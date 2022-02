Infinity Ventures Crypto annonce la clôture de son premier fonds à 70 millions de dollars.





Infinity Ventures Crypto (IVC) a annoncé la clôture de son fonds inaugural plafonné à 70 millions de dollars. L'objectif de ce fonds est de lancer et d'accélérer la croissance des innovations mondiales de GameFi, DeFi et Web 3.

Étant le fonds le plus actif d'Asie qui cible l'industrie cryptographique en plein essor de la région, IVC participe aux activités de poids lourds tels que Circle, Digital Currency Group et Animoca Brands. Depuis sa création en août 2021, IVC a injecté capital et expertise dans 78 entreprises du portefeuille.

Riche de 13 ans d'expérience en capital-risque traditionnel sous le fonds jumeau Headline Asia, IVC s'appuie sur son réseau mondial pour dynamiser des start-ups de blockchain à travers le monde, notamment en Asie du Sud-Est, à Taïwan, au Japon, aux États-Unis, etc. En tant que partenaire de capital-risque, IVC s'engage à soutenir de bout en bout ses fondateurs, de la conception des tokenomics à la cotation des bourses de crypto-monnaies.

« Faisant office de pont entre l'Est et l'Ouest, nous adoptons une approche de terrain en rassemblant des équipes d'experts locaux pour alimenter la croissance des entreprises de notre portefeuille », a déclaré Brian Lu, partenaire d'IVC. « Nous sommes fiers de donner le coup d'envoi à un départ fulgurant et nous nous réjouissons de partager notre expertise avec encore plus d'innovateurs ».

Le premier investissement d'IVC a été Yield Guild Games (YGG), une guilde de jeux et une DAO basée aux Philippines qui investit dans les NFT. IVC et YGG se sont associés pour créer et incuber leur première sous-DAO, YGG SEA, qui offrira un soutien localisé dans toute la région de l'Asie du Sud-Est.

« Alignés sur la vision d'IVC qui vise à aider les personnes non bancarisées et sous-bancarisées, ces jeux offrent un flux de revenus supplémentaires aux joueurs pendant la pandémie », a déclaré Lu.

Les partenaires d'IVC comprennent également Akio Tanaka, fondateur de Headline Asia ; Herbie Fu, ancien associé de 8 Decimal Capital ; JT Law, cofondateur de VerifyInvestor ; Alex Yeh, cofondateur d'AuraBlock Ventures ; et Richie Chaval Jiaravanon, ancien CEO de Snapask Thailand.

À propos d'Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto a été fondé pour dynamiser et investir dans les start-ups pionnières GameFi, DeFi et Web 3. Les partenaires du fonds ont investi dans les cryptoactifs depuis 2015 et ont mené les entreprises vers un paysage en évolution rapide. Depuis août 2021, IVC a réalisé de nombreux investissements stratégiques dans un gamme diversifiée de start-ups, notamment Yield Guild Games et le stablecoin défini par rapport au yen, JPYC. IVC vise à innover, à construire et à catapulter vers l'avant la nouvelle génération de fondateurs.

