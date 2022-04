TELUS International diffusera ses résultats du premier trimestre de 2022 et tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs le 6 mai





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) diffusera ses résultats du premier trimestre de 2022 le 6 mai 2022, avant l'ouverture des marchés nord-américains. La même journée, à 10 h 30, HE (7 h 30, HP), elle tiendra une conférence téléphonique, lors de laquelle la direction présentera les résultats de la société, ce qui sera suivi par une séance de questions avec des analystes qualifiés.

La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

