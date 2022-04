InterCloud nomme Stéphanie Lynch-Habib au poste de Chief Revenue Officer (CRO)





InterCloud, leader français de la connectivité au Cloud, annonce la nomination de Stéphanie Lynch-Habib en tant que Chief Revenue Officer (CRO).

Stéphanie rejoint InterCloud pour soutenir les activités commerciales et marketing de l'entreprise dans la conquête de nouveaux marchés.

InterCloud a récemment annoncé la nomination de Daniel Kurgan au poste de président du conseil d'administration et une levée de fonds de 100 millions d'euros en série D. L'arrivée d'un profil international et expérimenté tel que Stéphanie s'inscrit dans la stratégie d'expansion à l'international lancée par le leader des services d'interconnexion « Software-Defined » au Cloud (SDCI).

Avant de rejoindre InterCloud, Stéphanie Lynch-Habib pilotait la stratégie marketing et communication globale de la GSMA, la puissante association mondiale d'opérateurs et de constructeurs de téléphonie mobile.

Avec plus de 25 ans d'expérience, Stéphanie est une professionnelle aguerrie du secteur des nouvelles technologies et des télécommunications. Avant de renforcer la GSMA en septembre 2019, elle occupait les fonctions de Chief Marketing Officer (CMO) chez Colt Technology Services, où elle a été le fer de lance de leur stratégie marketing. Avant Colt, Stéphanie a passé 16 ans chez AT&T Business EMEA où elle a occupé de nombreux postes de direction, notamment ceux de directrice du marketing monde, de vice-présidente des ventes (VP) et de VP des ventes IoT et solutions stratégiques.

Fervente défenseure de la diversité et de l'inclusion, Stéphanie a été l'une des fondatrices de l'AT&T European Women's Network, a participé à plusieurs événements Fortune MPW et a fait de la diversité et de l'inclusion une de ses priorités dans la constitution de ses équipes. Elle a également été nommée dans la liste Power 100 de Capacity en 2020.

En tant que CRO, Stéphanie va jouer un rôle transversal à la croisée du marketing et des fonctions commerciales pour générer de nouvelles opportunités de croissance.

Elle aura pour mission de parfaire la stratégie commerciale et marketing en adaptant les offres aux besoins des clients et veillera à ce que l'entreprise atteigne ses objectifs dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale.

« Je suis ravie de rejoindre InterCloud et de vivre cette nouvelle étape excitante de la vie de l'entreprise. La dernière levée de fonds a montré les ambitions d'InterCloud sur un marché mondial des plateformes et services de Cloud à forte croissance », déclare Stéphanie Lynch-Habib, Chief Revenue Officer chez InterCloud. « J'ai hâte de débuter une nouvelle aventure au sein d'une entreprise pionnière et de collaborer avec la direction et Aleph Capital pour mettre en oeuvre leur stratégie de développement à l'international », conclut-elle.

« Nous attendons l'arrivée de Stéphanie avec impatience. InterCloud a récemment lancé une stratégie ambitieuse d'expansion avec un service qui répond sans nul doute aux besoins de connexion au Cloud des entreprises mondiales. Par son expérience et ses connaissances de l'industrie des télécommunications, Stéphanie sera un formidable atout pour InterCloud dans la conquête de nouveaux marchés. » commente le PDG et fondateur d'InterCloud Jérôme Dilouya.

A propos d'InterCloud

InterCloud est un leader des services d'interconnexion « Software-Defined » au Cloud (SDCI)proposant des services entièrement sécurisés et managés de bout en bout. La plateforme API-centric d'InterCloud accompagne les entreprises dans la simplification et l'accélération de leurs opérations réseau, le tout avec un haut niveau de performance et de transparence pour les ressources de l'entreprise, distribuées vers de multiples destinations et fournisseurs de cloud. En tant que partenaire privilégié des principaux fournisseurs d'accès au cloud-tels que AWS, Microsoft, IBM et Google Cloud, InterCloud fournit des solutions de connectivité renforcées à ses clients.

