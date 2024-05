Pour une véritable équité, les négociations de l'Accord sur les pandémies doivent être déplacées hors de Genève, déclare AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF) appelle à déplacer les négociations en cours sur l'Accord sur les pandémies hors de Genève, en Suisse. Citant des préoccupations concernant la transparence, l'accessibilité et l'inclusivité, AHF plaide pour un lieu plus inclusif à l'échelle mondiale qui assure une participation équitable de tous les pays, en particulier des pays du Sud.

Cette semaine, à la 77e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), un consensus n'a pas été atteint pour dix-sept articles de l'Accord, avec une impasse notable sur les questions critiques d'équité et de financement. Hier, la Bolivie, la Jamaïque et la République dominicaine ont plaidé en faveur d'une approche plus inclusive qui intègre mieux les petites délégations dans le processus de négociation. Le Brésil a également souligné la nécessité d'un processus plus transparent avec la participation active des parties prenantes.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a récemment déclaré : « Que l'esprit de Genève ? l'esprit de coopération, de respect mutuel et de responsabilité partagée ? guide vos délibérations alors que vous oeuvrez à la finalisation de l'accord dans le délai fixé en mai de cette année. »

« De toute évidence, que ce que l'on appelle « l'esprit de Genève » a échoué, parce que ce n'est pas l'esprit des pays en développement où vit 81 % de la population mondiale », déclare le Dr Penninah Iutung, Responsable du Bureau africain d'AHF. « Ce dont nous avons besoin, c'est de l'esprit d'Addis-Abeba, ou de l'esprit de Nairobi, de Johannesburg, de New Delhi, de Jakarta ou de Sao Paulo, des villes qui peuvent véritablement représenter la volonté et l'engagement du monde en développement à parvenir à l'équité dans l'accord sur les pandémies. Genève est l'une des villes les plus développées et les plus chères du monde. Comment un esprit nourri là-bas peut-il être sensible à ce qui s'est passé dans les pays en développement pendant les pires périodes de la pandémie de COVID-19 ? »

Pour les prochaines réunions du processus de négociation de l'Accord sur les pandémies, AHF appelle à la relocalisation des négociations de la Suisse vers un pays en développement. Cela montrera un esprit nouveau, l'esprit d'équité et de solidarité qui est nécessaire pour un accord réussi sur les pandémies.

Nous rappelons que le succès de l'accord sur les pandémies dépend de la participation réelle et active des États membres et de l'inclusion pertinente des parties prenantes, y compris la société civile et les communautés.

