Séance d'information de la Sun Life sur la norme IFRS 17 à l'intention des investisseurs





TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) annonce qu'elle tiendra une séance d'information sur la norme IFRS 17 à l'intention des investisseurs, suivie d'une période de questions, le mardi 31 mai 2022 à 8 h 30 HE.

Date : Mardi 31 mai 2022

Heure : 8 h 30 HE

Participants : Manjit Singh, vice-président général et premier directeur financier

Natalie Brady, vice-présidente principale, initiatives stratégiques, finances (responsable du projet IFRS 17)

Kevin Morrissey, vice-président principal et actuaire en chef

Pour écouter la webdiffusion en direct et regarder la présentation qui l'accompagne, rendez-vous à l'adresse www.sunlife.com/UpcomingEvents 10 minutes avant le début. La présentation sera archivée sur le site Web peu après l'événement.

Pour écouter la conférence au téléphone, veuillez appeler 10 minutes avant l'heure prévue :

Numéro sans frais : 1-877-658-9101 - code de conférence : 2486270

Numéro international : 602-563-8756 - code de conférence : 2486270

La conférence téléphonique pourra être réécoutée du mardi 31 mai 2022 à 12 h HE au mardi 14 juin 2022 à 12 h HE. Vous pourrez y accéder en composant le 404-537-3406 ou le 1-855-859-2056 (appel sans frais en Amérique du Nord) - code de conférence : 2486270.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 440 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Mylène Bélanger Conseillère principale Relations publiques Tél. : 438-341-3884 mylene.belanger@sunlife.com



Renseignements pour les investisseurs : Yaniv Bitton Vice-président, chef des relations avec les investisseurs et des marchés financiers Tél. : 416-979-6496 yaniv.bitton@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 20 avril 2022 à 08:00 et diffusé par :