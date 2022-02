Fastfrate poursuit son expansion dans l'Ouest canadien avec l'acquisition de United Transfer Limited





WOODBRIDGE, ON, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Le groupe Fastfrate, un chef de file dans la prestation de services de transport et de logistique à des clients au Canada et aux États-Unis, est heureux d'annoncer l'acquisition de United Transfer Limited, une entreprise de transport et d'entreposage établie à Saskatoon, en Saskatchewan, à compter du 3 février 2022.

Avant son acquisition par le groupe Fastfrate, United Transfer Limited était détenue et exploitée par les partenaires d'affaires Paul Glover et Paul Rigby. Depuis sa création en 2008, United Transfer Limited offre des services de transport de chargements partiels et de l'expertise dans la région de Saskatoon et de Regina. En 2020, United Transfer Limited est devenue un partenaire officiel du groupe Fastfrate en tirant parti de ses services de livraison, de ramassage et de transport de chargements partiels.

« La croissance de Fastfrate signifie être en mesure d'offrir plus de services à plus de clients dans plus de régions, explique Manny Calandrino, chef de la direction du groupe Fastfrate. C'est exactement ce que nous permet de faire United Transfer Limited, une entreprise bien établie qui jouit d'une solide réputation en matière de professionnalisme et de résultats au sein de la famille Fastfrate. »

« La relation de travail que nous avons établie avec le groupe Fastfrate nous a permis de partager nos connaissances, nos pratiques exemplaires, notre expérience et nos idées. Il y a une forte demande pour le transport de chargements partiels à Saskatoon. Le fait de pouvoir s'associer d'abord au groupe Group et de se joindre à lui de façon permanente nous permet d'établir de nouvelles normes et de tirer parti des occasions qui se présentent dans l'industrie et dans la région », ajoute Paul Glover, copropriétaire de United Transfer Limited.

« United Transfer Limited étend notre présence en Saskatchewan en ajoutant Saskatoon à son réseau de terminaux. Cela nous permet d'améliorer nos services dans l'Ouest et notre offre pour le dernier kilomètre. Nous avons également hâte d'élargir notre offre dans le marché de Regina », indique M. Calandrino.

« Paul et moi avons tous deux commencé notre carrière en tant que conducteurs, alors nous avons toujours eu une affinité avec la route. United Transfer Limited est notre vision de ce que devrait être une entreprise de transport sur le plan des opérations et du service à la clientèle. Le groupe Fastfrate partage ces valeurs qui ont rendu cette décision facile et naturelle », déclare Paul Rigby, copropriétaire de United Transfer Limited.

Ross Glover, de United Transfer Limited, vient d'être nommé directeur régional, Saskatchewan, et relève de Richard Rose, vice-président, région des Prairies, groupe Fastfrate. M. Glover dirigera et gérera l'équipe de United Transfer Limited à Saskatoon et à Regina.

Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc. a agi à titre de conseiller financier exclusif de United Transfer Limited.

À propos du groupe Fastfrate

Établi à Woodbridge, en Ontario, Fastfrate Group propose des services de transport de premier plan depuis plus de 50 ans. D'un transporteur routier de charges brisées assurant également des services de transport intermodal, Fastfrate est devenu un groupe diversifié composé de plusieurs entreprises actives partout au Canada. Cette évolution permet désormais aux clients de bénéficier d'une gamme complète de services de transport reposant sur l'actif, notamment le transport routier, le transport transfrontalier et intermodal de lots complets et de lots brisés, le factage, l'entreposage, la distribution, ainsi que les services logistiques et de livraison du dernier kilomètre. Veuillez visiter fastfrate.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de United Transfer Limited

United Transfer Limited, dont le siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, a été fondée en 2008 par deux professionnels des transports britanniques. Reconnue pour son expertise en matière d'entreposage et de livraison, elle offre des solutions logistiques uniques mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et l'excellence du service. L'entreprise, qui exploite deux emplacements (Saskatoon et Regina), offre plus de 37 000 pieds carrés d'entreposage sur étagères avec des services de transbordement et d'entreposage, et dispose de programmes d'inventaire efficaces dans son centre de distribution. Les livraisons sont effectuées dans tout l'Ouest canadien pour le dernier kilomètre, le camionnage, les chargements partiels et complets, les livraisons d'urgence et le transport direct. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://www.unitedtransfer.ca/.

