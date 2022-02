Bombardier dépasse ses prévisions révisées pour 2021, tient son engagement de flux de trésorerie disponibles positifs pour l'exercice et présente ses prévisions pour 2022 en bonne voie pour réaliser ses objectifs pour 2025





Les revenus comme présentés pour l'exercice 2021 ont atteint 6,1 milliards $, y compris les revenus tirés des avions d'affaires de 6,0 milliards $ qui ont augmenté de 7 % par rapport à ceux de l'exercice précédent en raison de la hausse du nombre de livraisons d'avions, d'une combinaison d'avions favorable et d'une solide performance des services après-vente, dont les revenus se sont établis à 1,2 milliard $, une augmentation de 25 % par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Le RAIIA ajusté ( 1) pour 2021 a augmenté de 220 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 640 millions $, grâce à une combinaison d'avions plus favorable, aux progrès réalisés au chapitre de la courbe d'apprentissage de l'avion Global 7500 , aux améliorations à la structure de coûts et à l'apport plus élevé des services après-vente. Le RAII comme présenté des activités poursuivies pour l'exercice a été de 241 millions $.





D'importants flux de trésorerie disponibles ( 1) de 100 millions $ ont été générés par les activités poursuivies en 2021, représentant une amélioration de 2,0 milliards $ par rapport à ceux de l'exercice précédent attribuable à la croissance des bénéfices et à un solide volume de nouvelles commandes. Les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles des activités poursuivies pour l'exercice complet ont été de 232 millions $. Les liquidités ajustées ( 1) demeurent solides à 2,1 milliards, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie atteignaient 1,7 milliard $ au 31 décembre 2021.





Le ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires ( 2) pour l'exercice s'est établi à plus de 1,5 et le carnet de commandes diversifié à 12,2 milliards $, ce qui représente une augmentation de 1,5 milliard $ du carnet de commandes sur douze mois et reflète la solidité soutenue des nouvelles commandes.





Les prévisions pour l'exercice 2022 (3) devraient être supérieures à celles de 2021 et sont en voie d'être conformes aux objectifs pour 2025. La Société prévoit procéder à la livraison de plus de 120 avions, enregistrer des revenus de plus de 6,5 milliards $, augmenter le RAIIA ajusté ( 1) de 29 % par rapport à celui de 2021, le faisant passer à plus de 825 millions $, et accroître le RAII ajusté (1) pour le faire passer à plus de 375 millions $, et générer des flux de trésorerie disponibles positifs de plus de 50 millions $.





La Société fera une mise à jour sur l'avancement de son plan stratégique sur cinq ans dans le cadre d'une Journée des investisseurs virtuelle le 24 février 2022.



Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains.

Tous les montants présentés dans les tableaux sont en millions de dollars américains, à moins d'indication contraire.

MONTRÉAL, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021, ainsi que ses prévisions pour 2022. En cette année historique pour l'entreprise qui l'aura vue axer exclusivement ses activités sur la conception et la fabrication des meilleurs avions d'affaires au monde ainsi que sur la prestation de services connexes, Bombardier a présenté, entre autres indicateurs positifs, des revenus plus élevés, une importante amélioration de son RAIIA et de son RAII, ainsi qu'un carnet de commandes plus garni et plus diversifié. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2022.

« Les mots prudence, planification et exécution sont ceux qui résument le mieux l'année 2021 de Bombardier; et le mot fierté est celui qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Chez Bombardier, nous pouvons toutes et tous être fiers de ce que nous avons accompli, alors que nous avons entrepris d'exécuter le plan que nous avons présenté en mars 2021, a dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Dans l'ensemble, nos résultats pour 2021 prouvent bien que notre plan nous donne à la fois la structure et l'agilité nécessaires pour gérer des obstacles externes et tirer parti de la reprise plus rapide que prévu de l'industrie. »

Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

L'entreprise a livré six avions de moins au quatrième trimestre que le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit un total de 38 avions comparativement à 44, en raison principalement d'un nombre de livraisons d'avions Global 7500 plus uniformément réparties durant le reste de l'année. Les revenus tirés des avions d'affaires ont baissé de 0,5 milliard $ pour s'établir à 1,7 milliard $. Le RAIIA ajusté a augmenté de façon importante passant de (1) million $ à 232 millions $, augmentation principalement attribuable à la hausse des marges tirées des activités de fabrication d'avions d'affaires et des services, découlant surtout de la marge plus élevée réalisée sur l'avion Global 7500, par suite des progrès réalisés au chapitre de la courbe d'apprentissage et de l'exécution de notre plan de réduction des coûts. Les flux de trésorerie disponibles de 314 millions $ ont été 48 millions $ supérieurs à ceux générés pendant le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les revenus tirés des avions d'affaires pour l'exercice ont augmenté de 7 % sur ceux de l'exercice précédent pour s'établir à 6 milliards $, en raison de la hausse du nombre de livraisons d'avions, à une composition d'avions favorable et à une solide performance des services après-vente dont les revenus se sont établis à 1,2 milliard $, une augmentation de 25 % par rapport à ceux de l'exercice précédent.

L'entreprise a présenté une importante hausse de son RAIIA ajusté, lequel a plus que triplé pour atteindre 640 millions $. Cette hausse résulte d'une composition d'avions plus favorable, aux progrès réalisés au chapitre de la courbe d'apprentissage liée à la production de l'avion Global 7500, aux améliorations à la structure de coût et à l'apport plus élevé des services après-vente. Le RAII comme présenté des activités poursuivies pour l'exercice 2021 a été de 241 millions $.

Les flux de trésorerie disponibles de 100 millions $ générés par les activités poursuivies en 2021 représentent une amélioration de 2 milliards $ par rapport à ceux de l'exercice précédent attribuable à la croissance des bénéfices et à un solide volume de nouvelles commandes. Les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles des activités poursuivies pour l'exercice complet ont été de 232 millions $. Les liquidités ajustées totalisant 2,1 milliards $ demeurent solides, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 1,7 milliard $ au 31 décembre 2021.

Le solide ratio de nouvelles commandes sur livraisons unitaires de 1,53 pour l'exercice a porté le carnet de commandes à 12,2 milliards $, ce qui représente une augmentation de 1,5 milliard $ sur douze mois. « Notre carnet de commandes plus important et plus équilibré résulte d'une plus forte demande qui, combinée à de bons prix, nous donne de la prévisibilité et de la résilience juste au bon moment », a dit M. Martel.

Perspectives positives pour 2022



L'entreprise a des perspectives positives pour l'année à venir, ce qui se reflète dans les prévisions présentées aujourd'hui. « Alors que cette entreprise exceptionnelle célèbre ses 80 années d'existence, nous prévoyons pour 2022 de meilleurs résultats que ceux de l'année précédente pour les paramètres clés, a insisté M. Martel. Bien nous ayons encore beaucoup de travail à accomplir, nous sommes désormais sur des bases solides, et nous pouvons regarder l'avenir avec optimisme. »

Les revenus devraient dépasser ceux de 2021 pour atteindre plus de 6,5 milliards $, en raison d'une meilleure composition des livraisons d'avions, assurée par un calendrier de production d'avions en grande partie déjà vendus ainsi que par une croissance de nos activités liées aux services après-vente alors que le nombre d'heures de vol sur 12 mois continue d'augmenter et que de nouvelles installations de service vont être mises en service.

Le RAIIA ajusté de 2022 devrait augmenter de 29 % par rapport à celui de 2021 pour atteindre plus de 825 millions $. Cette augmentation est attribuable à l'apport des revenus plus élevés à la marge, à l'amélioration des prix, à 'atteinte d'un coût unitaire de l'avion Global 7500 plus rentable et aux progrès constants réalisés au chapitre du plan de réduction des coûts de la Société, le tout partiellement contrebalancé par l'augmentation des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement, la réduction de l'admissibilité aux programmes d'aide et l'incidence défavorable du taux de change. Le RAII ajusté devrait dépasser 375 millions $.

Les flux de trésorerie disponibles en 2022 devraient être supérieurs à 50 millions $, y compris les paiements ponctuels liés aux garanties de valeur résiduelle estimés à environ 50 millions $, et les additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles devraient s'établir dans une fourchette de 200 millions $ à 300 millions $.

« Tournés vers l'avenir, nous nous plaçons en position d'augmenter le nombre de livraisons d'avions d'un autre 15 % à 20 % dès 2023, tout en maintenant rigoureusement notre attention sur l'équilibre entre la croissance d'une production à plus long terne et l'établissement des prix », a ajouté M. Martel.

Journée des investisseurs



Bombardier a aussi annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra une Journée des investisseurs virtuelle le 24 février 2022. Cette journée lui permettra de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de son plan stratégique de cinq ans présenté en mars 2021.

Principaux résultats

RÉSULTATS Pour les exercices clos les 31 décembre 2021 2020 Écart Revenus(4) 6 085 $ 6 487 $ (6) % RAIIA ajusté(4) 640 $ 200 $ 220 % Marge RAIIA ajustée(4)(5) 10,5 % 3,1 % 740 pdb RAII ajusté(4) 223 $ (211) $ ins Marge RAII ajustée(4)(5) 3,7 % (3,3) % 700 pdb RAII(4) 241 $ 912 $ (74) % Marge RAII(4)(6) 4,0 % 14,1 % (1010) pdb Résultat net des activités poursuivies (249) $ (170) $ (46) % Résultat net des activités abandonnées 5 319 $ (398) $ ins Résultat net 5 070 $ (568) $ ins RPA dilué des activités poursuivies (en dollars) (0,12) $ (0,08) $ (0,04) $ RPA dilué des activités abandonnées (en dollars) 2,14 $ (0,29) $ 2,43 $ 2,02 $ (0,37) $ 2,39 $ Résultat net ajusté(1)(4) (326) $ (1 115) $ 71 % RPA ajusté (en dollars)(1)(4) (0,15) $ (0,47) $ 0,32 $ Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Activités poursuivies 332 $ (1 672) $ ins Activités abandonnées (621) $ (1 149) $ 46 % (289) $ (2 821) $ 90 % Additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles Activités poursuivies (232) $ (221) $ (5) % Activités abandonnées ? $ (133) $ 100 % (232) $ 354 $ 34 % Flux de trésorerie disponibles (utilisation)(1) Activités poursuivies 100 $ (1 893) $ ins Activités abandonnées (621) $ (1 282) $ 52 % (521) $ (3 175) $ 84 % Aux 31 décembre 2021 2020 Écart Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies 1 675 $ 1 779 $ (6) % Trésorerie et équivalents de trésorerie de Transport ? $ 671 $ (100) % 1 675 $ 2 450 $ (32) % Carnet de commandes(4)(7) (en milliards $) 12,2 $ 10,7 $ 14 %





RÉSULTATS Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Exercices clos

les 31 décembre

2021 2020 2021 2020 Revenus Avions d'affaires Fabrication et autres(8) 1 385 $ 1 996 $ 4 759 $ 4 605 $ Services(9) 363 252 1 237 988 Autres(10) 23 89 89 894 Total des revenus 1 771 2 337 6 085 6 487 Coût des ventes 1 458 2 248 5 161 5 971 Marge brute 313 89 924 516 Charges de vente et d'administration 102 117 355 420 R et D 94 144 338 320 Autre résultat 4 (7) 8 (13) RAII ajusté 113 (165) 223 (211) Éléments spéciaux (25) (598) (18) (1 123) RAII 138 433 241 912 Charges de financement 174 240 936 1 060 Revenus de financement (148) (28) (324) (27) RAI 112 221 (371) (121) Impôts sur le résultat (127) 236 (122) 49 Résultat net des activités poursuivies 239 $ (15) $ (249) $ (170) $ Résultat net des activités abandonnées (1) (322) 5 319 (398) Résultat net 238 $ (337) $ 5 070 $ (568) $ Attribuable aux Détenteurs d'instruments de capitaux

propres de Bombardier Inc. 238 $ (423) $ 5 041 $ (868) $ Participations ne donnant pas le contrôle(11) ? $ 86 $ 29 $ 300 $ RPA (en dollars) De base 0,11 $ (0,18) $ 2,08 $ (0,37) $ Dilué 0,09 $ (0,18) $ 2,02 $ (0,37) $ RPA des activités poursuivies (en dollars) De base et dilué 0,09 $ (0,01) $ (0,12) $ (0,08) $ En pourcentage des revenus totaux Marge brute(6) 17,7 % 3,8 % 15,2 % 8,0 % Marge RAII ajustée 6,4 % (7,1) % 3,7 % (3,3) % Marge RAII 7,8 % 18,5 % 4,0 % 14,1 %





Autres mesures financières non conformes aux PCGR(12) et mesures conformes aux IFRS

les plus proches Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Exercices clos

les 31 décembre

2021 2020 2021 2020 RAII 138 $ 433 $ 241 $ 912 $ RAIIA ajusté 232 $ (1) $ 640 $ 200 $ Marge RAIIA ajustée 13,1 % ? % 10,5 % 3,1 % Résultat net des activités poursuivies 239 $ (15) $ (249) $ (170) $ Résultat net ajusté 80 $ (475) $ (326) $ (1 115) $ RPA dilué des activités poursuivies 0,09 $ (0,01) $ (0,12) $ (0,08) $ RPA ajusté 0,03 $ (0,20) $ (0,15) $ (0,47) $



À propos de Bombardier



Bombardier est un leader mondial de l'aviation, axée sur la conception et la fabrication des jets d'affaires les plus exceptionnels au monde, ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de prestataires de services de vol nolisé ou de programmes de multipropriété et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d'aérostructure, d'assemblage et de finition d'avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis ainsi qu'à Londres, Berlin, Singapour et Tianjin, et de nouvelles installations ouvriront en 2022 à Melbourne.

Pour des nouvelles et de l'information sur l'entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier, consultez le site bombardier.com. Pour en apprendre plus sur les produits à l'avant-garde de l'industrie et sur le réseau de service à la clientèle de Bombardier, consultez le site businessaircraft.bombardier.com. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Global et Global 7500, sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière & analyse,

Relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 982 7555 Anna Cristofaro

Chef de service

Communications

Bombardier

+1 514 855 8678



Le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires sont disponibles sur ir.bombardier.com.

ins : information non significative

pdb : points de base

(1) Mesure financière non conforme aux PCGR. Une mesure financière non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir nos états financiers et il pourrait être impossible de la comparer à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières du rapport de gestion du rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (2) Définies comme les nouvelles commandes nettes d'avions en unités sur le nombre de livraisons d'avions en unités. (3) Énoncé prospectif. Se reporter aux hypothèses sur lesquelles reposent les prévisions contenues dans les énoncés prospectifs et à la mise en garde liée aux énoncés prospectifs de la section Sommaire du rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. (4) Comprend les activités poursuivies uniquement. Les données 2020 comprennent les activités liées aux aérostructures avant leur cession le 30 octobre 2020 et ceux tirés des activités liées aux avions commerciaux avant la cession du programme d'avions CRJ le 1er juin 2020. (5) Ratio financier non conforme aux PCGR. Un ratio financier non conforme aux PCGR ne constitue pas une mesure financière normalisée selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir nos états financiers et il pourrait être impossible de le comparer à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières dans le rapport de gestion du rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société pour la définition de ces indicateurs et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS. (6) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de ce communiqué de presse et à la rubrique Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières dans le rapport de gestion du rapport financier de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 pour la définition de ces indicateurs. (7) Comprend le carnet de commandes pour la fabrication et les services. (8) Comprennent les revenus tirés de la vente d'avions neufs, de solutions d'avions spécialisés et d'avions d'occasion. (9) Comprennent les revenus tirés des services après-vente, notamment les pièces, Smart Services, les centres de formation, et la publication de matériel d'articles techniques. (10) Comprennent les revenus tirés des activités liées aux aérostructures avant leur cession le 30 octobre 2020 et ceux tirés des activités liées aux avions commerciaux avant la cession du programme d'avions CRJ le 1er juin 2020. Comprennent également les revenus tirés de la cession de composants liés aux programmes d'avions commerciaux. (11) Le résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle est lié aux activités abandonnées, se reporter à la Note 28 ? Cession d'activités des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. (12) Comprend les activités poursuivies uniquement.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Ce communiqué repose sur les résultats établis selon les IFRS et sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières suivantes :

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières Mesures financières non conformes aux PCGR RAII ajusté RAII excluant les éléments spéciaux. Les éléments spéciaux sont ceux qui ne reflètent pas le rendement de base de la Société ou dont la présentation distincte permet aux utilisateurs de mieux comprendre les résultats financiers consolidés de la Société pour la période. Ces éléments comprennent notamment l'incidence des charges de restructuration, les cessions d'activités ainsi que les charges de dépréciation importantes et la reprise de celles-ci. RAIIA ajusté RAII ajusté, y compris l'amortissement et les charges de dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Résultat net ajusté Résultat net, compte non tenu des éléments spéciaux, de la charge de désactualisation des obligations nettes au titre des avantages de retraite, de certains gains et pertes nets découlant des modifications de l'évaluation des provisions et des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net et de l'incidence fiscale connexe de ces éléments. Flux de trésorerie (utilisation) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ? activités poursuivies diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. Sources de financement disponibles à court terme des activités poursuivies Trésorerie et équivalents de trésorerie des activités poursivies, plus les montants disponibles en vertu des facilités de crédit des activités poursuivies. Liquidités ajustées Trésorerie et équivalents de trésorerie des activités poursuivies, plus l'encaisse affectée en nantissement de diverses garanties bancaires. Dette nette ajustée Dette à long terme liée aux activités poursuivies, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie des activités poursuivies, moins la partie de l'encaisse affectée en nantissement de diverses garanties bancaires. Ratios non conformes aux PCGR RPA ajusté RPA calculé d'après le résultat net ajusté attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. au moyen de la méthode du rachat d'actions en tenant compte de l'exercice de tous les facteurs de dilution. Marge RAII ajustée RAII ajusté, en pourcentage des revenus totaux. Marge RAIIA ajustée RAIIA ajusté, en pourcentage des revenus totaux. Ratio de la dette nette sur le RAIIA ajusté Dette nette ajustée, en pourcentage du RAIIA ajusté. Mesures financières supplémentaires Intérêts payés sur la dette

à long terme Les intérêts payés comprennent les intérêts sur la dette à long terme, compte tenu de l'incidence des couvertures, le cas échéant, excluant les coûts initiaux payés relatifs à la négociation de facilités d'emprunt ou de crédit. Marge RAII RAII en pourcentage des revenus totaux.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir nos états financiers. Par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. L'exclusion de certains éléments des mesures de rendement non conformes aux PCGR ne signifie pas que ces éléments sont nécessairement ponctuels.

RAII ajusté, RAIIA ajusté et résultat net ajusté



La direction utilise le RAII ajusté, le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté aux fins de l'évaluation de la performance sous-jacente de l'entreprise. La direction croit que ces mesures du résultat non conformes aux PCGR, en plus des mesures IFRS, donnent aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le RAII ajusté, le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté excluent des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l'exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C'est pourquoi un grand nombre d'utilisateurs du rapport de gestion analysent nos résultats d'après ces mesures financières. La direction est d'avis que ces mesures aident les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliorent la comparabilité de nos résultats d'une période à l'autre ainsi que la comparabilité avec nos pairs.

RPA ajusté, marge RAII ajustée et marge RAIIA ajustée



La direction utilise le RPA ajusté, la marge RAII ajustée et la marge RAIIA ajustée aux fins de l'évaluation de la performance sous-jacente de l'entreprise. La direction croit que ces ratios non conformes aux PCGR, en plus des mesures conformes aux IFRS, donnent aux utilisateurs de notre rapport financier une meilleure compréhension de nos résultats et tendances connexes, et accroît la transparence et la clarté des résultats de base de notre entreprise. Le RPA ajusté, la marge RAII ajustée et la marge RAIIA ajustée excluent des éléments qui ne reflètent pas notre rendement de base ou dont l'exclusion aidera les utilisateurs à comprendre nos résultats pour la période. C'est pourquoi un grand nombre d'utilisateurs du rapport de gestion analysent nos résultats d'après ces mesures financières. La direction est d'avis que ces mesures aident les utilisateurs du rapport de gestion à mieux analyser les résultats et améliorent la comparabilité de nos résultats d'une période à l'autre ainsi que la comparabilité avec nos pairs.

Flux de trésorerie (utilisation)



Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles - activités poursuivies, diminués des additions nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles. La direction croit que cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR permet aux investisseurs d'avoir une vision claire de la trésorerie disponible générée pour les actionnaires de la Société, du remboursement de la dette et des acquisitions une fois engagées les dépenses en immobilisations requises à l'appui des activités courantes de l'entreprise et de la création de valeur à long terme. Cette mesure des flux de trésorerie non conforme aux PCGR ne correspond pas aux flux de trésorerie disponibles résiduels aux fins des dépenses discrétionnaires, étant donné qu'elle ne tient pas compte de certaines sorties de fonds obligatoires, comme le remboursement de la dette arrivant à échéance. La direction a recours aux flux de trésorerie disponibles à titre de mesure d'évaluation de la performance de l'entreprise et de la génération de liquidités dans son ensemble.

Rapprochement du RAIIA ajusté et du RAII et calcul de la marge RAIIA ajustée(1) Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Exercices clos

les 31 décembre

2021 2020 2021 2020 RAII 138 $ 433 $ 241 $ 912 $ Amortissement 119 164 417 411 Charges de dépréciation des immobilisations

corporelles et incorporelles(2) ? 17 3 42 Éléments spéciaux compte non tenu des charges de

dépréciation des immobilisations corporelles et

incorporelles(2) (25) (615) (21) (1 165) RAIIA ajusté 232 $ (1) $ 640 $ 200 $ Total des revenus 1 771 $ 2 337 $ 6 085 $ 6 487 $ Marge RAIIA ajustée 13,1 % ? % 10,5 % 3,1 %





Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté(1) Quatrièmes trimestres clos les 31 décembre

2021 2020 (par action) (par action) Résultat net des activités poursuivies 239 $ (15) $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) (25) (0,01) $ (598) (0,25) $ Ajustements de la charge nette de financement

liés à ce qui suit : Désactualisation des obligations nettes au titre

des avantages de retraite 10 ? 13 0,01 Variation nette des provisions découlant des fluctuations de

taux d'intérêt et perte nette sur certains

instruments financiers (143) (0,05) (24) (0,01) Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et

autres éléments d'ajustement (1) ? 149 0,06 Résultat net ajusté 80 (475) Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (7) 1 Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. 73 $ (474) $ Nombre moyen pondéré dilué ajusté d'actions

ordinaires (en milliers) 2 463 343 2 419 541 RPA ajusté 0,03 $ (0,20) $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)(1) Quatrièmes trimestres clos les 31 décembre

2021 2020 RPA dilué des activités poursuivies 0,09 $ (0,01) $ Incidence des éléments spéciaux(2) et des autres éléments d'ajustement (0,06) (0,19) RPA ajusté 0,03 $ (0,20) $ Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net et calcul du RPA ajusté(1) Exercices clos les 31 décembre

2021 2020 (par action)

(par action) Résultat net des activités poursuivies (249) $ (170) $ Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux(2) (18) (0,01) $ (1 123) (0,47) $ Ajustements de la charge nette de financement

liés à ce qui suit : Perte sur remboursement de dette à long terme(2) 212 0,09 ? ? Désactualisation des obligations nettes au titre

des avantages de retraite 40 0,02 52 0,02 Variation nette des provisions découlant des fluctuations

de taux d'intérêt et perte nette (gain net) sur certains

instruments financiers (310) (0,13) 159 0,07 Incidence fiscale des éléments spéciaux(2) et autres

éléments d'ajustement (1) ? (33) (0,01) Résultat net ajusté (326) (1 115) Dividendes sur actions privilégiées, incluant les impôts (27) (18) Résultat net ajusté attribuable aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres de Bombardier Inc. (353) $ (1 133) $ Nombre moyen pondéré dilué ajusté d'actions

ordinaires (en milliers) 2 408 341 2 408 209 RPA ajusté (0,15) $ (0,47) $





Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)(1) Exercices clos les 31 décembre

2021 2020 RPA dilué des activités poursuivies (0,12) $ (0,08) $ Incidence des éléments spéciaux(2) et autres éléments d'ajustement (0,03) (0,39) RPA ajusté (0,15) $ (0,47) $





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (utilisation) et des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles(1) Quatrièmes trimestres

clos les 31 décembre

Exercices clos

les 31 décembre

2021 2020 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ?

activités poursuivies 393 $ 317 $ 332 $ (1 672) $ Additions nettes aux immobilisations corporelles et

incorporelles (79) (51) (232) (221) Flux de trésorerie disponibles (utilisation) des activités

poursuivies(1) 314 $ 266 $ 100 $ (1 893) $

(1) Comprend les activités poursuivies uniquement.

(2) Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés pour des détails sur les éléments spéciaux.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur nos objectifs, nos anticipations et nos perspectives ou prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d'apport connexes, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, notre performance financière, notre position sur le marché, nos capacités, notre position en regard de la concurrence, nos cotes de crédit, nos croyances, nos perspectives, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d'une industrie; la valeur pour le client; la demande prévue de produits et de services; la stratégie de croissance; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité ou la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des commandes en général; notre position en regard de la concurrence; les attentes à l'égard de la composition des revenus et du carnet de commandes; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires; la robustesse de notre structure du capital et de notre bilan, notre solvabilité, nos liquidités et sources de financement disponibles, nos besoins financiers prévus et l'examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la mise en place d'améliorations de la productivité, de gains d'efficacité opérationnelle et d'initiatives de réduction de coûts et de restructuration ainsi que les coûts prévus s'y rapportant, les avantages attendus et le calendrier connexe; la transition prévue vers un cycle de croissance et la génération de liquidités; les attentes, les objectifs et les stratégies en matière de remboursement de la dette, de refinancement à l'échéance et de réduction des coûts d'intérêts; les attentes à l'égard de la disponibilité des programmes d'aide gouvernementale; la conformité aux clauses financières restrictives; les attentes à l'égard de la déclaration et du versement de dividendes sur nos actions privilégiées; les intentions et les objectifs à l'égard de nos programmes, de nos actifs et de nos activités,; l'incidence de la pandémie de COVID-19 en cours sur ce qui précède et l'efficacité des plans et des mesures que nous avons mis en place à cet égard; et les attentes à l'égard de la vigueur de la reprise du marché et de l'économie après la pandémie de COVID-19.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés de nos objectifs, priorités stratégiques, attentes, perspectives et plans actuels, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de nos activités et de l'environnement dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information actuellement à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué comportent les hypothèses significatives suivantes : la croissance du marché de l'aviation d'affaires et l'augmentation de la part de la Société dans ce marché; la détermination appropriée des économies de coût récurrentes et l'exécution de notre plan de réduction des coûts; l'optimisation de notre portefeuille immobilier, notamment par la vente ou une autre transaction visant des actifs immobiliers à des conditions favorables; et l'accès à une ou à plusieurs des facilités de fonds de roulement selon les modalités du marché. Pour de plus amples renseignements, y compris à l'égard des autres hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué, voir la rubrique Énoncés prospectifs ? Hypothèses du rapport de gestion du rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société. Compte tenu de l'incidence de l'évolution de la situation entourant la pandémie de COVID-19, y compris l'émergence de variants, et de la réponse connexe de la Société, des gouvernements (fédéral, provinciaux et municipaux), des autorités de réglementation, des entreprises, des fournisseurs, des clients, des contreparties et des fournisseurs de services tiers, l'incertitude inhérente aux hypothèses de la Société est plus importante que celle des exercices précédents.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique générale, à notre contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière des clients d'avions d'affaires; à la politique commerciale; à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure ou aux changements climatiques à l'échelle mondiale), aux risques opérationnels (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; au développement de nouvelles activités; au carnet de commandes; à la transformation en entreprise axée sur les avions d'affaires qui se poursuit; à la certification de produits et services; à l'exécution des commandes; aux pressions sur les flux de trésorerie et sur les dépenses en immobilisations exercées par le caractère saisonnier et cyclique; à la mise en oeuvre de notre stratégie, de nos améliorations visant la productivité, de nos gains d'efficacité opérationnelle et de nos initiatives de restructuration et de réduction des coûts; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de réclamations au titre de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; aux risques liés à l'environnement et à la santé et sécurité; à notre dépendance à l'égard de certains clients, contrats et fournisseurs; à la chaîne d'approvisionnement; aux ressources humaines, y compris l'accessibilité globale à une main-d'oeuvre qualifiée; à la dépendance à l'égard des systèmes informatiques; à la dépendance à l'égard des droits relatifs à la propriété intellectuelle et à leur protection; aux risques liés à la réputation; à la gestion des risques, aux questions fiscales; et au caractère adéquat de la couverture d'assurance), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; aux régimes d'avantages de retraite; à l'exposition au risque de crédit; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts; aux clauses restrictives de conventions d'emprunt; à la dépendance à l'égard des stratégies de gestion de la dette et de réduction des coûts d'intérêts; et à la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale), aux risques de marché (telles les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'augmentation des prix des produits de base; et les fluctuations du taux d'inflation). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risques et incertitudes dans la section Autres dans le rapport de gestion du rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la Société. Les facteurs mentionnés précédemment peuvent être exacerbés par la pandémie de COVID-19 en cours et avoir une incidence considérablement plus grave sur les activités, les résultats opérationnels et la situation financière de la Société que si une telle pandémie n'avait pas eu lieu. En raison de la pandémie de COVID-19 actuelle, les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter : les risques liés à l'incidence et aux répercussions de la pandémie de COVID-19 en cours sur la conjoncture économique et les marchés des capitaux et l'incidence connexe sur notre entreprise, nos activités, nos sources de financement, nos liquidités, notre situation financière, nos marges, nos perspectives et nos résultats; l'incertitude à l'égard de l'ampleur et de la durée des perturbations économiques par suite de la pandémie de COVID-19 et des répercussions connexes sur la demande de nos produits et services; l'incertitude à l'égard de la reprise du marché et de l'économie après la pandémie de COVID-19; les mesures d'urgence et les restrictions décrétées par les autorités de la santé publique ou les gouvernements; les réponses des gouvernements et des institutions financières en matière de politique fiscale et monétaire; la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des fournisseurs, des clients, de la main-d'oeuvre, des contreparties et des fournisseurs de services tiers; la perturbation additionnelle des activités opérationnelles, des commandes et des livraisons; les risques liés à la technologie, à la protection des renseignements personnels, à la cybersécurité et à la réputation; et d'autres événements défavorables imprévus.

Le lecteur est prévenu que la présente liste de facteurs pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D'autres risques et incertitudes que nous ne connaissons pas ou que nous considérons comme non importants à l'heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans nos énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date de ce rapport et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, nous nions expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs, ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

