Theramex renforce son engagement en faveur des femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme





Lorsqu'il s'agit de reconnaître et de rendre hommage aux réalisations sociales, économiques, culturelles, politiques, scientifiques et autres des femmes dans le monde, la Journée internationale de la femme est une date clé du calendrier. Mais chez Theramex, chaque jour est une Journée internationale de la femme car nous nous concentrons uniquement sur les besoins de santé des femmes. Certes, nous célébrons cette Journée, mais il n'est pas question de nous arrêter ou de faire une pause car il y a de nombreux défis à relever pour rendre le monde plus juste et plus équitable. Animés par notre passion d'améliorer la santé des femmes et leur qualité de vie, nous la célébrons en venant travailler pour ajouter de la valeur pour nos patientes.

«La Journée internationale de la femme nous rappelle que notre travail est crucial pour soigner et améliorer la santé des femmes à toutes les étapes de leur vie. Au cours de l'année, nous avons collaboré avec de formidables organisations pour collecter des fonds pour les femmes dans le besoin, accroître la sensibilisation à des problèmes tels que la violence familiale et soutenir des organisations axées sur l'éducation comme Binti International, une organisation caritative qui sensibilise et informe le public sur la pauvreté menstruelle. Nos efforts bénévoles complètent le travail que nous réalisons au sein de Theramex pour faire la différence dans la vie des femmes, et nous ne faisons que commencer!», a déclaré Robert Stewart, PDG de Theramex.

À l'occasion de la Journée de la femme de cette année, nous allons travailler encore plus dur en consacrant notre temps à soutenir et encourager les femmes. Nous avons donné à tous nos collaborateurs la possibilité de trouver du temps dans leur horaire de travail chargé pour participer à des activités de collecte de fonds et/ou de bénévolat auprès d'un organisme caritatif partenaire.

Le thème de la Journée internationale de la femme 2022, #BreakTheBias, est particulièrement pertinent pour nous, car nous croyons ardemment qu'éliminer les préjugés ne sera possible que grâce à l'engagement déterminé de chacun d'entre nous. Nous nous engageons à éliminer les préjugés liés à la ménopause sur le lieu de travail, nous nous engageons à éliminer les préjugés entourant l'impact psychologique de la violence familiale grâce à nos efforts de RSE», a déclaré Anjuna Kalsi, directrice des ressources humaines chez Theramex.

«Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de Theramex et de compter parmi ses membres. Travailler ici chaque jour pour faire la différence et contribuer à un monde plus inclusif et plus sain pour les femmes, c'est extrêmement inspirant», a déclaré Camilla Harder Hartvig, directrice commerciale de Theramex.

Pour cette 5e participation de Theramex à la Journée internationale de la femme, nous nous sommes associés à de formidables organisations, notamment Where Women Work, pour présenter les femmes qui travaillent au sein de Theramex et leurs réalisations tout au long de leur carrière. L'organisme caritatif privilégié de notre siège mondial est Woman's Trust, une organisation axée sur la santé mentale qui fournit gratuitement des conseils et des soins aux femmes victimes de violence familiale; nous soutiendrons d'autres organisations caritatives de lutte contre la violence familiale à travers le monde dans les communautés où nous sommes présents.

Nous avons hâte de célébrer cette Journée, mais nous sommes tout aussi impatients de faire la différence pour les femmes du monde entier.

À propos de Theramex

Theramex est une société pharmaceutique internationale leader, spécialiste des femmes et de leur santé. Nous prenons en charge les femmes à chaque étape de leur vie en leur proposant un vaste portefeuille de marques innovantes et reconnues couvrant la contraception, la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose. Nous nous engageons à écouter et comprendre nos patientes, à répondre à leurs besoins et à offrir des solutions de santé pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Notre vision est d'être un partenaire à vie pour les femmes et les professionnels de la santé qui les traitent, en fournissant des solutions efficaces et orientées patientes, qui soignent et prennent en charge les femmes à chaque étape de leur vie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 15:40 et diffusé par :