Avis de rappel d'aliments - Rappel de diverses graines de pavot en raison de la bactérie Salmonella

Les collaborateurs du professeur Zhenghua Zhang, de l'Institut de l'environnement et de l'écologie de la Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS), ont mis au point une plateforme compacte en associant un procédé de séparation par...

Seed, entreprise scientifique pionnière dans le domaine des microbiomes, proposant des probiotiques de prochaine génération ayant fait l'objet d'études cliniques et scientifiques, a lancé aujourd'hui sa première innovation pédiatrique, le PDS-08tm...

- Nuvaxovidtm est le premier vaccin contre la COVID-19 à base de protéines autorisé en Suisse GAITHERSBURG, Maryland, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. , une société de biotechnologie qui se consacre au développement et la commercialisation...