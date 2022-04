Fortis Solutions Group fait l'acquisition d'Étiquettes Profecta Inc.





VIRGINIA BEACH, Va., le 15 avril 2022 /CNW/ - Fortis Solutions Group LLC, un fournisseur de premier plan en solutions d'impression de produits d'emballage et faisant partie du portefeuille de la firme Harvest Partners, est fier d'annoncer l'acquisition d'Étiquettes Profecta Inc. située à St-Hubert, Québec.

Étiquettes Profecta Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans l'impression flexographique et numérique d'étiquettes et d'emballages flexibles desservant les marchés industriel, pharmaceutique, cosmétique et de l'alimentation et des boissons en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence au Canada et d'établir un partenariat avec Pierre Roberge et son équipe talentueuse afin d'offrir des solutions et des ressources additionnelles à nos clients », a affirmé John O. Wynne, Jr., président et chef de la direction de Fortis. « Pierre et moi partageons des visions d'affaires similaires et sommes enthousiastes à l'idée de bâtir ensemble sur les succès de Profecta. »

« L'expérience acquise au cours des 30 dernières années nous a permis de bâtir une entreprise formidable soutenue par une équipe chevronnée. C'est un plaisir d'entreprendre ce nouveau chapitre avec John et toute l'équipe de Fortis et de poursuivre notre croissance », a ajouté Pierre Roberge, fondateur et propriétaire de Profecta.

Comptant plus de 1100 employés répartis sur 17 sites de production, Fortis entend poursuivre sa quête d'acquisitions stratégiques afin d'élargir son offre de produits et d'étendre sa présence géographique afin de continuer à toujours mieux desservir sa clientèle.

Pour plus d'information, ou pour parler à un représentant des solutions adaptées à vos besoins offertes par Fortis, composez le 1-844-FSG-LBLS ou visitez www.FortisSolutionsGroup.com.

À propos de Fortis Solutions Group

Chez Fortis Solutions Group, nos délais imbattables, notre contrôle de la qualité rigoureux, notre rendu des couleurs impeccable et notre approche axée sur les solutions représentent des avantages de taille pour nos clients. Nous proposons un large éventail de produits grâce à nos impressionnantes capacités d'impression en flexographie, typographie, offset et numérique. Nous offrons entre autres l'impression d'étiquettes autocollantes, de manchons rétractables, de coupons multicouches, d'emballages flexibles, de livrets, de sachets, de cartons ondulés et de données variables, en plus d'une vaste sélection d'applicateurs d'étiquettes. Le siège social de Fortis se trouve à Virginia Beach, VA, mais nous possédons des sites de production et des bureaux de vente à Austin, TX, Catoosa, OK, Ellington, CT, Flowery Branch, GA, High Point, NC, Kansas City, MO, Lewisville, TX, Marietta, GA, Memphis, TN, Merced, CA, Montréal, Canada, Napa, CA, Orem, UT, Somersworth, NH, West Chester, OH, Whitefish, MT et Wixom, MI.

À propos de Harvest Partners, LP

Établie en 1981, Harvest Partners LP est une société d'investissement en fonds privés basée à New York investissant principalement dans les moyennes entreprises de services desservant les marchés industriels, de consommation, de soins de santé et de logiciels. L'expérience de Harvest repose sur plus de 40 ans d'investissements en croissance interne et en acquisitions stratégiques. Pour plus d'information, visitez www.harvestpartners.com.

CONTACT MÉDIA:

Pour Fortis : Lambert | Caroline Luz (203) 656-2829 | cluz@lambert.com

Pour Profecta : Capital-Image | Alexandre Lainesse (514) 816-4519 | alainesse@capital-image.com

SOURCE Fortis Solutions Group

Communiqué envoyé le 15 avril 2022 à 07:00 et diffusé par :