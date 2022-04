Arch Street Capital étend sa portée en Europe avec un bureau à Londres





NEW YORK, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Arch Street Capital Advisors (« Arch »), une société de conseil en investissements immobiliers basée à New York et fondée en 2003, a ouvert un bureau à Londres, dans Mayfair, dans le cadre d'une initiative visant à s'étendre des investissements immobiliers commerciaux américains aux investissements européens.

Arch, qui a réalisé plus de 9 milliards de dollars de transactions, cherchera à réaliser des investissements dans toute l'Europe d'une manière similaire à sa stratégie américaine, en se concentrant sur les opportunités à haut rendement de taille et d'échelle dans tous les secteurs, y compris les opportunités de location nette et de location longue durée, avec une taille d'investissement minimale de 100 millions d'euros. Arch dispose d'un mandat de capital flexible et cherchera à acquérir des actifs directement, à recapitaliser des opportunités et à établir des coentreprises programmatiques. Arch cherchera également à réaliser des transactions transfrontalières de portefeuille entre les États-Unis et l'Europe.

Le bureau sera dirigé par le directeur général, Richard Ellis, qui possède une vaste expérience de l'investissement dans l'immobilier commercial en Europe. Avant de rejoindre Arch, Richard a cofondé et géré pendant 14 ans Amiri Capital (« Amiri »), une société européenne d'investissement en immobilier commercial avec des bureaux au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, spécialisée dans l'investissement de capitaux pour le compte d'institutions étrangères. Chez Amiri, Richard a investi et géré un portefeuille de plus de 2 milliards d'euros dans divers secteurs immobiliers. Avant de fonder Amiri, Richard était banquier d'affaires et consultant en gestion. Il a obtenu une licence de l'université d'Oxford et un MBA de l'INSEAD.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'Arch pour renforcer sa capacité d'investissement en Europe, en particulier en cette période unique où les partenaires financiers veulent avoir la flexibilité d'ajuster leurs allocations entre les régions en réponse à des opportunités d'investissement intéressantes », a déclaré Richard Ellis, directeur général d'Arch Europe.

« Nous sommes très heureux que Richard nous rejoigne pour conduire notre expansion en Europe. Nous avons longtemps considéré qu'il s'agissait d'une étape stratégique importante pour notre entreprise, à la demande de nos partenaires financiers. La capacité d'évaluer les rendements relatifs entre les États-Unis et l'Europe sera très utile à nos partenaires financiers, car elle nous permettra d'identifier les opportunités d'investissement ajustées au risque les plus intéressantes », a déclaré Anup Patel, président et directeur informatique chez Arch Street Capital Advisors.

À propos d'Arch :

Arch Street Capital Advisors, L.L.C. est une société de conseil en investissements immobiliers multiservices. Arch se spécialise dans l'assistance aux investisseurs pour leurs stratégies immobilières aux États-Unis, y compris le conseil en matière d'acquisition et de coentreprise, le conseil en financement, la gestion d'actifs et les services de cession. Depuis 2003, Arch a conseillé ses clients sur plus de 9,4 milliards de dollars d'acquisitions, de cessions et de financements. Arch gère, pour le compte de ses clients, un portefeuille diversifié d'investissements dans les secteurs de l'industrie, des bureaux, des immeubles multifamiliaux, des maisons individuelles, de l'hôtellerie, de la vente au détail, des soins de santé, du logement étudiant, des droits fonciers et du développement du marché immobilier américain. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.archstreetcapital.com

