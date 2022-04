KAROL G OFFRE UNE PERFORMANCE ÉBLOUISSANTE À COACHELLA, HYPNOTISANT DES MILLIERS DE PERSONNES LORS D'UNE PRESTATION PERCUTANTE ET EUPHORISANTE





MIAMI, 19 avril 2022 /CNW/ - La vedette mondiale Karol G a offert une performance exceptionnelle la fin de semaine dernière à Coachella. Pour sa première présence au légendaire festival, l'auteure-compositrice-interprète lauréate d'un prix Latin GRAMMY® a franchi une nouvelle étape de sa carrière en montrant l'étendue de son talent sur la scène principale comme l'ont fait de nombreux autres artistes auparavant, notamment Billie Eilish, Daniel Caesar, Doja Cat, Harry Styles, Lil'Baby, Megan Thee Stallion, Swedish House Mafia et The Weeknd.

Au moment de monter sur scène, Karol G a été accueillie chaleureusement par les spectateurs qui dansaient euphoriquement au rythme de ses chansons. Grâce à une production de haut calibre mettant en valeur des couleurs, des spectacles de lumière lumineux et une chorégraphie éblouissante, l'artiste a non seulement insufflé une énergie nouvelle lors du festival, mais elle a aussi créé des liens étroits avec chaque personne présente. La scène créée en hommage à la culture latine procurait une expérience immersive transportant les amateurs dans les rues d'un quartier latin. L'artiste était également accompagnée de musiciens dotés d'instruments traditionnels de musique latine.

Au cours de sa prestation, Karol G a présenté certains de ses plus grands succès, comme « El Makinón », « Mi Cama », « Bichota » et « Ahora Me Llama », ainsi que « El Barco » et « 200 Copas ». Dans le cadre de son hommage à la culture latine, elle a aussi offert un intéressant mélange de quelques-uns des plus grands classiques de la musique latine, y compris « La Bamba », « Como La Flor », « Maria », « Macarena », « La Vida Es Un Carnaval », « Gasolina », « Hips Don't Lie », « Despacito » et « Mi Gente ». Pour améliorer davantage l'expérience, Tiësto a rejoint l'artiste sur scène pour chanter « Don't Be Shy ». Karol G a ensuite invité l'artiste latino-américaine Becky G pour interpréter leur plus récente collaboration, « MAMIII ». Enfin, l'artiste a terminé son spectacle avec panache en présentant son succès mondial « Tusa ».

La participation de Karol G à Coachella représente sans aucun doute une étape extrêmement importante de sa carrière, qui démontre une fois de plus son évolution artistique. De plus, l'artiste a profité de sa tribune pour transmettre un message inspirant visant à célébrer les Latinos et à unir les auditoires internationaux, sans égard à leurs différences culturelles et linguistiques. Par ailleurs, Karol G continue de se préparer en vue de sa deuxième prestation à Coachella qui aura lieu dimanche prochain, le 24 avril.

