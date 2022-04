Loop Energy est choisi comme fournisseur de piles à combustible de Tevva en se plaçant en tête de la concurrence et élargit sa clientèle européenne.





Loop Energytm (TSX : LPEN), développeur et fabricant de solutions de piles à hydrogène, annonce qu'il a remporté l'appel d'offres pour devenir fournisseur de Tevva Motors Ltd. (« Tevva »), un pionnier britannique des camions électriques et à hydrogène, avec son système de piles à combustible de la série T505 (50 kW) alimentant la plateforme de camions électriques de 7,5 tonnes de Tevva. Ce partenariat élargit la base de clients européens de Loop Energy et permettra à ses piles à combustible d'alimenter de nombreux véhicules dans les années à venir.

Le processus d'appel d'offres de Tevva a démarré par la commande d'une seule unité au quatrième trimestre 2021 afin d'évaluer et de tester le système de pile à combustible. Le produit de Loop Energy s'est placé en tête parmi plusieurs offres de fabricants internationaux de piles à combustible. Le processus d'évaluation s'est focalisé sur le rendement énergétique et la fiabilité, et sur l'assurance d'une intégration simple du prolongateur d'autonomie à pile à combustible de Tevva sur sa plateforme de camion de 7,5 t. Le camion est conçu pour offrir aux opérateurs jusqu'à 500 kilomètres (310 miles) d'autonomie en toutes saisons.

Après les tests, Tevva a choisi le fournisseur Loop Energy en passant les premières commandes de plusieurs unités. L'entreprise entre maintenant dans la phase d'industrialisation du cycle d'adoption par les clients de Loop Energy. Les commandes sont intégrées dans les bons de commande déjà fermes de l'entreprise pour 2022. Les deux entreprises travaillent maintenant à la finalisation d'un accord d'approvisionnement élargi.

« En combinant la pile à combustible à hydrogène de Loop Energy avec notre plateforme de camion électrique à batterie de 7,5 t, Tevva entre dans une phase tout à fait passionnante visant la livraison de ses camions à autonomie élargie et à zéro émission », a déclaré Asher Bennett, fondateur et CEO de Tevva. « Nos clients se battent pour les coûts, les performances et les émissions de leurs flottes, c'est ce qui nous rend très sélectifs quant aux systèmes énergétiques de nos camions. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en Loop Energy un partenaire technologique capable de répondre à nos attentes ambitieuses en matière de performance et nos plans de croissance visant à éliminer 10 millions de tonnes d'émissions de CO 2 d'ici 2030 ».

« Nos clients sont au coeur de tout ce que nous faisons, nous sommes donc très heureux d'avoir été sélectionnés pour fournir des produits qui répondent aux attentes de Tevva en matière de performance », a déclaré Ben Nyland, président et CEO de Loop Energy. « Cette commande prouve que nous disposons de la technologie et des capacités de production nécessaires pour approvisionner les équipementiers dédiés à la fabrication de la nouvelle génération de véhicules commerciaux, car nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire les exigences de véhicules zéro émission ».

À propos de Tevva Motors Ltd.

Tevva est un pionnier britannique des camions électriques et à hydrogène. Tevva conçoit et fabrique des camions de moyen tonnage à zéro émission grâce à une combinaison révolutionnaire de technologie de prolongation d'autonomie par batterie électrique et par pile à hydrogène. Les camions Tevva sont conçus pour revitaliser le fret et la logistique en milieu urbain, en optimisant l'autonomie, le coût, l'expérience du conducteur et l'empreinte environnementale. Les camions Tevva sont déjà sur les routes et ont accumulé des centaines de milliers de kilomètres pour leurs clients. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web https://www.tevva.com.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de piles à combustible pour électrifier les véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les autobus et les camions de moyen et gros tonnage. Les produits de Loop sont dotés de eFlowtm, technologie exclusive de l'entreprise, dans les plaques bipolaires de l'empilement des piles à combustible. La technologie eFlowtm est conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances et de minimiser les coûts. Loop travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles pour permettre de produire des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour de plus amples informations sur les progrès de Loop vers un avenir zéro émission, veuillez visiter le site Web www.loopenergy.com.

Avertissement à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes et projections actuelles de la direction concernant des événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de l'entreprise en matière de résultats, de performances, de réalisations, de perspectives ou d'opportunités futurs ou les marchés dans lesquels nous opérons constituent des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, la possibilité d'alimenter à l'avenir un certain nombre de véhicules à pile à combustible, l'aptitude des camions de Tevva à atteindre les objectifs d'autonomie spécifiés, las perspective de signer un accord d'approvisionnement élargi avec Tevva, la livraison prévue par Tevva de camions à autonomie élargie zéro émission sur le marché, la capacité de nos moteurs à répondre et à dépasser les attentes des clients en matière de performance et la perspective de voir les plans de performance et de croissance de Tevva éliminer 10 millions de tonnes d'émissions de CO2 du transport mondial d'ici 2030.

Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses (y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les performances actuelles et futures et l'augmentation de la demande de nos produits et des produits de Tevva) et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l'entreprise et pourraient entraîner des résultats et des événements réels sensiblement différents de ceux qui sont publiés, ou anticipés, par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, notre capacité et celle de Tevva à mettre en oeuvre nos stratégies et plans de croissance respectifs, la matérialisation de l'électrification des transports, l'élimination du carburant diesel et le soutien permanent des gouvernements à ces développements, la croissance prévue de la demande de piles à combustible pour le marché du transport commercial et les facteurs abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la société en date du 23 mars 2022. Loop n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 11:40 et diffusé par :