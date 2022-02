Une année 2021 dynamique pour Acheter-louer.fr





- Progression de 10% des produits d'exploitation

- Accélération de la stratégie de prises de participation ciblées

- Nette progression de l'activité attendue sur 2022

LES ULIS, France, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, voit ses produits d'exploitation progresser de près de 10% pour s'établir à 3,6 M? sur 2021 avec un chiffre d'affaires de 2,8 M? stable par rapport à l'an passé. Au cours de l'exercice, le Groupe a accéléré sa stratégie de croissance externe avec la création de sa filiale d'investissement, ALFR Opportunity Invest, et réalisé 3 prises de participation au sein de start-up de la PropTech et de sociétés du secteur immobilier (Kize, Enchères Immo et Adomos).

En milliers d'euros 2021(*) 2020(**) Variation en %



Chiffre d'affaires 2 795 2 809 - 0,5%

Autres produits d'exploitation 834 502 + 66 %

Produits d'exploitation 3 629 3 311 9,6%

(*) Données financières non auditées (**) Données financières auditées









Au cours du 1er semestre 2021, le Groupe avait pleinement bénéficié de la reprise de l'activité des agences immobilières où les demandes de biens immobiliers se sont accélérées sur la période. Cette forte demande s'est poursuivie sur le second semestre entrainant néanmoins une pénurie de l'offre et par conséquent une réduction de la communication des agences, réseaux et promoteurs. Cette tendance devrait s'atténuer au cours de l'année 2022 au fur et à mesure de la reconstitution des stocks de biens des agences et réseaux.

Ainsi, l'activité Digitale regroupant les solutions de e-marketing et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, totalise un chiffre d'affaires de 2 014 k? sur l'année 2021 et demeure stable par rapport à l'année 2020 (+ 0,1). Cette activité reste la principale source de revenus du Groupe et représente 73% du CA Groupe en 2021.

Le renforcement de l'offre Digitale du Groupe au travers du lancement de Kicck, la plateforme d'intelligence artificielle de prédiction immobilière, et des récentes prises de participation dont la dernière au sein de Cocoon-Immo[1] vont contribuer à la croissance des revenus du Groupe sur l'exercice 2022.

Bénéficiant de la reprise immobilière et du retour en présentiel des salons immobiliers tels que le salon RENT dédié à la PropTech, les Congrès de la FNAIM et de l'UNIS, le chiffre d'affaires de l'activité BtoB, destinée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, toujours en progression s'établit à 346 k?.

L'activité Presse du Groupe, qui concerne l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), demeure stable à 418 k? sur l'année 2021 et représente 15% du CA Groupe.

Sur l'exercice 2021, le Groupe a également intensifié ses projets de R&D afin d'accompagner la stratégie du Groupe qui vise à améliorer et de renforcer son offre de services digitaux et de Data à destination des professionnels de l'immobilier et de l'habitat.

Fruits de ces développements, les autres produits d'exploitation s'établissent à 834 k? et progressent de 66% par rapport à 2020 portant l'ensemble des produits d'exploitation à 3 629 k? sur 2021 (+ 9,6%).

Positionné sur un marché porteur, bénéficiant d'une offre Data et Digitale renforcée et de relais de croissance bien engagés, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.

CALENDRIER FINANCIER :

29 avril 2022 au plus tard : publication des résultats annuels 2021 consolidés audités

30 avril 2022 au plus tard : mise en ligne des comptes consolidés audités

1. Communiqué du 7 février 2022

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr ? ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier ? habitat ? Blog immo-habitat ? Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition ? Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Vitrine immobilière sur les médias sociaux

Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777840/Acheter_louer_fr_Logo.jpg

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 12:00 et diffusé par :