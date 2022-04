CrossTower introduit le trading de Futures perpétuels





Nouveau trading de contrats à terme perpétuels disponible sur la bourse numérique CrossTower des Bermudes

Améliore l'offre de services pour les traders qualifiés

Facilite le modelage du risque pour une meilleure construction de portefeuille

HAMILTON, Bermudes, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- CrossTower Inc., l'une des bourses de crypto et d'actifs numériques les plus rapides et les plus importantes au monde, est heureuse d'annoncer le lancement du trading de contrats à terme perpétuels, désormais disponible sur la bourse numérique des Bermudes de CrossTower.

Les contrats à terme perpétuels sont des contrats dérivés qui, contrairement aux contrats à terme traditionnels, ne sont pas limités à une date d'expiration prédéterminée. Le produit offre la possibilité à la clientèle croissante de CrossTower de prendre des positions longues et/ou courtes, en accord avec leurs objectifs de portefeuille et de risque.

Disponible via la plateforme CrossTower Global Pro, le trading des futures perpétuels est proposé aux clients qualifiés sur une plateforme de qualité institutionnelle et réglementée. Dans les semaines à venir, CrossTower a l'intention de déployer le trading de contrats à terme perpétuels dans 20 tokens de renom.

Kapil Rathi, co-fondateur et PDG de CrossTower, a déclaré : « Les contrats à terme perpétuels fournissent aux investisseurs des outils essentiels qui peuvent faciliter et façonner leurs objectifs d'investissement. Les avantages du trading des contrats à terme perpétuels sont vraiment convaincants pour la construction de portefeuilles et nous sommes ravis de contribuer à la maturation de l'écosystème des actifs numériques. CrossTower développe des produits de trading de pointe et nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de l'innovation. »

Le marché des crypto-futures a connu une immense croissance au cours des deux dernières années, stimulée par la demande des particuliers et des institutions. Les contrats à terme perpétuels sur le bitcoin, considérés comme un baromètre de la demande pour les dérivés cryptographiques, ont atteint un intérêt ouvert record en 2021, avec des volumes moyens d'environ $62 milliards par jour au niveau mondial tout au long de l'année dernière. En mars 2022, l'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin et l'Ether s'élève à environ $18 milliards et $8 milliards, respectivement. (Source: Coinglass)

En élargissant sa gamme de produits existants, leaders sur le marché, par l'ajout d'une capacité de négociation de contrats à terme perpétuels, CrossTower fait tomber les barrières pour les investisseurs de tous types, en leur permettant de profiter des avantages considérables des crypto-actifs par le biais d'une plateforme unique, fiable et de qualité institutionnelle, soutenue par une technologie avancée. CrossTower offre un modèle de négociation à faible coût avec une exécution supérieure basée sur son expertise et ses antécédents inégalés en matière de marchés des capitaux. CrossTower a affiché un volume de négociation record au quatrième trimestre 2021, avec une croissance du volume de plus de 600 % par rapport à la période de l'année précédente et de plus de 100 % par rapport au trimestre précédent.

Apprenez-en plus sur le trading de futures grâce à Plateforme CrossTower Global Pro .

