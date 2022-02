Sirios annonce de nouveaux résultats de forage qui confirment la continuité de la minéralisation aurifère du gîte Cheechoo





MONTRÉAL, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse de 8 forages au diamant additionnels, totalisant 2 025 mètres, de la campagne de forage complétée en septembre 2021 sur la propriété aurifère Cheechoo, à Eeyou Istchee Baie-James au Québec.



Les principaux résultats de ces forages sont indiqués au tableau ci-dessous, dont voici les faits saillants :

2,83 g/t Au sur 55,0 m , incluant 97,56 g/t Au sur 1,1 m (CH21-285)

, incluant 97,56 g/t Au sur 1,1 m (CH21-285) 2,95 g/t Au sur 28,9 m , incluant 72,36 g/t Au sur 1,0 m (CH21-283)

, incluant 72,36 g/t Au sur 1,0 m (CH21-283) 4,12 g/t Au sur 12,5 m , incluant 45,54 g/t Au sur 1,0 m (CH21-284)

, incluant 45,54 g/t Au sur 1,0 m (CH21-284) 1,76 g/t Au sur 23,8 m (CH21-051E)

(CH21-051E) 2,65 g/t Au sur 11,7 m, incluant 27,35 g/t Au sur 1,0 m (CH21-283)



Ces 8 sondages, situés au coeur de la tonalite aurifère (lithologie constituant l'essentiel du gîte Cheechoo), confirment la continuité de la minéralisation aurifère dans la partie centrale de la fosse conceptuelle de l'estimation de ressources minérales de 2020 (voir figure #1). Ces données vont être utiles pour la réalisation de la prochaine estimation de ressources du projet Cheechoo, prévue en 2022 et qui devrait inclure la transformation d'une quantité significative de ressources présumées en ressources indiquées. La campagne d'été 2021 comprenait 32 sondages de calibre NQ pour un total de 6 789 mètres forés. Il reste donc les résultats d'analyse de 14 sondages à recevoir.

Dominique Doucet, président et chef de la direction, a déclaré : « Encore une fois, je suis très satisfait par cette nouvelle série de forages qui confirme notre interprétation et notre évaluation du potentiel du gîte d'or Cheechoo. Nous continuons donc à progresser positivement vers notre objectif d'une nouvelle estimation de ressources suivie d'un PEA. »

Figure 1: Localisation des sondages CH-051E, 275, 281 à 285 et 287 est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f4e7671-18a5-4a17-ac41-0541c9685d86/fr

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES 8 SONDAGES ANNONCÉS

Sondage CH21- De (m) À (m) Longueur* (m) Au (g/t) 051E**

218,2 242,0 23,8 1,76 incl. 219,4 221,5 2,1 6,06 incl. 235,0 236,6 1,6 13,81 251,0 263,0 12,0 0,44 275 11,2 20,3 9,1 0,91 281

99,0 113,2 14,2 1,30 incl. 104,0 105,1 1,1 11,42 282

38,1 74,5 36,4 0,48 106,6 122,0 15,4 1,82 incl. 114,6 118,6 4,0 6,26 136,8 155,5 18,7 1,50 176,5 187,4 10,9 0,77 241,4 278,0 36,6 0,57 incl. 263,0 272,0 9,0 1,36 303,0 312,0 9,0 0,95 340,5 349,1 8,6 0,89 283 8,0 47,0 39,0 0,72 incl. 25,1 26,6 1,5 6,59 61,3 73,0 11,7 2,65 63,3 64,3 1,0 27,35 88,1 117,0 28,9 2,95 104,8 105,8 1,0 72,36 155,0 161,0 6,0 2,36 incl. 160,0 161,0 1,0 12,45 237,9 253,0 15,1 0,37 284

29,5 37,4 7,9 2,08 incl. 35,1 36,4 1,3 9,27 47,5 78,0 30,5 0,64 96,0 105,0 9,0 0,66 109,4 115,0 5,6 3,59 incl. 111,4 112,4 1,0 16,93 178,0 190,5 12,5 4,12 incl. 179,5 180,5 1,0 45,54 285 73,0 85,5 12,5 1,31 incl. 73,0 74,0 1,0 12,65 102,0 157,0 55,0 2,83 incl. 110,0 111,0 1,0 5,73 incl. 116,3 117,4 1,1 97,56 incl. 129,6 130,6 1,0 8,14 163,0 176,0 13,0 1,26 287

79,0 91,0 12,0 0,63 146,5 160,0 13,5 0,60 177,1 179,1 2,0 17,01 239,0 246,5 7,5 0,69 252,0 261,0 9,0 3,06 incl. 258,0 259,5 1,5 14,48 335,0 338,0 3,0 2,26

* Longueur le long du trou; n'équivaut pas à l'épaisseur vraie. Intervalle supérieur à 0,25 g/t Au avec un maximum de 3 mètres de stérile consécutifs.

** Extension du trou CH16-051 (à partir de 201m).

Un tableau des coordonnées des sondages est disponible au lien suivant: www.sirios.com/bd-coordinates-drilled-20220209.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiés (MRC) ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires d'Actlabs. Les analyses titrant plus de 0,2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d'or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1 kg. Des MRC spéciaux (Assay Pills) ont été utilisés pour assurer un contrôle de qualité adéquat des dosages sur 1 kg de matériel.

Jordi Turcotte, géo. M.Sc., et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de la propriété Cheechoo

La propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à moins de 9 km de la mine d'or Éléonore du producteur Newmont. La dernière estimation de ressources du projet (octobre 2020) a délimité des ressources présumées de 2,0 millions d'onces d'or contenues dans 93,0 millions de tonnes à 0,65 g/t Au, avec un potentiel important d'augmentation de ces ressources (BBA, P-L. Richard, P. Geo.; J. Torrealba, P. Eng.; D. Evangelista, P. Eng., NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate Update for The Cheechoo Project, 31/10/2020).

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d'or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d'investissement et d'exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l'obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l'avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l'inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l'industrie de l'exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR au www.sedar.com. Bien que la société soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n'est valable qu'à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donnée que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.





Contactez :

Dominique Doucet, président, ing.

Tél. : (514) 918-2867

ddoucet@sirios.com

Site web : www.sirios.com

Communiqué envoyé le 9 février 2022 à 09:15 et diffusé par :