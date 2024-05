Le gouvernement du Canada alloue un soutien aux infrastructures de recherche de pointe à l'Université de Saskatchewan





Le financement accordé fera progresser la recherche et l'innovation canadiennes de pointe de prochaine génération

SASKATOON, SK, le 31 mai 2024 /CNW/ - Pour réaliser des percées en recherche et en sciences au pays, il faut avoir des installations et de l'équipement modernes et de haute qualité. Ces laboratoires et centres de recherche sont le berceau des percées médicales et scientifiques qui permettent de résoudre les problèmes du monde réel et de susciter de futures occasions économiques.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a souligné, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le financement prévu dans le budget de 2024 qui soutiendra l'innovation au Centre canadien de rayonnement synchrotron Inc. et à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l'Université de la Saskatchewan.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada investit 83,5 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2026-27, pour soutenir le Centre canadien de rayonnement synchrotron. Il s'agit d'une installation unique en son genre au Canada, où une source de rayonnement synchrotron permet aux scientifiques et aux chercheurs d'examiner la matière microscopique. Cette infrastructure spécialisée contribue à des percées dans des domaines tels que le changement climatique, allant du développement de cultures résistantes au climat aux processus miniers écologiques.

Le budget 2024 investit également 30 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024-25, dans la Vaccine and Infectious Disease Organization. Cette somme permettra d'achever l'infrastructure essentielle qui fait de l'organisation le Centre canadien de recherche sur les pandémies et un chef de file mondial de la recherche sur les maladies infectieuses et de la mise au point de vaccins pour les humains et les animaux. Cet investissement permettra d'étudier les agents pathogènes à haut risque afin de soutenir le développement de vaccins et de thérapies, un pilier essentiel de la stratégie du Canada en matière de biofabrication et de sciences de la vie.

Au Canada, les installations de recherche de calibre mondial jouent un rôle essentiel dans la mise au point de solutions aux grands défis ainsi que dans l'établissement d'un avenir résilient et durable. Les investissements réalisés à l'appui des infrastructures de sciences et de recherche stimulent l'innovation et contribuent à attirer et à former le talent scientifique de la prochaine génération, ce qui permettra de créer un avenir meilleur pour la population du Canada et du monde entier.

Citations

« Lorsqu'il s'agit de financer la recherche et l'innovation, nous finançons l'économie d'aujourd'hui et de demain. Qu'il s'agisse de construire un avenir propre et résilient ou de mettre au point des vaccins qui sauvent des vies, nous ne pouvons pas attendre un autre rappel mondial de la nature essentielle de ce travail. La recherche de pointe menée à l'Université de la Saskatchewan est si importante pour l'avenir que c'est un plaisir d'en être témoin et d'en apprendre davantage à ce sujet aujourd'hui. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La recherche canadienne a contribué, à maintes reprises, à l'amélioration de notre société, de notre économie et de notre système de soins de santé. Les investissements stratégiques que réalise le gouvernement témoignent de son engagement de favoriser l'innovation, de relever les défis mondiaux et de former les chefs de file scientifiques de la prochaine génération. En modernisant les installations et l'équipement de pointe, ces initiatives permettront à la communauté canadienne de la recherche d'atteindre de nouveaux sommets d'excellence. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Université de la Saskatchewan est un leader en matière d'innovation et de développement des connaissances et des compétences pour mener des recherches et des découvertes de classe mondiale. Cet investissement fédéral contribuera à la poursuite de l'innovation dans nos laboratoires CLS et VIDO, et à la mission de l'Université de la Saskatchewan d'être l'université dont le monde a besoin ».

- Peter Stoicheff, président de l'Université de la Saskatchewan

Faits en bref

Depuis le début de ses activités en 2005, le Centre canadien de rayonnement synchrotron a permis à plus de 5 000 scientifiques de 56 établissements universitaires canadiens et de 45 pays de publier plus de 7 500 articles scientifiques, mettant en lumière des découvertes dans un large éventail de domaines, dans le cadre de plus de 1 000 collaborations scientifiques internationales. Qu'il s'agisse de contribuer à la lutte contre la COVID-19, de créer de nouveaux médicaments contre le cancer, de mettre au point des cultures plus nutritives et plus résistantes au climat ou de soutenir des processus miniers propres et écologiques, l'infrastructure et les experts du Centre canadien de rayonnement synchrotron aident les chercheurs à résoudre des problèmes, à former la prochaine génération de scientifiques et à aider les industries à devenir plus efficaces et plus durables.

La Vaccine and Infectious Disease Organization accroît ses capacités en aidant les scientifiques du Canada et du monde entier à mettre au point des vaccins et des thérapies pour les humains et les animaux : L'ouverture du Centre de développement de vaccins, un établissement de biofabrication de niveau de confinement 3 qui répond aux exigences des bonnes pratiques de fabrication - l'une des rares au monde. L'ajout d'une capacité de confinement de niveau 4, qui permettra de travailler avec n'importe quel agent pathogène. La construction d'une nouvelle animalerie capable d'héberger une plus grande variété d'animaux, ce qui permettra d'accroître la capacité de recherche et de développement préclinique.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 16 milliards de dollars pour soutenir les sciences et la recherche.

Ces nouveaux investissements en infrastructure s'ajoutent à l'aide fédérale actuelle destinée à la recherche : Le Fonds stratégique des sciences, qui a annoncé les résultats de son premier concours en décembre 2023, accorde un soutien de 800 millions de dollars à 24 organismes tiers de science et de recherche à compter de 2024-2025. Le Canada a récemment conclu des négociations en vue d'être membre associé d'Horizon Europe, ce qui permettra aux Canadiennes et aux Canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de possibilités de recherche dans le cadre du programme européen à compter de cette année. Le budget de 2024 prévoit l'octroi de 825 millions de dollars pour augmenter le soutien à la population étudiante à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat ainsi que le versement de 1,8 milliard de dollars aux conseils subventionnaires fédéraux afin de hausser les subventions de recherche de base et de soutenir le milieu canadien de la recherche. L'augmentation du financement offert par le gouvernement fédéral à l'appui des sciences et de la technologie, à l'externe et à l'interne, est constante : le financement était de 44 % plus élevé en 2023 qu'en 2015.



