE DE PARTENARIAT AVEC L'UNICEF, QUI AIDE 7,9 MILLIONS DE FILLES PAR LE BIAIS DE L'ÉDUCATION ET DE L'APPRENTISSAGE POUR L'EMPLOI ET L'AUTONOMISATION





Clé de peau Beauté fera don d'une partie des revenus de ventes mondiales de Le Sérum pour promouvoir le concept d'un monde meilleur en passant par l'éducation des filles en STIM

TOKYO, 21 avril 2022 /CNW/ - Clé de peau Beauté, une marque mondiale de soins de la peau et de maquillage de luxe, est fière de s'associer à l'UNICEF[1] pour une troisième année en soutenant le Programme mondial pour l'égalité des genres qui soutient le droit de chaque enfant à un avenir égal. Clé de Peau Beauté est convaincue que libérer le pouvoir du potentiel illimité des filles grâce à l'éducation et au savoir conduira à un avenir meilleur pour tous. Alors que le partenariat entre dans sa troisième année, l'UNICEF et Clé de Peau Beauté visent à continuer d'éliminer les obstacles auxquels les jeunes filles peuvent être confrontées en améliorant leur accès à l'enseignement des sciences, de la technologie, de'ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi qu'aux compétences pertinentes - pour leur donner les outils nécessaires pour avoir un impact positif sur leurs communautés et le monde. Clé de Peau Beauté fera don d'une partie des ventes mondiales de Le Sérum pour soutenir les efforts de l'UNICEF au Bangladesh, au Kirghizistan et au Niger, entre autres, pour éduquer et autonomiser les filles. L'initiative se déroulera dans les magasins de mai à juin et en ligne de mai à décembre 2022[2].

Alors que le monde commence à émerger de la pandémie de COVID-19 et attend un avenir meilleur, nous reconnaissons l'héritage des deux dernières années et son incidence sur la façon dont l'avenir sera façonné. Nous avons constaté une confiance accrue dans la science et les scientifiques du monde entier et les nouvelles technologies sont devenues essentielles à la vie quotidienne, ce qui nous a permis de comprendre collectivement que les solutions scientifiques et techniques seront la clé de nombreux défis mondiaux actuels et futurs. En mettant davantage l'accent sur les sujets liés aux STIM, Clé de Peau Beauté est convaincue qu'il est plus important que jamais d'équiper la prochaine génération de filles avec l'éducation et les outils STIM dont elles ont besoin pour créer un meilleur avenir pour elles-mêmes et pour la société dans son ensemble.

Les fonds recueillis pour l'UNICEF grâce aux revenus de ventes du produit Le Sérum l'an dernier ont aidé à faire avancer des initiatives visant à soutenir les filles du monde entier, en leur permettant de surmonter les obstacles à l'éducation et au développement des compétences. Les réalisations comprennent :

Bangladesh : Renforcer le programme d'éducation des adolescents pour qu'il tienne compte des différences entre les genres

Clé de Peau Beauté soutient les programmes de l'UNICEF au Bangladesh visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le système éducatif, à diminuer les obstacles liés au genre qui limitent l'accès à l'éducation, ainsi qu'à réduire la violence sexiste.

En partenariat avec le gouvernement du Bangladesh , l'UNICEF suit une approche systématique pour renforcer l'équité entre les genres dans le système éducatif en fournissant un soutien technique pour développer un programme d'études basé sur les compétences, qui a été approuvé par le premier ministre du Bangladesh .

L'UNICEF a mis en oeuvre un programme d'apprentissage alternatif au Bangladesh pour les adolescentes non scolarisées les plus vulnérables, en les mettant en relation avec des apprentissages et des formations professionnelles avec des compétences théoriques et fondamentales : 1 100 filles se sont inscrites.

Kirghizistan : Renforcer les compétences des filles au XXIe siècle

Clé de Peau Beauté appuie les programmes STEM4Girls de l'UNICEF au Kirghizistan pour permettre aux filles de suivre une formation professionnelle et de faire carrière dans le domaine des STIM et plus encore, afin de lutter contre les disparités entre les genres, notamment les taux de chômage élevés chez les femmes et la prévalence du mariage des enfants.

Un total de 621 filles ont été formées pour devenir des éducatrices et servir de modèles aux plus jeunes filles de leur collectivité. Ces éducatrices ont réussi à rejoindre plus de 16 000 pairs, ce qui a amené 81 % des participantes à déclarer que les séances les ont aidés à déterminer leur choix professionnel en STIM.

155 filles sont entrées à l'université pour étudier les STIM, dont 39 % avec une bourse d'études.

Niger : Promouvoir l'autonomisation des filles

Clé de Peau Beauté soutient les programmes de l'UNICEF au Niger , où plus de 1,3 million de filles ne sont pas scolarisées, afin de pouvoir proposer aux adolescentes de nouvelles occasions de développement de compétences et d'aptitudes pertinentes.

Le partenariat a aidé 900 filles du secondaire à former des groupes de mentorat pour renforcer leurs compétences de base en mathématiques et en français. Environ un tiers de ces filles avaient abandonné l'école, mais elles ont réussi à y retourner grâce au programme de mentorat.

24 956 filles et femmes ont bénéficié d'une campagne et d'un atelier sur l'élimination des stéréotypes sexuels liés au genre et la promotion de leur bien-être.

« La pandémie a mis en évidence l'importance de la science et de la technologie dans la résolution de nombreux problèmes auxquels le monde est confronté. Dans le cadre de son partenariat avec Clé de Peau Beauté, l'UNICEF investit dans des initiatives de renforcement des compétences dans les domaines des STIM, des technologies numériques et de l'entrepreneuriat social. L'UNICEF soutient les efforts visant à s'assurer que les filles mènent une vie autonome et disposent des ressources et des possibilités adéquates. Grâce à ce programme, nous espérons inspirer et fournir les outils nécessaires à la prochaine génération de femmes dirigeantes », a déclaré Mme Carla Haddad Mardini, directrice, Collecte de fonds et partenariats privés, UNICEF.

« Chez Clé de Peau Beauté, nous croyons que la clé d'un monde meilleur consiste à donner aux filles la possibilité de développer leur plein potentiel grâce à l'éducation dans des programmes de STIM. Nous nous sommes donc engagés à répartir un pourcentage des ventes du produit Le Sérum, l'un de nos produits les plus convoités, pour éduquer et autonomiser les jeunes femmes du monde entier. Les deux dernières années ont été importantes, car nous avons cherché à faire une réelle différence, et il a été particulièrement spécial de recevoir une participation aussi enthousiaste de nos clients. Nous sommes honorés de savoir que, grâce à l'UNICEF, nos contributions sont en mesure d'avoir l'impact le plus nécessaire et le plus significatif possible », a déclaré Mme Mizuki Hashimoto, directrice de marque de Clé de peau Beauté.

Clé de Peau Beauté vise à autonomiser les filles par l'éducation; il s'agit de la première étape qui leur permettra de libérer leur plein potentiel et leur intelligence innée, conduisant à un meilleur avenir pour tous.

Pour chaque achat de Le Sérum, un don sera fait à l'UNICEF pour soutenir l'éducation et l'autonomisation des filles du monde entier, à un moment où l'apprentissage de matières en STIM est plus crucial que jamais pour notre avenir. Ensemble, un avenir plus radieux et positif est à notre portée.

Notes aux rédacteurs

L'UNICEF ne fait la promotion d'aucune entreprise, d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Ltd., a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 23 pays et régions des quatre coins monde[3].

[1] L'UNICEF ne fait la promotion d'aucune entreprise, d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service. [2] Les dates précises de l'initiative varieront d'un marché à l'autre. Veuillez vérifier auprès des magasins locaux pour confirmer la période. [3] En date d'avril 2022.

