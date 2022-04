Affidea entame un partenariat stratégique avec le Brust-Zentrum de Zurich et se développe sur le marché suisse des soins du sein





LA HAYE, Pays-Bas, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Affidea (www.affidea.com), le plus important prestataire européen de services d'imagerie diagnostique, de soins ambulatoires et de traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Brust-Zentrum Zürich, le plus grand groupe de soins intégrés en pathologie mammaire de Suisse occupant une position de leader sur le marché dans le canton de Zurich.

Le Brust-Zentrum Zürich est un prestataire renommé de services médicaux et propose l'accès à une large gamme de services intégrés dans le domaine de la santé de la femme, du dépistage du cancer du sein aux interventions chirurgicales, en passant par l'imagerie diagnostique, les consultations ambulatoires et les thérapies médicales oncologiques. La clinique emploie 80 collaborateurs et 20 spécialistes du sein, dont des gynécologues, des chirurgiens, des oncologues et des radiologues. Des spécialistes en conseil génétique et des psycho-oncologues viennent compléter la prise en charge globale et le soutien aux patientes souffrant de maladies du sein.

Grâce à ce nouveau partenariat, Affidea Suisse renforce sa présence sur le marché de la médecine mammaire tout en étendant sa présence géographique dans le canton de Zurich. En Suisse, l'activité commune d'Affidea et du Brust-Zentrum Zürich réunira dorénavant plus de 280 spécialistes dans 11 centres, avec plus de 145'000 patientes soignées chaque année.

Les trois principaux fondateurs du Brust-Zentrum, soit les professeurs Christoph Tausch et Jian Farhadi et l'Onko-Zentrum Zürich, continueront à développer l'entreprise en partenariat avec Affidea, en tant qu'actionnaires et membres du conseil d'administration ainsi que dans leurs fonctions médicales. Leur engagement entrepreneurial ainsi que leur expertise dans le traitement oncologique et chirurgical du cancer du sein ont permis de fortement renforcer la position du Brust-Zentrum Zürich au cours des dix dernières années. En 2022, le Brust-Zentrum Zürich fêtera son 20e anniversaire.

Giuseppe Recchi, CEO d'Affidea, a déclaré : "Cet investissement représente une étape importante dans l'histoire de la croissance d'Affidea. Nous n'avons cessé de nous développer afin d'offrir à nos patientes un large éventail de services médicaux de très haut niveau. Le Brust-Zentrum Zürich est une entreprise au bénéfice d'une excellente réputation médicale en Suisse, qui crée de fortes synergies avec notre portefeuille de services et renforce notre position sur le marché du traitement intégré du sein. Nous disposons désormais de 320 centres dans toute l'Europe, avec près de 50 nouveaux centres au cours des douze derniers mois. Je suis très fier de la capacité d'Affidea à maîtriser sa taille et son degré d'excellence clinique, qui repose sur les compétences exceptionnelles de plus de 7500 médecins dans 15 pays. En seulement trois ans, nous avons presque doublé la taille de notre entreprise."

Marc-André Christinat, CEO d'Affidea Suisse, explique : "Nous nous réjouissons de notre partenariat avec le Brust-Zentrum Zürich. Les synergies entre nos deux entreprises, combinées à nos capacités opérationnelles et cliniques, nous permettront d'améliorer encore l'accès à des soins intégrés pour la santé de la femme."

Le professeur Christoph Tausch, CEO du Brust-Zentrum Zürich, ajoute : "Avec notre nouveau partenaire Affidea et son expertise médicale et stratégique dans le diagnostic par imagerie, les services ambulatoires et le traitement du cancer, notre centre va continuer à se développer en Suisse. En s'appuyant sur les compétences de premier ordre d'Affidea en matière de diagnostic, des synergies significatives se dégagent entre les deux entreprises, posant ainsi les bases d'un nouvel échange d'expertise médicale et d'une prise en charge optimale des patients. Nous nous réjouissons beaucoup de cette étroite collaboration avec Affidea."

Le Brust Zentrum Zürich a été conseillé tout au long de la transaction par Capitalmind sur le plan financier et par Bär & Karrer sur le plan juridique. Affidea a été conseillée par Niederer Kraft Frey sur le plan juridique et par KPMG sur le plan financier. Les détails de la transaction restent confidentiels.

À propos d'Affidea (www.affidea.com)

Le groupe Affidea est le plus important prestataire européen de services avancés d'imagerie diagnostique, de traitement ambulatoire et de dépistage du cancer. L'entreprise gère 320 centres dans 15 pays et offre chaque année des services médicaux de qualité à plus de 10 millions de patients. En raison de son bilan en matière de sécurité des patients, la société a été désignée par la Société européenne de radiologie comme le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé d'Europe - plus de 50 % des centres récompensés sur l'Eurosafe Wall of Stars appartiennent à Affidea. La société est détenue par des entités liées à la famille Bertarelli, qui sont conseillées par leur société B-FLEXION.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg

