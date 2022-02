Movmedix enregistre une croissance mondiale de 60% et se positionne comme leader sur le marché des ligaments artificiels





Movmedix, anciennement L.A.R.S. (Laboratoire d'Application et de Recherche Scientifique), PME basée à Arc-sur-Tille, proche de Dijon, se positionne comme le leader international du ligament artificiel avec plus de 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde en 2021, en croissance de plus de 60%.

L'entreprise conçoit, développe et fabrique des implants ligamentaires utilisés dans le domaine de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Ces ligaments artificiels sont destinés à remplacer ou renforcer un ligament naturel lésé au niveau de l'articulation du genou ou de l'épaule et permettent d'éviter une greffe à partir du tendon prélevé sur le patient. L'objectif : réduire la durée d'hospitalisation et de rééducation, le risque de morbidité et d'infection, ainsi que la douleur en proposant des solutions innovantes s'appuyant sur des technologies de pointe.

Une entreprise forte à l'internationale et bien ancrée en France

En 2021, l'entreprise a doublé d'effectif (24 personnes au total) et a réalisé 95% de son chiffre d'affaires à l'export dont plus de 60% en Chine, son marché de prédilection, pour lequel une filiale s'est créée la même année. Présent dans plus de 25 pays, Movmedix affirme sa position d'acteur de référence mondiale sur le marché de la médecine sportive.

En 2022, Movmedix fête ses 30 ans et ambitionne 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de 40% de progression par rapport à 2021. L'entreprise va continuer de se renforcer au niveau du siège en France pour accompagner sa croissance dans les années à venir, notamment avec le recrutement de 6 personnes en France sur les secteurs suivants : réglementaire et qualité, étude clinique, pôle marketing, administratif et production.

« Nous sommes à une phase de développement majeure pour notre équipe. Notre croissance sur les marchés internationaux s'est fortement accélérée, avec plus de 70% de notre chiffre d'affaires provenant des marchés de la région Asie-Pacifique, notamment en Australie, Taiwan, Vietnam et Chine. En Chine, la création d'une équipe locale est devenue indispensable. Nous visons maintenant les marchés d'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que le Japon. »

Hervé Legrand, Directeur Général, Movmedix

De nouvelles innovations sur le marché orthopédique, reconnues par Bpifrance

Basée sur 30 années d'utilisation clinique, et plus de 150 000 interventions dans le monde, la technologie de Movmedix permet la reprise du patient très rapide dans son activité, notamment pour les athlètes professionnels et toutes personnes ayant une activité physique importante, tout en évitant les risques de morbidité ou d'infections liées aux techniques d'autogreffe et d'allogreffe.

Dans le cadre de son développement, Movmedix continue d'innover sur deux nouvelles générations de ligaments :

1 - Ligament Biomimétique de 4e génération : ligament artificiel avec un coating destiné à masquer la réponse du corps à un élément étranger, ceci permet de contrôler la réponse inflammatoire et d'améliorer la tenue mécanique de la prothèse. Une étude clinique est en cours avec le Professeur Giuliano Cerulli (Italie), cette solution pourra être commercialisée à horizon 2024.

2- Ligament Biomimétique et Biorésorbable de 5e génération : ligament avec un coating greffé sur un matériau biorésorbable afin de favoriser la repousse d'un nouveau ligament naturel. Lauréat du « Projets de recherche et développement Structurants Pour la Compétitivité », ce projet bénéficie d'une aide de 6,4 millions d'euros du Programme d'investissements d'avenir (PIA), opéré par Bpifrance.

À propos de Movmedix

Société de dispositifs médicaux, Movmedix est aujourd'hui le leader mondial dans la fabrication des ligaments artificiels. Depuis 30 ans, Movmedix, anciennement société LARS, fabrique des implants ligamentaires utilisés dans le domaine de la chirurgie orthopédique et traumatologique. Ces ligaments artificiels sont destinés à suppléer un ligament naturel lésé au niveau de l'articulation comme le genou ou l'épaule, et permettent d'éviter de prélever une partie d'un tendon sur le patient pour la réparation du site lésé. Ainsi grâce à ces ligaments artificiels, la durée d'hospitalisation et de rééducation est potentiellement réduite ainsi que la douleur. Le nom Movmedix reflète notre présence internationale actuelle ainsi que notre ambition d'offrir à travers nos produits innovants une mobilité infinie aux patients souffrant de lésions. La gamme de produits LARSTM (Ligament Advanced Reinforcement System) comprenant les ligaments artificiels, les systèmes de fixation, ainsi que l'instrumentation adaptée sera toujours commercialisée sous dénomination commerciale LARSTM par Movmedix, le fabricant légal restant L.A.R.S. jusqu'à nouvel ordre. Basée proche de Dijon, avec un bureau à Shanghai, la société emploie actuellement 24 personnes dans le monde, et vise un marché en médecine du sport estimé à 6 milliards d'euros.

