L'entreprise de santé reproductive de Cook Medical va être acquise par CooperCompanies





Cook Medical a annoncé aujourd'hui avoir signé une déclaration d'intention avec CooperCompanies pour vendre l'intégralité de l'entreprise de santé reproductive de Cook au sein de la division MedSurg. CooperCompanies (NYSE : COO), une société cotée en bourse spécialisée dans les soins de santé, se concentre sur les solutions de santé et de fertilité pour les femmes et fournit des produits et des services innovants pour chaque étape du parcours TRA. Aux termes de la transaction proposée, CooperCompanies versera 875 millions USD comprenant 675 millions USD à la clôture et 200 millions USD payés en quatre versements annuels de 50 millions USD. La transaction proposée est soumise au respect des obligations de consultation locales et des approbations réglementaires applicables.

Depuis plus de 40 ans, Cook se spécialise dans la santé reproductive, développant avec succès des produits pour l'obstétrique et la gynécologie, la fertilisation in vitro (FIV) et les technologies de reproduction assistée (TRA). Les antécédents de Cook en matière de santé reproductive sont remplis d'innovations qui aident les patientes à réaliser leur rêve d'avoir une famille, y compris le développement de la première aiguille spécifiquement conçue pour les traitements FIV.

« Nos antécédents de santé reproductive sont riches en innovations pour aider les patientes à réaliser leur rêve d'avoir une famille », a déclaré D.J. Sirota, vice-président directeur de la spécialisation MedSurg de Cook Medical. « Cet accord représente plus qu'une simple transaction ; c'est un engagement à offrir une gamme plus complète de solutions aux clients et aux patientes du monde entier. La société CooperSurgical est particulièrement bien placée pour combiner le portefeuille de santé reproductive de Cook avec ses ressources et compte investir de manière significative dans ce portefeuille de produits. »

William Cook Australia, Cook Spencer, et Cook Vandergrift fabriquent tous actuellement des dispositifs de santé reproductive. À la clôture de la transaction, Cook continuera de fabriquer des produits pour CooperSurgical pendant une période de transition de deux ans et augmentera la capacité de production pour tenir le pas avec la croissance. Aucun emploi n'est compromis par ce partenariat dans le secteur de la fabrication. Les employés engagés dans la fabrication de ces produits continueront à le faire pendant la période de transition et suivront éventuellement une formation polyvalente pour fabriquer d'autres produits de Cook Medical.

« Comme nous l'avons toujours fait, nous restons engagés envers les communautés où nous avons des installations et des employés, y compris Spencer, Vandergrift, et Brisbane où ces produits sont fabriqués », a déclaré Pete Yonkman, président de Cook Medical et du Cook Group. « Cet accord nous permettra d'investir dans la croissance future et dans les nouvelles technologies. Le reste de l'organisation Cook continuera en tant que sociétés familiales non cotées et n'envisage pas de changer ce statut. »

À propos de Cook Medical

Depuis 1963, Cook Medical invente, fabrique et fournit un portefeuille unique de dispositifs médicaux aux systèmes de santé du monde entier. Nous travaillons étroitement avec des médecins afin de développer des technologies qui améliorent la vie des patientes. Comme nous continuons d'être une entreprise familiale, nous avons la liberté de nous focaliser sur ce qui nous tient à coeur : nos patientes, nos employés et nos communautés. Apprenez-en plus sur CookMedical.com, et, pour obtenir des nouvelles de dernière heure, suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

