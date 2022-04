Services de consultation en santé mentale virtuels Mes Soins TELUS Santé maintenant offerts aux résidents du Québec





20 pour cent de la population du Québec, soit une personne sur cinq, sera affecté par un trouble mental au cours de sa vie et moins de la moitié des personnes qui sont affectées par un trouble mental consultent un professionnel



MONTRÉAL, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé offre maintenant ses services de consultation en santé mentale Mes Soins TELUS Santé à tous les résidents du Québec. Depuis le confort de leur foyer et au moment où ils en ont le plus besoin, les résidents de la province peuvent dorénavant parler à des thérapeutes en santé mentale amicaux , bilingues et autorisés à exercer dans la province.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 20 pour cent de la population de la province, soit une personne sur cinq, sera affecté par un trouble mental au cours de sa vie et moins de la moitié des personnes qui sont affectées par un trouble mental consultent un professionnel.

« Plus que jamais, les gens ont besoin d'un soutien accessible et pratique en matière de santé mentale pour vivre en meilleure santé. Nous offrons un accès simple et direct à des professionnels en santé mentale attentionnés. Que vous soyez aux prises avec des difficultés courantes ou des problèmes graves, nous vous aidons à prendre en main votre mieux-être mental », explique Christ Engst, directeur général en chef, Solutions de santé grand public, TELUS Santé.

Depuis le début de la pandémie, la moitié des gens au Canada ont attendu jusqu'à un mois pour obtenir des services de consultation en santé mentale dans leur collectivité, alors qu'une personne sur dix au pays a attendu plus de quatre mois, selon l' Institut canadien d'information sur la santé .

« Parler à un professionnel qualifié comme un thérapeute en santé mentale est une des meilleures façons de se remettre d'un problème de santé mentale. Il est important pour les patients de pouvoir parler à un thérapeute en santé mentale, de n'importe où et au moment qui leur convient », affirme le Dr Matthew Chow, directeur médical en santé mentale, Solutions de santé grand public, TELUS Santé.

Tous les thérapeutes en santé mentale Mes Soins TELUS Santé sont chevronnés. Les séances, couvertes par la plupart des régimes de soins de santé complémentaires, durent 50 minutes. Les frais sont de 120 $ par séance (plus les taxes applicables).

Un des principaux fournisseurs de soins virtuels au Canada, Mes Soins TELUS Santé améliore la vie des gens au Canada en leur offrant un accès amélioré à des soins personnalisés, complets et de grande qualité. L'application Mes Soins TELUS Santé permet aux utilisateurs d'accéder à un large éventail d'outils et de services de santé et de mieux-être, en toute commodité à partir de leur téléphone intelligent, afin d'améliorer leur état de santé général.

Téléchargez l' application Mes Soins TELUS Santé et ouvrez un compte gratuitement.

TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de pharmacie virtuelle, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d'officine ainsi que des services d'intervention en cas d'urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d'employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

