Adyen annonce l'ouverture de nouveaux pôles technologiques à Chicago et Madrid





AMSTERDAM, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture prochaine de nouveaux pôles technologiques à Chicago et à Madrid. Cette décision témoigne de l'investissement à long terme de l'entreprise dans ses équipes technologiques en vue de continuer l'établissement d'une plateforme mondiale qui répond aux besoins de ses clients.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence technologique à ces villes », a déclaré Alexander Matthey, directeur technique chez Adyen. « Nous sommes déterminés à poursuivre nos investissements pour réaliser les ambitions de croissance d'Adyen, et cette initiative est un pas important dans cette direction. Nous avons de grands projets pour continuer à bâtir la plateforme de paiement la plus axée sur le client au monde, et nos équipes techniques en sont au coeur. »

Chicago et Madrid ont été des choix stratégiques pour l'entreprise, ajoutant deux nouveaux pôles technologiques aux plus de 25 bureaux internationaux déjà existants. Cette extension permettra à Adyen d'accroître l'empreinte mondiale de ses organisations technologiques, de rapprocher encore plus ses ressources techniques de celles de ses commerçants et de tirer parti de divers bassins de talents qui offriront de nouvelles sources d'innovation. L'accent sera mis sur l'embauche d'ingénieurs de logiciels en arrière-plan, d'ingénieurs de logiciels frontaux, de scientifiques des données, d'ingénieurs des infrastructures, ainsi que d'autres rôles d'ingénierie et opérationnels pour les deux centres.

« Nous avons hâte de commencer le processus d'embauche dans ces deux villes, alors que nous élargissons l'équipe à travers le monde », a déclaré Brooke Nayden, responsable mondiale des ressources humaines chez Adyen. « Chicago et Madrid sont des villes attrayantes pour accroître notre présence en raison de la croissance du secteur des technologies locaux et du bassin de talents des universités techniques. Nous nous efforçons d'avoir une main-d'oeuvre diversifiée, et l'embauche de personnes et de points de vue de ces deux villes nous aidera à atteindre cet objectif. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les postes vacants, veuillez consulter la page des carrières d'Adyen ici.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plate-forme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout qui connecte directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement préférées des consommateurs du monde entier. Adyen propose des solutions de paiement simplifiées sur les canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen sert des clients tels que Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. L'ouverture de ces pôles technologiques souligne la croissance continue d'Adyen dans divers pays à travers le monde.

