/C O R R E C T I O N de la source -- Agence canadienne d'inspection des aliments/

Au moment où nous nous relevons de la pandémie et bâtissons un avenir meilleur pour tous, nous devons nous attaquer aux défis de notre système de santé que la pandémie a mis en lumière, y compris ceux que vivent les aînés et les gens des communautés...

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) annonce aujourd'hui avoir reçu du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MSTB) l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché de l'injection intramusculaire de Nuvaxovid® (Nuvaxovid), un vaccin...