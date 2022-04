TRAIN ZÉRO DÉCHET ET PARTICIPATION AU RÉPUTÉ PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES : VIA RAIL DÉVOILE SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR CINQ ANS





MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est heureuse de franchir aujourd'hui d'importantes étapes dans son cheminement en développement durable avec le dévoilement de son plan de développement durable et sa participation à la plus grande initiative de développement durable pour les entreprises au monde, le Pacte mondial des Nations Unies.

La promesse de VIA Rail

Au 21e siècle, les Canadiennes et Canadiens ont besoin d'un réseau de transport qui relie leurs collectivités de façon fluide, efficiente et durable, et c'est pourquoi VIA Rail oeuvre à transformer le service ferroviaire voyageur grâce à son programme de modernisation et à ses plans de développement durable et d'accessibilité.

En 2020, la Société a évalué ses politiques, ses pratiques ainsi que ses priorités en matière de développement durable afin d'éclairer l'élaboration de ce plan sur cinq ans robuste et axé vers l'avenir qui permettra à VIA Rail de réduire son empreinte environnementale, de renforcer son rôle de transporteur responsable et de créer de la valeur durable pour les générations actuelles et futures.

« Le développement durable est intimement lié à notre valeur d'agir aujourd'hui pour un avenir meilleur », a affirmé Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « C'est une priorité et le fondement du futur que nous bâtissons tous ensemble. Ce plan porte entre autres sur l'action climatique, l'approvisionnement responsable et la gestion des déchets et sera une autre façon pour VIA Rail de faire partie de la solution pour aider le Canada à bâtir un avenir plus durable pour toutes et tous. »

Ce plan de développement durable contribue aux différents objectifs et stratégies du Canada et permettra d'intégrer la performance environnementale, sociale et de gouvernance dans toutes les activités de VIA Rail afin que l'entreprise soit prête pour l'avenir et soit plus résiliente.

Nous visons l'atteinte de plusieurs objectifs d'ici 2025, notamment :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % ou plus d'ici 2030 (par rapport au niveau de 2005);

Offrir des trains zéro déchet dans le corridor Québec - Windsor ;

; Former la totalité du personnel sur le développement durable;

Harmoniser 80 % des investissements communautaires avec les priorités de ce plan de développement durable;

Atteindre un taux de 80 % de fournisseurs ayant intégré la politique d'approvisionnement responsable.

Pacte mondial des Nations Unies

Ce plan a également été conçu pour contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies sur lesquels VIA Rail peut avoir le plus d'incidence. Résolue à poursuivre sur cette voie et à renforcer son engagement envers des pratiques commerciales responsables, VIA Rail est récemment devenue le premier transporteur terrestre au Canada à se joindre au Pacte mondial des Nations Unies. La Société respectera les principes universels de développement durable du Pacte et contribuera ainsi à des objectifs sociétaux plus larges.

Nous vous invitons à prendre connaissance du plan complet de développement durable ici et à visionner un message spécial de notre présidente et chef de la direction, Cynthia Garneau, ici.

