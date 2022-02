Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA, milite en faveur d'investissements dans les infrastructures intelligentes, novatrices et durables lors du Sommet économique Canada 360°





Le moment est venu d'investir dans la qualité globale de la desserte pour assurer l'avenir économique du Canada

TORONTO, le 9 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), a exhorté le Canada à investir dans les aéroports et à ouvrir la voie à la possibilité d'autres options de financement pour des infrastructures intelligentes, novatrices et durables, et à prévenir tout risque de perdre un élément clé du succès et de l'avantage concurrentiel de notre pays : un accès au monde fiable et régulier.

Mme Flint s'est adressée à plus de 1 100 participants au sujet des « besoins futurs en infrastructure du Canada » lors de l'édition annuelle du Sommet économique Canada 360° organisé par la Chambre de commerce du Canada. Différents chefs de file du secteur canadien des infrastructures se sont joints à elle pour discuter des mesures à prendre afin de trouver de meilleures façons de relier les Canadiens grâce au transport de biens et de personnes.

« Au cours des deux dernières années, le fret aérien a été, et continue d'être, une bouée de sauvetage pour la société, grâce à la livraison de biens essentiels pour aider à lutter contre la pandémie et répondre aux besoins de la chaîne d'approvisionnement des entreprises et des consommateurs canadiens, a déclaré madame Flint. Le secteur de l'aviation est prêt à jouer un rôle plus important pour relever les défis auxquels doivent faire face les entreprises et les portefeuilles des Canadiens. Mais, pour ce faire, les gouvernements doivent être des partenaires dans la reconstruction de la capacité de transport aérien et la modernisation du système, y compris en ce qui concerne l'infrastructure numérique et les données. »

La GTAA estime qu'il est important d'investir maintenant dans l'avenir de la connectivité du transport aérien, comme l'ont fait de nombreux autres pays du G7, pour éviter d'affaiblir l'accès aérien du Canada et de nuire à la croissance économique.

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto concentre ses efforts en vue de rebâtir l'expérience de transport aérien en créant l'aéroport de l'avenir, un aéroport plus sain, innovateur, écologique et efficace. C'est essentiel pour favoriser la croissance économique future du Canada et sa compétitivité sur la scène internationale. Les investissements dans l'infrastructure doivent soutenir le virage écologique de l'industrie, car la GTAA s'est engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, les initiatives doivent comprendre de nouvelles constructions carboneutres, une amélioration de l'efficacité énergétique des actifs existants et l'optimisation de sources d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique et l'énergie géothermique. De plus, la GTAA appuie la transition vers des carburants d'aviation durables de nos partenaires aériens et, elle a signé, à la fin de 2021, l'initiative Clean Skies for Tomorrow du Forum économique mondial, en vertu de laquelle le secteur de l'aviation s'engage à utiliser 10 % de carburants d'aviation durables d'ici 2030.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les marchandises. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » pendant quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. L'ACI a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé, et l'aéroport a été le premier au Canada à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de l'aéroport Pearson de Toronto : Twitter (anglais et français), Facebook et Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 17:48 et diffusé par :