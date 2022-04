Le broker en ligne pionnier FxPro ouvre un bureau de représentation à Dubaï





FxPro, un broker en ligne de renommée internationale spécialisé dans plusieurs classes d'actifs, a ouvert un nouveau bureau à Dubaï. Afin de mieux servir ses clients et partenaires dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA), le nouveau bureau reflète une étape importante dans l'établissement de nouveaux liens.

"Il s'agit d'une importante étape dans l'histoire de l'entreprise", a déclaré Charalambos Psimolophitis, PDG de FxPro. "Le bureau nous permet de répondre aux besoins de nos clients et partenaires de la région, qui ont désormais la possibilité d'assister à des réunions et de rester informés de toutes les dernières tendances et évolutions des marchés financiers mondiaux", a-t-il ajouté.

Six classes d'actifs, trading crypto-monnaies 24h/24 et 7j/7

Fondée en 2006, FxPro s'est fait un nom sur la scène internationale comme l'un des meilleurs brokers en ligne au monde. "Au cours des 16 années qui ont suivi sa création, FxPro a gagné la confiance de centaines de milliers de clients à travers le monde", affirme Charalambos Psimolophitis, "dont de nombreux clients de la région MENA".

Spécialisée dans six classes d'actifs (forex, actions de sociétés, indices au comptant, contrats à terme, métaux et énergies), FxPro a récemment ajouté des contrats de différence (CFD) sur plus de 2 000 actions de sociétés pionnières, dont des poids lourds tels que Virgin Galactic, Game Stop et AMD. Offrant à ses clients un accès à une forte liquidité et à une exécution avancée des trasaction, FxPro offre également une plateforme pour le trading de crypto-monnaies 24h/24 et 7j/7.

Les partenaires chez FxPro ont également accès à un portail en ligne simple d'utilisation, où ils peuvent bénéficier d'analyses en temps réel sur les opportunités de transactions lucratives. "Nos partenaires bénéficient de conditions encore plus favorables pour attirer des clients qui négocient activement, quelle que soit la taille du dépôt initial", explique le PDG.

Une présence mondiale en expansion

Outre son nouveau site à Dubaï, FxPro possède également des bureaux à Londres, à Chypre, à Monaco et aux Bahamas. Déjà au service de clients particuliers et institutionnels dans plus de 170 pays à travers le monde, la société a néanmoins des plans ambitieux d'expansion.

Selon M. Psimolophitis, le nouveau bureau aux Émirats arabes unis sert à confirmer l'engagement de FxPro à servir la région MENA. "Notre équipe à Dubaï est prête pour fournir à nos précieux clients et partenaires tout le soutien dont ils ont besoin, à la fois en ligne et hors ligne", affirme-t-il.

