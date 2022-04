IDB Invest lance une première obligation de référence mondiale de 1 milliard de dollars en matière de durabilité





WASHINGTON, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest, notée Aa1/AA+/AAA, a levé 1 milliard de dollars de financement par le biais d'une émission de référence à taux fixe sur 3 ans. Cette obligation durable est l'émission de référence inaugurale d'IDB Invest dans le cadre de son nouveau programme mondial d'émission de titres de créance.

Cette obligation sur trois ans est assortie d'un coupon annuel de 2,625 % et bénéficie d'un taux de « mid-swaps » de plus 32 points de base, soit 3 points de base de moins que les réflexions préalables relatives au prix d'émission, ce qui équivaut à 20,4 points de base de plus qu'une obligation du Trésor américain sur trois ans. La Banque de Montréal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank et Goldman Sachs ont agi comme teneurs de livres associés.

La transaction a attiré 51 investisseurs du monde entier et des ordres totalisant plus de 1,7 milliard, le plus important carnet d'ordres pour une obligation IDB Invest à ce jour.

Les banques centrales représentaient 71 %, suivies des gestionnaires d'actifs (15 %), des banques (7,0 %) et des assurances/fonds de pension (7,0 %). Les investisseurs venaient du continent américain (37 %), de l'Asie (34 %) et de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (29 %).

La répartition des investisseurs est disponible ici

Pour en savoir plus sur IDB Invest, cliquez ici

Contact pour les médias :

Ana Lucia Escudero

analuciae@iadb.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797515/IDB_Invest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 15 avril 2022 à 12:38 et diffusé par :