Kioxia et Western Digital investissent conjointement dans une nouvelle unité de fabrication de mémoire flash dans l'usine de Yokkaichi

Kioxia Corporation et Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC) ont finalisé un accord officiel visant à investir conjointement dans la première phase de l'unité de fabrication Fab7 (Y7), dans l'usine leader du secteur de Yokkaichi, dans la préfecture de Mie au Japon. La première phase de la construction de l'unité Y7 est maintenant terminée, et l'investissement conjoint va permettre de démarrer les activités initiales de production cet automne. Cet accord marque une nouvelle étape importante dans le partenariat stratégique de coentreprise de 20 ans passé entre les deux sociétés.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat stratégique avec Western Digital grâce à cet investissement conjoint dans Y7 », a déclaré Nobuo Hayasaka, président et chef de la direction de Kioxia. « La numérisation rapide des sociétés sous-tend l'accélération de l'utilisation des produits de mémoire. Nous allons continuer de tirer parti de notre partenariat technologique et des économies d'échelle pour développer et produire des produits de semi-conducteurs de pointe et faire croître l'entreprise de manière organique. »

« Cet investissement conjoint dans Y7 accentue la relation productive et positive que nous entretenons avec Kioxia, soulignant la part mondiale notable que nous jouons dans le domaine de la mémoire, l'importance continue de la mémoire et du stockage et la polyvalence de notre engagement envers le Japon », a confié pour sa part le Dr Siva Sivaram, président de la technologie et de la stratégie chez Western Digital. « Notre partenariat stratégique avec Kioxia a conduit à l'introduction d'une technologie de pointe tout en augmentant l'échelle des capacités de fabrication et de R&D. Ensemble, nous sommes impatients de continuer à assurer le succès à long terme. »

Cet investissement en coentreprise permet d'ajouter une sixième unité de fabrication de mémoires flash à l'usine de Yokkaichi, renforçant ainsi sa position de plus grand site de fabrication de mémoires flash au monde. La première phase de l'unité Y7 permettra de produire une mémoire flash 3D comprenant 112 et 162 couches et des noeuds futurs.

Kioxia et Western Digital continueront à maximiser leurs synergies grâce au développement conjoint de la mémoire flash 3D et à des investissements conjoints en adéquation avec les tendances du marché pour renforcer leur compétitivité respective et étendre leur leadership dans le domaine de la mémoire.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage dans les applications à haute densité, telles que les smartphones, les ordinateurs, les disques SSD, les produits automobiles et les centres de données les plus sophistiqués.

À propos de Western Digital

Western Digital a pour mission de libérer le potentiel des données en exploitant la possibilité de les utiliser. Avec les franchises Flash et HDD, soutenues par les progrès des technologies de mémoire, nous créons des innovations révolutionnaires et de puissantes solutions de stockage de données pour permettre au monde de concrétiser ses aspirations. Au coeur de nos valeurs, nous reconnaissons l'urgence de lutter contre le changement climatique et nous nous sommes engagés à atteindre des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone qui ont été approuvés par l'initiative Science Based Targets. Apprenez-en davantage sur Western Digital et sur les marques Western Digital®, SanDisk® et WD® à l'adresse www.westerndigital.com.

