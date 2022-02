CGI publie son rapport de responsabilité sociale 2021 qui souligne les progrès accomplis et propose de nouveaux objectifs pour ses priorités stratégiques





Notre stratégie « zéro émission nette » comprend l'adoption d'une énergie à 100 %

renouvelable pour tous nos centres de traitement de données d'ici 2023





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) est fière d'annoncer la publication de son rapport de responsabilité sociale 2021. Il démontre nos engagements, nos progrès et notre performance dans l'ensemble des opérations de l'entreprise afin d'atteindre nos objectifs envers trois priorités stratégiques : les talents, les communautés et le climat. Le rapport intitulé « Notre engagement à bâtir un monde plus inclusif et durable » souligne également nos nouvelles cibles ambitieuses, nos indicateurs clés de performance, ainsi qu'une révision de nos priorités pour refléter l'alignement de CGI aux enjeux sociaux, économiques et climatiques.

Faits saillants du rapport

Réduction de 70 % des émissions totales de CO 2 depuis 2014, ce qui témoigne des progrès accomplis envers l'objectif de CGI d'atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Certains marchés géographiques planifient d'atteindre le niveau net zéro avant cette date.

69 % de l'électricité des centres de traitement de données proviennent de sources d'énergies renouvelables, avec comme cible l'atteinte d'une énergie à 100 % renouvelable pour tous les centres de traitement de données d'ici 2023.

112 000 participants aux camps STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et à nos programmes éducatifs dans le monde entier. Nous dépassons ainsi déjà notre objectif de faire bénéficier de nos initiatives éducatives un nombre de personnes supérieur au nombre d'employés de CGI.

Près de 50 000 heures offertes pour des activités bénévoles et pro bono, et une nouvelle cible pour la réalisation de projets pro bono dans toutes les unités d'affaires de CGI d'ici 2026.

51 % de nos plus importants fournisseurs sont évalués selon des critères environnementaux et sociaux, l'objectif étant d'en évaluer 70 % d'ici 2025.

« Notre rapport 2021 souligne nos priorités en matière de responsabilité sociale. Celles-ci ont pris beaucoup d'importance et nous réitérons notre engagement envers un monde plus inclusif et durable, a affirmé George D. Schindler, président et chef de la direction. À ce titre, notre engagement et notre présence dans de nombreuses communautés partout dans le monde apportent des contributions positives à la société et nous permettent de tirer parti de notre expertise et de notre capacité à favoriser la durabilité et l'innovation. »

Notre rapport de responsabilité sociale est rédigé en conformité aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et à d'autres exigences en matière de divulgation, telles que celles du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Pacte mondial des Nations Unies.

Talents

CGI prône l'inclusion de tous dans le monde numérique et accélère ses efforts pour améliorer l'accès à l'éducation en technologie et management. Conformément à notre engagement mondial de former au numérique un nombre croissant de jeunes, plus de 460 programmes éducatifs STIM@CGI ont été dispensés à environ 112 000 participants dans le monde entier en 2021.

La priorité Talents met l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion et CGI s'est fixé un nouvel objectif sur trois ans pour atteindre la même représentation de la diversité aux échelons de direction que dans l'ensemble de l'entreprise.

Communautés

CGI s'engage à apporter une contribution positive à la société en mettant à profit notre expertise technologique et en management lors de projets à impact social, dans le cadre de projets pro bono et bénévoles développés par nos employés. Pour souligner le 45e anniversaire de l'entreprise l'an passé, CGI a lancé #CGIForGood, une campagne d'un an qui met en lumière 45 projets réalisés au profit des communautés où nous vivons et travaillons, y compris des solutions essentielles pour mitiger les enjeux causés par la pandémie de COVID-19.

En 2021, plus de la moitié des unités d'affaires de CGI ont déployé des projets pro bono. L'entreprise s'est maintenant fixé un nouvel objectif pour permettre à l'ensemble de ses unités d'affaires à mettre en oeuvre des projets pro bono d'ici 2026.

Climat

CGI démontre son engagement envers l'environnement grâce à des projets réalisés en collaboration avec nos clients et nos communautés, à nos pratiques opérationnelles et à notre gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a réduit de 70 % ses émissions de CO 2 depuis 2014, et près de 50 % de l'énergie utilisée dans l'ensemble des opérations provient de sources renouvelables.

Les centres de traitement de données sont essentiels pour notre offre de services aux clients et représentent près de la moitié de l'énergie totale consommée par CGI. Après s'être engagée l'an dernier à atteindre l'objectif zéro émission nette de carbone d'ici 2030, CGI a annoncé une nouvelle cible consistant à utiliser une électricité 100 % renouvelable dans tous ses centres de traitement de données d'ici 2023.

Pour lire le rapport de responsabilité 2021 de CGI et en apprendre davantage sur les efforts de l'entreprise à cet effet, visitez cgi.com/responsabilitesociale.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 82 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

