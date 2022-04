Annonce concernant la problématique d'odeurs liée aux activités sur le site de l'usine de Sanimax à Lévis





QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au sujet de la problématique d'odeurs liée aux activités sur le site d'équarrissage de Sanimax à Lévis.

Pour l'occasion, les ministres seront accompagnés du député des Chutes-de-la-Chaudière, M. Marc Picard, du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, du président de l'entreprise Sanimax, M. Martial Hamel, ainsi que du président des Éleveurs de porcs du Québec, M. David Duval.

Date : Mercredi 13 avril 2022 Heure : 16 h Lieu : Lévis

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à relations.medias@environnement.gouv.qc.ca avant 11 h 30 ce 13 avril 2022. Le lieu précis où se tiendra l'activité sera confirmé seulement aux journalistes accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 13 avril 2022 à 06:00 et diffusé par :