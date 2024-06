La plateforme de réservation de transport et de voyages DISPO est désormais opérationnelle dans le monde entier





PARIS, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'entrepreneur Oskars L?sis a lancé son entreprise de services touristiques OsaBus il y a douze ans avec des ressources limitées : une connexion Internet, un ordinateur, une voiture et 70 euros. Aujourd'hui, son entreprise est devenue un acteur mondial du secteur, proposant des circuits dans des régions reculées et moins explorées par les touristes. L'entreprise s'est développée et transformée, créant et proposant une nouvelle plateforme de réservation de transport et de voyages, DISPO .

DISPO est une plateforme de réservation en ligne pour les services de transport, la location de bus et de minibus, qui fonctionne avec succès dans de nombreux pays européens et est reconnue par les principaux acteurs de l'industrie européenne. DISPO propose également des excursions sur mesure, des guides experts, ainsi que des réservations d'hôtels, de billets d'avion et de voyages VIP pour améliorer l'expérience de voyage des clients du monde entier. La nouvelle plateforme est disponible dans le monde entier.

Un acteur mondial

Comme le raconte le fondateur d'OsaBus, O. L?sis, il y a plus de 12 ans, il savait qu'il voulait monter son entreprise, mais il ne savait pas exactement comment. « J'ai pris conscience des ressources dont je disposais à l'époque : une connexion Internet, un ordinateur, une voiture et 70 euros pour payer des frais de création de l'entreprise. Comme j'avais étudié le tourisme international et que cela me tenait à coeur, j'ai commencé à proposer des services de transferts pour les touristes. Au fil du temps, l'entreprise s'est développée, des sous-traitants se sont joints à moi, car je n'avais pas ma propre flotte d'autobus à l'époque. C'est ainsi que l'entreprise a commencé à se développer », a raconté O. L?sis concernant les débuts d'OsaBus.

Actuellement, la France est une destination populaire auprès des clients d'OsaBus, et en particulier dans la capitale parisienne, la société fournit de manière fiable divers types de transferts . En France, les touristes apprécient les excursions privées et familiales. Il est intéressant de noter qu'OsaBus se distingue de ses concurrents et de ses collègues en proposant des transports vers des zones plus éloignées, et pas seulement dans la capitale ou d'autres grandes villes françaises.

La numérisation pour un rayonnement mondial

DISPO est né de la nécessité de numériser les opérations internationales à succès d'OsaBus. O. L?sis a décidé de rendre les services d'OsaBus immédiatement disponibles dans le monde entier, « en supprimant les barrières de fuseaux horaires, de devises et de langues. » Fin 2019, OsaBus était bien connu dans le monde entier, et la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité du recours à des solutions numériques. « Les partenaires voulaient des informations en temps réel sur les prix et la disponibilité. La communication par e-mail ou par téléphone était trop lente, en particulier avec les clients situés dans différents fuseaux horaires. Nous avons commencé à développer notre solution : DISPO », a déclaré O. L?sis.

Reconnaissance et croissance rapide

Les services liés à la programmation ont constitué le plus grand défi lors du lancement de DISPO. « Mais après avoir lancé le nouveau design et le nouveau concept, nous avons reçu la reconnaissance des principaux professionnels du tourisme et de grandes entreprises. L'intérêt pour la collaboration s'est accru, et nous avons été considérés comme des acteurs majeurs et égaux sur le marché », a expliqué O. L?sis.

« Depuis le lancement du nouveau design DISPO, nous avons gagné plus de 13 000 utilisateurs actifs, et leur nombre augmente chaque jour. La plateforme est disponible dans plus de 200 destinations , et de nouvelles sont régulièrement ajoutées.

Notre plus grand défi aujourd'hui est de gérer l'augmentation rapide des commandes », a déclaré Eva Rudz?te, responsable des opérations DISPO.

