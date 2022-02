Mythical Games étend sa présence à l'échelle mondiale en ouvrant ses premiers bureaux de la région APAC en Corée du Sud, ses premiers bureaux dans l'UE à Stockholm, ainsi qu'en procédant à sa deuxième acquisition au Royaume-Uni





Mythical Games, studio de technologies de jeux de nouvelle génération, et leader dans le segment vertical en plein essor des jeux play-and-earn, a annoncé aujourd'hui ses projets d'expansion à l'international au T1 2022, en ouvrant ses premiers bureaux asiatiques à Séoul, en Corée du Sud, ainsi que ses premiers bureaux dans l'Union européenne à Stockholm, en Suède, dans le cadre de la croissance globale de la société, suite à sa levée de fonds de série C de 150 millions USD obtenu à la fin de l'année dernière. Mike Kang a été nommé vice-président du développement commercial pour la région APAC, tandis que Jikhan Jung exercera les fonctions de vice-président de la production. Adam Schaub occupera le poste de directeur de Mythical Europe et de directeur général du studio. La société a également acquis la technologie et le personnel de Shortround Games, studio britannique basé à Brighton, qui possède un éventail d'outils éprouvés destinés aux clients et aux serveurs, conçus pour développer et maintenir des jeux à grande échelle, socialement interactifs et compétitifs.

Le directeur du studio Shortround, Andrew Hubbard, professionnel de l'industrie des jeux, fort d'une expérience de 15 ans, qui a précédemment occupé le poste de programmeur principal chez Criterion Games ainsi qu'au sein du studio BlackRock de Disney Interactive, continuera de diriger l'équipe de huit personnes qui rejoindra Mythical. Dans le cadre de Mythical Europe, les nouveaux recrutements de Shortround permettront à la société de concrétiser ses aspirations consistant à créer des univers virtuels attrayants, qui tirent parti de la plateforme Mythical, à commencer par un jeu de sport non annoncé qui sortira en 2023. Il s'agit de la deuxième acquisition de Mythical cette année ; en janvier, la société a annoncé l'achat de la plateforme de streaming métavers Polystream, fournissant à Mythical une implantation à Guildford, en Angleterre, qui deviendra l'épicentre des expériences technologiques basées sur la blockchain et des expériences de divertissement cloud natives.

« Nous sommes ravis d'intégrer l'équipe talentueuse de Shortround au sein de Mythical, et d'accueillir Adam, Andrew, Mike et Jikhan dans le cadre de cette nouvelle étape de notre expansion mondiale, à l'heure où nous renforçons notre équipe et développons nos opérations afin de proposer de nouveaux jeux sur notre plateforme », a déclaré John Linden, cofondateur et PDG de Mythical Games. « La communauté des jeux play-and-earn est en plein essor, et en tant qu'entreprise nous grandissons à ses côtés, afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs qui souhaitent interagir et effectuer des transactions dans les univers immersifs des jeux 3D. Nos nouveaux studios à Séoul et Stockholm renforcent nos capacités d'édition et de plateforme et, aux côtés des équipes de Shortround et Polystream qui complètent notre présence au Royaume-Uni, ces démarches consolident notre position de leader dans la délivrance de jeux décentralisés auprès d'un public de masse à travers le monde. »

Adam Schaub, qui a dernièrement occupé le poste de directeur général du studio chez Electronic Arts (EA), apporte à Mythical plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie mondial du divertissement et des jeux mobiles. Dans le cadre de ses fonctions chez Mythical, il se concentrera sur le développement des opérations et des partenariats dans l'UE, tout en créant le siège du studio de Stockholm, focalisé sur la délivrance de la nouvelle génération de jeux de blockchain.

« Mythical Games est idéalement positionnée dans l'univers des jeux de blockchain pour créer des opportunités nouvelles et passionnantes, à la fois pour les joueurs et les créateurs de jeux », a déclaré Schaub. « Je pense que nous pouvons fondamentalement changer la vision traditionnelle des monnaies, la définition de la création de valeur et la manière dont les marchés fonctionnent, en transformant non seulement l'état actuel des jeux, mais également le monde tel que nous le connaissons. En parlant avec les fondateurs de Mythical au sujet de leur vision pour l'entreprise, j'ai immédiatement compris que ma place était ici, et je suis impatient de puiser dans le vivier de talents en jeux AAA et jeux mobiles hautement qualifiés disponibles à Stockholm, afin de renforcer notre équipe européenne et d'offrir l'opportunité de participer à la nouvelle vague de jeux. »

Mike Kang, professionnel dans les domaines commercial et technologique, qui possède plus de 20 années d'expérience à divers postes de promotion de l'innovation auprès d'organisations clientes et internes, rejoint Mythical en provenance de Mana Partners, agence de jeux et de sport électronique, où il a été cofondateur et associé directeur. Avant de travailler chez Mana, Kang a dirigé le développement commercial dans la région APAC pour Electronic Arts (EA), et a aidé plusieurs partenaires clés à exécuter des transactions stratégiques dans la région. Son expérience couvre les segments verticaux des technologies, des médias et du divertissement, au sein d'entreprises parmi lesquelles Samsung Electronics, IBM, Sony, Warner Bros. et Disney, où il a travaillé sur plusieurs projets visant à transformer et optimiser les activités grâce à la technologie. Chez Mythical, il dirigera les efforts d'expansion internationale de la société dans la région APAC, en établissant des relations commerciales aux côtés de partenaires de développement, d'entreprise et de marque.

Jikhan Jung a consacré 16 années de sa vie à l'industrie des jeux en tant que producteur et PDG dans le cadre de projets relatifs aux PC, au mobile, à la RV et à la blockchain, y compris aux jeux gratuits et aux jeux play-and-earn. Il a dernièrement été fondateur et PDG de Subdream Studios, dont les titres incluent le jeu d'arcade en RV Galaga Fever, en partenariat avec Bandai Namco ; et le jeu RPG play-and-earn basé sur Ethereum, Bit Kingdom. Auparavant, il était le PDG américain du géant japonais de l'industrie mobile, COLOPL. Il a également exercé les fonctions de producteur exécutif chez Kabam, qui a lancé plusieurs titres phares depuis la région APAC en direction du marché mondial, parmi lesquels Netmarble et WeMade, et a également fondé et commercialisé la marque de services de l'une des premières sociétés occidentales de jeux gratuits, à savoir gPotato de Gala-Net, à Webzen. En tant que vice-président de la production chez Mythical dans la région APAC, il dirigera la stratégie transfrontalière, l'édition et la production multisite des jeux sur la plateforme Mythical.

« Nous pensons que le marché coréen des jeux constitue le point de lancement idéal pour faire croître et développer Mythical dans la région APAC », a déclaré Kang. « L'APAC constitue une région essentielle pour notre croissance mondiale, et une région clé pour la continuité de notre succès. Le public inexploité dans cette région montre un intérêt croissant pour les jeux play-and-earn, et les jeux présents sur notre plateforme Mythical sont idéalement positionnés pour répondre à cette demande, en délivrant une expérience de premier ordre aux joueurs, qu'ils soient novices en blockchain ou connaisseurs de la technologie et des bénéfices qu'elle peut apporter. »

Évaluée à 1,25 milliard USD dans le cadre de sa levée de fonds de série C et dirigée par Andreessen Horowitz, Mythical Games s'inscrit au premier plan lorsqu'il s'agit de délivrer des concepts de jeux play-and-earn et des NFT jouables au marché des jeux grand public. Les jeux sur la plateforme Mythical permettent de libérer la valeur des efforts monétaires et basés sur le temps des joueurs, ou de la rareté de leur collection, en leur fournissant un moyen de vendre leurs actifs numériques à d'autres joueurs en échange d'argent réel dans le cadre de transactions sécurisées sur la Mythical Marketplace, ce qui renforce l'engagement et introduit de nouveaux modèles d'affaires qui permettent aux joueurs de devenir parties prenantes de leurs jeux favoris.

Nommée comme l'une des Meilleures entreprises où travailler en 2021 par Inc., Mythical s'est développée pour atteindre plus de 200 employés, et continue de recruter à certains postes au sein de ses équipes Jeux, Marketing, Plateforme et Marketplace, en Amérique du Nord, dans la région APAC et en Europe. Pour consulter la liste des postes à pourvoir, rendez-vous sur : mythicalgames.com/careers.

En outre, dans le cadre de son expansion, Mythical recherche activement de nouveaux partenaires développeurs et investisseurs dans la région APAC. Les personnes intéressées par un poste chez Mythical sont invitées à contacter apac@mythical.games pour en savoir plus.

À propos de Mythical Games

Classée parmi les Sociétés de technologies de rupture à suivre par Forbes en 2019, et récompensée d'un prix World Changing Ideas de Fast Company en 2021, Mythical est une société de technologies de jeux de nouvelle génération qui crée un écosystème de jeu universel, en tirant parti de la technologie blockchain et des NFT jouables, pour offrir des outils permettant aux joueurs, créateurs, artistes, marques et développeurs de jeux de devenir parties prenantes et propriétaires au sein de la nouvelle économie des jeux play-and-earn.

Dirigée par plusieurs vétérans de l'industrie des jeux, l'équipe est spécialisée dans la conception de jeux autour des économies détenues par les joueurs, et a contribué à développer plusieurs franchises majeures telles que Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force et Skylanders.

La plateforme Mythical s'appuie sur une chaîne fermée utilisant le modèle de consensus Proof of Authority, qui se révèle plus respectueux de l'environnement et plus durable que le modèle Proof of Work. La création de NFT et l'intégration sur la Marketplace via la plateforme Mythical ne nécessitent aucun minage ni aucune cryptomonnaie pour fonctionner, ou pour permettre aux joueurs de participer.

