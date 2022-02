YAMAHA MOTOR : Résumé des résultats commerciaux consolidés - Exercice 2021 complet clos le 31 décembre 2021 ?





Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO : 7272) a annoncé ses résultats commerciaux consolidés pour l'exercice complet 2021.

Les ventes nettes se sont élevées à 1 812,5 milliards JPY (une augmentation de 341,2 milliards JPY, soit 23,2 % par rapport à l'exercice précédent), tandis que le résultat d'exploitation s'est élevé à 182,3 milliards JPY (une augmentation de 100,7 milliards JPY, soit 123,3 %). Le revenu ordinaire a atteint 189,4 milliards JPY (une augmentation de 101,7 milliards JPY, soit 116,0 %) et le résultat net pour la période attribuable aux propriétaires de la société mère se chiffrait à 155,6 milliards JPY (une augmentation de 102,5 milliards JPY soit 193,1 %). Il s'agit des chiffres les plus élevés jamais enregistrés par la Société en termes de ventes nettes et de revenus. Pendant l'exercice, le dollar américain s'est échangé à 110 JPY (une dépréciation de 3 JPY par rapport à l'exercice précédent) et l'euro à 130 JPY (une dépréciation de 8 JPY).

Grâce à la hausse des ventes unitaires ainsi qu'à l'augmentation des prix d'achat unitaires, les ventes nettes ont augmenté en dépit des effets de la baisse de la production, des pénuries de main-d'oeuvre et des autres difficultés liées à la pénurie de semi-conducteurs et d'autres pièces. Le résultat d'exploitation a augmenté de manière significative en partie du fait de l'augmentation des ventes, mais également en raison de la réduction des coûts fixes résultant de la mise en oeuvre du télétravail et d'autres méthodes numériques, des effets du change des devises et d'autres facteurs qui ont contribué à absorber les effets de la flambée des coûts logistiques et du prix des matières premières.

Prévisions des résultats commerciaux consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022

Chiffre d'affaires net 2 000 milliards JPY

(une augmentation de 187,5 milliards JPY soi 10,3 % par rapport à l'exercice 2021) Bénéfice d'exploitation 190,0 milliards JPY

(une augmentation de 7,7 milliards JPY soit 4,2 % par rapport à l'exercice 2021) Revenu ordinaire 190,0 milliards JPY

(une augmentation de 0,6 milliard JPY soit 0,3 % par rapport à l'exercice 2021) Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 130,0 milliards JPY

(une diminution de 25,6 milliards JPY soit une baisse de 16,4 % par rapport à l'exercice 2021)

Ces chiffres prévisionnels sont basés sur le dollar américain s'échangeant à 113 JPY au cours de l'exercice (une dépréciation de 3 JPY par rapport à l'exercice 2021) et de l'euro s'échangeant à 128 JPY (une appréciation de 2 JPY).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 février 2022 à 03:45 et diffusé par :