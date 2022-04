Région de la Mauricie - CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNELS (PAFIO)





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Du 19 avril au 13 mai 2022, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à s'exprimer sur les secteurs d'intervention potentiels modifiés ou ajoutés dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) pour les unités d'aménagement 026-51, 041-51, 042-51, 043-51 et 043-52, situées majoritairement sur le territoire forestier public de la Mauricie.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré opérationnels indiquent les secteurs où le Ministère envisage de planifier des interventions forestières telles que de la récolte de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, de l'entretien de plantations, des travaux d'éclaircie, etc. Ils précisent également les chemins et les infrastructures qui pourraient être construits ou améliorés pour accéder à ces secteurs potentiels.

Les citoyennes et citoyens peuvent prendre connaissance des travaux prévus en consultant les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels et formuler leurs commentaires en ligne jusqu'au 13 mai 2022, 23 h 59, à l'adresse suivante : https://mffp.gouv.qc.ca/consultation-plans-damenagement-forestier-integre.

La consultation publique a pour but de recueillir les commentaires et les préoccupations des citoyens et citoyennes relativement à la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire public ni les droits déjà consentis.

ACTIVITÉS D'INFORMATION

La Ville de La Tuque, en collaboration avec le Ministère, tiendra une séance d'information virtuelle au cours de laquelle les processus de consultation, de planification forestière et de suivi des commentaires, de même qu'une démonstration de l'utilisation de la carte interactive pour formuler des commentaires en ligne, seront présentés.

Une séance d'accueil sans rendez-vous, à laquelle des représentants du Ministère assisteront afin d'aider les citoyennes et citoyens à formuler leurs commentaires à l'aide de la carte interactive et de répondre à leurs questions, aura également lieu.

Activités d'information Type d'activité Lieu Date et heure Séance d'information virtuelle En ligne 28 avril 2022, de 17 h à 19 h Séance d'accueil sans rendez-vous Centre social de la Ville de La Tuque (salle du conseil) 525, rue Saint-Eugène La Tuque (Québec) G9X 2T5 6 mai 2022, de 14 h à 20 h

Pour assister à la séance d'information virtuelle, les personnes intéressées doivent s'inscrire en ligne avant le 26 avril 2022, à midi, à l'adresse suivante : https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/actualites/4085/consultation-publique-sur-les-plans-d-amenagement-forestier-integre-operationnels-pafio-en-mauricie. Quelques jours avant la séance d'information, un lien Internet et des instructions seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu'elles puissent participer à la rencontre.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations de la population. Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à communiquer avec un des bureaux régionaux du Ministère suivants par courriel ou par téléphone, en laissant un message. En raison de la pandémie de COVID-19, les bureaux demeurent fermés à la clientèle. Néanmoins, des représentants du Ministère répondront aux messages vocaux dans un délai de deux jours ouvrables.

Unités d'aménagement 026-51, 042-51, 043-51 et 043-52 : Unité de gestion de Windigo-et-Gouin

662, rue Joffre La Tuque (Québec) G9X 4B4

Téléphone : 819 523-9560 Courriel : ConsultationPafi-Mauricie@mffp.gouv.qc.ca Unité d'aménagement 041-51 : Unité de gestion du Bas-Saint-Maurice

55, 119e Rue Shawinigan (Québec) G9P 5K6

Téléphone : 819 536-2695 Courriel : ConsultationPafi-Mauricie@mffp.gouv.qc.ca

