Nord Quantique obtient un financement d'amorçage de 9,5 millions de dollars canadiens





Des partenaires de capital-risque spécialisés dans les technologies quantiques investissent pour propulser l'entreprise d'informatique quantique vers le développement de processeurs quantiques basés sur de meilleurs qubits et pour attirer des scientifiques de classe mondiale au Québec

SHERBROOKE, QC, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Nord Quantique, une entreprise de Sherbrooke spécialisée dans le développement d'ordinateurs quantiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un investissement d'amorçage de 9,5 millions de dollars canadiens. Nord Quantique développe une technologie utilisant des qubits supraconducteurs pour résoudre les problèmes des processeurs quantiques actuels. Le fonds pour les technologies profondes de BDC Capital et le fonds Quantonation VC , basé à Paris, co-dirigent cet investissement. Real Ventures de Montréal, déjà actionnaire, a également participé au tour de table. Nord Quantique est un partenaire de la Zone d'innovation quantique de Sherbrooke, qui vise à faire progresser l'innovation en matière d'informatique quantique au Québec.

Nord Quantique développe des processeurs quantiques pour faciliter la mise à l'échelle vers des ordinateurs quantiques tolérants aux erreurs. Tirant parti de l'expertise canadienne de pointe en matière de technologie quantique et de fabrication de puces basées sur les semiconducteurs, Nord Quantique propose une nouvelle approche pour la prochaine génération de processeurs afin d'atténuer et de réduire les erreurs sur chaque qubit individuel.

« Étant aux premières loges du développement du secteur de l'informatique quantique à l'échelle internationale, nous sommes convaincus que Nord Quantique possède l'une des feuilles de route techniques les plus prometteuses pour réaliser un ordinateur quantique tolérant aux erreurs. Le soutien rigoureux que l'équipe reçoit de l'écosystème quantique de classe mondiale de Sherbrooke est essentiel pour les aider à rivaliser avec les géants technologiques du monde », a déclaré Charles Lespérance, associé, Fonds pour les technologies profondes chez BDC Capital.

« En tant que l'un des premiers fonds mondiaux d'investissement en capital-risque dédié aux technologies quantiques, Quantonation appuie Nord Quantique depuis le premier jour de sa création en 2020. Avec le soutien des professeurs Alexandre Blais, directeur scientifique de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, et Michel Pioro-Ladrière, directeur adjoint de l'Institut quantique siégeant au conseil scientifique de Nord Quantique, nous avons pleinement confiance en la vision et les capacités de cette équipe pour le développement d'une technologie à fort potentiel pour l'informatique quantique », a déclaré Christophe Jurczak, associé directeur de Quantonation, France.

Les cofondateurs Julien Camirand Lemyre et Philippe St-Jean ont déclaré : « Nous relevons les grands défis technologiques qu'exige l'informatique quantique de haute performance et nous sommes sur la voie de développer des innovations révolutionnaires », affirme Julien Camirand Lemyre, Ph. D. « Nous occupons une position unique dans l'écosystème des technologies quantiques et nous sommes reconnaissants envers nos partenaires pour cet investissement qui agit comme l'étincelle initiale qui nous aidera à poursuivre notre croissance, à innover et à attirer de nouveaux esprits brillants au Québec », a ajouté le cofondateur, Philippe St-Jean, Ph. D.

Pour plus d'informations sur Nord Quantique et pour consulter les perspectives de carrière, visitez : https://www.nordquantique.ca/.

À propos de Nord Quantique

Nord Quantique développe du matériel pour l'informatique quantique tolérante aux erreurs, en repensant les processeurs dès le départ dans l'optique d'un faible taux d'erreur. L'entreprise construit des circuits supraconducteurs capables d'atténuer les erreurs sur chaque qubit individuel, ce qui permet d'accélérer la mise au point d'ordinateurs quantiques à haute performance. Située à Sherbrooke, au Québec, et faisant partie de la Zone d'innovation quantique de Sherbrooke, Nord Quantique a été cofondée en 2020 par Philippe St Jean, Ph. D., et Julien Camirand Lemyre, Ph. D., en tant que société dérivée de l'Institut Quantique. Pour plus d'informations sur Nord Quantique et les perspectives de carrière, visitez : https://www.nordquantique.ca/.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la branche d'investissement de BDC, la banque des entrepreneur.e.s canadien.ne.s. BDC Capital est un partenaire stratégique des entreprises les plus innovantes du pays. Il offre aux entreprises un éventail complet de capitaux, des fonds de démarrage aux investissements de croissance, en soutenant les entrepreneur.e.s canadien.ne.s qui ont l'ambition de se distinguer sur la scène mondiale. Visitez https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital .

À propos de Quantonation

Quantonation est le premier fonds de capital-risque dédié aux technologies quantiques et à la physique innovante. Des domaines tels que la simulation moléculaire, le calcul haute performance, la cybersécurité, ou l'imagerie médicale connaissent une révolution grâce aux innovations issues des laboratoires de physique. Avec une expertise scientifique unique, Quantonation accompagne la transition de ces technologies de laboratoire vers des produits commerciaux destinés à l'industrie.

À propos de Real Ventures

Real Ventures est une société de capital-risque de préamorçage qui s'adresse aux entrepreneurs qui osent créer des entreprises mondiales prospères. Depuis 2007, Real Ventures se consacre au développement de l'écosystème canadien des entreprises en démarrage en croyant fermement que ce sont les gens, et non l'argent, qui bâtissent les entreprises qui changeront la donne. Real Ventures offre du mentorat en soutien aux fondateurs à chaque étape de leur parcours, ainsi qu'un accès aux ressources et aux réseaux permettant d'accélérer leur développement personnel et la croissance de leurs entreprises. Real Ventures gère 325 millions de dollars à travers cinq fonds et son portefeuille de plus de 60 entreprises technologiques à forte croissance est actuellement évalué à plus de 15 milliards de dollars. www.realventures.com

