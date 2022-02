Saguenay-Lac-Saint-Jean - CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER





SAGUENAY, QC, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Du 8 février au 4 mars 2022 inclusivement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise une consultation publique sur de nouveaux secteurs qui seront ajoutés aux plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) pour les unités d'aménagement 023-71, 024-71, 025-71 et 027-51, ainsi que sur les plans d'aménagement spéciaux de récupération de bois affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) dans les secteurs touchés.

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur ces nouveaux secteurs d'intervention potentiels, plus particulièrement sur les points suivants :

les secteurs d'intervention potentiels (SIP) des travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux; les chemins principaux ainsi que les infrastructures à construire ou à améliorer où des activités d'aménagement sont envisagées; les secteurs touchés par l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) qui peuvent faire l'objet d'un plan d'aménagement spécial de récupération des bois.

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 4 mars 2022 à 23 h 59, à l'adresse https://mffp.gouv.qc.ca/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/.

SÉANCE D'INFORMATION VIRTUELLE

De plus, en collaboration avec la Conférence régionale des préfets 02, le Ministère tiendra des séances d'information virtuelles au cours desquelles ses représentants présenteront, pour la ou les unités d'aménagement concernées, les plans visés par la consultation publique et échangeront avec les participants en plus de répondre à leurs questions.

Pour assister à la rencontre d'information virtuelle, vous devez en faire la demande par courriel au plus tard le jour précédant la rencontre à saguenay-lac-saint-jean.foret@mffp.gouv.qc.ca, sans oublier de préciser à quelle rencontre vous souhaitez participer. Un lien Internet et des instructions seront envoyés par courriel quelques jours avant la rencontre.

HORAIRE DES RENCONTRES

UNITÉS D'AMÉNAGEMENT DATE ET HEURE ALMA | UA 024-71 14 février 2022 à 17 h DOLEAU-MISTASSINI | UA 027-51 15 février 2022 à 17 h SAGUENAY | UA 023-71 16 février 2022 à 17 h SAINT-FÉLICIEN ET ROBERVAL| UA 025-71 17 février 2022 à 17 h

Service à distance

Puisque les bureaux du Ministère demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de COVID-19, les demandes de renseignements peuvent être envoyées par courriel.

Si vous n'avez pas accès à un service Internet ou si vous souhaitez obtenir plus d'information, vous pouvez laisser un message vocal à l'un des bureaux régionaux du Ministère indiqués ci-dessous, et un représentant du Ministère communiquera avec vous dans les jours suivants :

Bureau d'Alma

Unité de gestion de Rivière-Péribonka

418 668-8319 Bureau de Chicoutimi

Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw

418 698-3660 Bureau de Dolbeau-Mistassini

Unité de gestion de Mistassini

418 276-1400 Bureau de Saint-Félicien

Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien

418 679-3700

