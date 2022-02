AppDirect Acquiert le Fournisseur Canadien de Technologies Infonuagiques, ITCloud.ca





AppDirect®, chef de file des plateformes de vente par abonnement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ITCloud.ca, l'un des principaux fournisseurs de technologies infonuagiques au Canada. Avec cette acquisition, AppDirect étend au marché canadien la présence de sa division AppSmart®, dont la mission est de simplifier la manière dont les partenaires et les entreprises peuvent trouver, acheter, et gérer leurs abonnements technologiques, et acquiert des compétences couvrant toutes les disciplines de Microsoft. En se joignant à AppDirect, ITCloud.ca sera en mesure d'étendre considérablement ses activités existantes et d'élargir son portefeuille de solutions avec un accès à plus de 600 fournisseurs de technologies SaaS et de télécommunications via le catalogue AppSmart.

Fondée en 2005 en tant qu'entreprise offrant des services gérés de sauvegarde infonuagiques et de récupération de données, ITCloud.ca offre aujourd'hui un vaste éventail de solutions à plus de 1 200 partenaires technologiques qui desservent des milliers d'entreprises à travers le Canada. ITCloud.ca sera désormais en mesure de bonifier l'offre à ses partenaires via son portail avec de nouvelles fonctionnalités innovatrices alimentées par la plateforme de commerce AppSmart.

Le plateforme de commerce AppSmart permet aux partenaires d'accéder à une gamme étendue de solutions technologiques et commerciales, ainsi qu'à un ensemble d'outils de gestion avancés pour les aider à gérer et à développer des solutions infonuagiques pour leurs clients. De plus, les partenaires peuvent offrir les outils de gestion d'identité, de gestion des applications et de visualisation des données d'AppSmart directement à leurs clients afin de les aider à trouver et à gérer l'ensemble de leurs technologies en un seul endroit.

AppDirect a un fort engagement envers le Canada et est présent dans le pays depuis longtemps. L'ajout d'ITCloud.ca représente une étape importante pour accroître les capacités mises à la disposition de ses partenaires. Au cours de son histoire, ITCloud.ca a été reconnu comme l'un des meilleurs partenaires Microsoft et apportera ses connaissances approfondies aux partenaires et clients d'AppSmart. L'expérience Microsoft Azure et Microsoft 365 d'ITCloud.ca, combinée avec les compétences Dynamics 365 d'AppSmart, permettront à ITCloud.ca et aux partenaires d'AppSmart d'accéder à la gamme complète des technologies infonuagiques Microsoft.

« Je suis très heureuse d'accueillir ITCloud.ca dans la famille AppDirect. Cela nous permettra conjointement d'améliorer les opportunités et les services qu'ITCloud.ca offre à ses partenaires canadiens », a déclaré Renée Bergeron, première vice-présidente et directrice générale d'AppSmart. « Je suis également ravie que l'équipe phénoménale qui a bâti ITCloud.ca, incluant ses copropriétaires, reste avec nous pour continuer à diriger cette entreprise au Canada

« L'expérience et le leadership d'AppDirect dans l'industrie mondiale combinés à notre expertise qui permet à nos partenaires de transformer numériquement leurs clients, feront en sorte que ces derniers bénéficieront grandement de cette nouvelle relation d'affaires », a déclaré Mirco Cristoni, président d'ITCloud.ca. « Nos partenaires auront accès à plus de services, de solutions et d'outils pour développer leur entreprise, tout en profitant des mêmes relations d'affaires qu'ils ont depuis les 17 dernières années avec ITCloud.ca. »

Dans le cadre de cette acquisition, ITCloud.ca continuera d'être dirigée par l'équipe de direction actuelle, augmentant ses propres offres de solutions avec plus de 1 000 produits actuellement disponibles auprès d'AppSmart.

À PROPOS D'APPDIRECT

AppDirect offre une plateforme de commerce par abonnement permettant de simplifier le développement de modèles d'affaires récurrents et de vendre n'importe quel produit en tant que service, et ce, par n'importe quel canal et sur n'importe quel appareil. Notre plateforme ouvre la voie à d'innombrables possibilités d'innovation et de croissance pour les entreprises. AppDirect alimente également AppSmart, une plateforme technologique B2B et un écosystème reliant les acheteurs de technologies à des partenaires experts pour faciliter la vente, l'achat et la gestion de services de télécommunications, de cloud et d'affaires.

Basée à San Francisco, AppDirect bénéficie de la confiance de marques telles que Microsoft, Google, Deutsche Telekom, Jaguar Land Rover, ADP et bien d'autres.

À PROPOS D'ITCLOUD.CA

Né dans le nuage, ITCloud.ca a été établi en 2005 pour offrir des services gérés et supervisés de sauvegardes infonuagiques pour les entreprises informatiques. Aujourd'hui, plus de 1200 partenaires TI à travers le Canada nous font confiance et nous ont choisis pour notre excellent service de soutien, ainsi que pour la simplicité de notre portail d'approvisionnement et de gestion. En plus de nos produits phares Backup en Ligne et MedicBackup, ITCloud.ca est maintenant Distributeur Canadien Autorisé pour Microsoft, Bitdefender, AvePoint, Acronis, BitTitan, Letsignit, HornetSecurity, MOOC Office 365 et NinjaOne.

