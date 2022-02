Coveo annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2022





Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 50% par rapport à l'année précédente à 21,2 M$US.

Le total des revenus a augmenté de 39% par rapport à l'année précédente à 23,2 M$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 49% à 72,2 M$US.

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « société ») (TSX: CVO), un leader sur le marché des plateformes de personnalisation d'expériences numériques alimentées par l'intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2022 clos le 31 décembre 2021.

« Nous avons enregistré des résultats records au troisième trimestre, démontrant la demande pour la personnalisation des expériences numériques par intelligence artificielle au sein des entreprises modernes, » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « Les gens s'attendent à des expériences personnalisées et pertinentes lorsqu'ils interagissent avec des entreprises lors de leur expérience d'achat, sur leurs sites Web, avec leur service à la clientèle et dans le cadre de leur travail, et cela ne peut être réalisé qu'en tirant parti des technologies d'apprentissage machine et d'apprentissage profond. Depuis plus d'une décennie, Coveo et maintenant la plateforme Coveo Relevance Cloudtm ont été à l'avant-garde de cette opportunité de transformer les affaires à grande échelle grâce à l'IA. Nous sommes bien positionnés pour répondre à cette demande dans tous les secteurs et poursuivre notre mission de démocratiser l'IA au sein des expériences numériques pour chaque entreprise. »

Faits saillants financiers pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2022

Les revenus tirés des abonnements SaaS ont crû de 50% par rapport à l'année précédente à 21,2 M$.

Le total des revenus était à 23,2 M$, une augmentation de 39% par rapport à l'année précédente comparé à 16,8 M$ pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2021.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS de

72,2 M$ au 31 décembre 2021, une hausse de 49% par rapport au 48,5 M$ pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2021.

72,2 M$ au 31 décembre 2021, une hausse de 49% par rapport au 48,5 M$ pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2021. Une marge brute de 74%, une augmentation de 55 points de base par rapport au troisième trimestre de l'année fiscale 2021.

Une perte d'exploitation de 23,4 M$ et une perte d'exploitation ajustée (1) de 8,1 M$.

de 8,1 M$. Un bénéfice net de 426,3 M$, comparé à une perte nette de 101,7 M$ durant le troisième trimestre de l'année fiscale 2021. Le bénéfice net lors du troisième trimestre de l'année fiscale 2022 a été impacté par un gain hors trésorerie de 269,2 M$ et un recouvrement d'impôt différé afférent de 184,4 M$. Ces deux derniers éléments sont liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l'épargne (« PAPE »).

Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation se sont établis à 7,9 M$, et la trésorerie était de 233,7 M$ au 31 décembre 2021.



Faits saillants opérationnels pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2022

Au 31 décembre 2021, notre taux d'expansion net s'est élevé à 112%.

Le 14 octobre 2021, nous avons réalisé l'acquisition de Qubit, fournisseur de premier plan de solutions de personnalisation propulsées par l'IA pour les équipes de mise en marché, établi à Londres.

Levé d'un produit brut de 195,9 M$ (produit net de 179,9 M$) lors du PAPE de 14 340 000 actions à droit de vote subalterne et du placement privé concurrent de 129 996 actions à droit de vote subalterne, lesquels ont clôturés le 24 novembre 2021, et l'exercice de l'option de surallocation de 2 151 000 actions à droit de vote subalterne additionnelles, ayant clôturé le 1er décembre 2021.

Lancement du modèle Deep Learning Case Classification, qui améliore considérablement la qualité des demandes d'assistance soumises par les utilisateurs grâce à l'affichage automatique des balises de classification pertinentes.

Lancement de notre fonctionnalité Smart Snippets, qui extrait automatiquement les portions de réponse du contenu client pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des réponses directes à leurs requêtes sans avoir à quitter la page de résultats.

Annonce d'une intégration plus poussée avec Adobe Experience Manager, y compris la sortie de Coveo pour Adobe Experience Manager sur le marché Adobe Exchange, afin de permettre aux leaders et développeurs numériques d'apporter plus facilement des expériences de recherche robustes et pertinentes aux sites Web, intranets, boutiques en ligne et documentation technique propulsés par Adobe.

Lancement de Coveo Search and Recommendations for SAP Commerce sur le SAP® Store pour permettre aux détaillants et aux fabricants de profiter de l'IA complémentaire, adaptable et extensible de Coveo afin de tirer encore plus de SAP Commerce Cloud et d'offrir l'expérience d'achat que les consommateurs d'aujourd'hui attendent.

Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS, un total des revenus, une perte d'exploitation ajustée et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

Trimestre se terminant

le 31 mars 2022 Exercice se terminant

le 31 mars 2022 Revenus tirés des abonnements SaaS 21,5 M$ ? 22,0 M$ 76,3 M$ ? 76,8 M$ Total des revenus 23,5 M$ ? 24,0 M$ 84,5 M$ ? 85,0 M$ Perte d'exploitation ajustée (1) 9,5 M$ ? 10,5 M$ 29,0 M$ ? 30,0 M$ Actions moyennes pondérées en circulation 103,4 M$ ? 103,9 M$ 50,8 M$ ? 51,3 M$

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Veuillez vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l'information sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières données ci-dessus.

Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

* * * * *

(1) Perte d'exploitation ajustée est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » ci-dessous.





Conférence téléphonique

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17:00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2022. L'appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, et Jean Lavigueur, chef de la direction financière.

Date: Lundi, le 7 février 2022 Heure: 17 h (HE) Numéro d'appel: Canada/US: 888-394-8218 Code de confirmation: 6876328 Webdiffusion en direct: ir.coveo.com dans la section "News & Events" La webdiffusion sera disponible pour une période de 1 an sur ir.coveo.com

Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers intermédiaires non audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à une mesure financière non conforme aux IFRS, à savoir la perte d'exploitation ajustée. Cette mesure n'est pas reconnue par les IFRS et n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Cette mesure est plutôt fournie à titre d'information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction.

Cette mesure ne doit donc pas être prise en considération isolément ni être considérée comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d'exploitation ajustée est présentée afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permet donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion daté du 7 février 2022 (le « rapport gestion »), lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de cette mesure. Voir les tableaux d'information financière ci-dessous pour une réconciliation entre la perte d'exploitation ajustée et la perte d'exploitation.

Le présent communiqué de presse réfère également aux revenus tirés des abonnements SaaS, au taux d'expansion net et à la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS, lesquelles sont des métriques opérationnelles utilisées dans l'industrie de la société. Veuillez vous reporter à la rubrique « indicateurs de performance clés » de notre rapport de gestion pour une description de ces métriques.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I' « information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d'exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour la période de 3 mois et l'année se terminant le 31 mars 2022. Cette information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. En outre, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l'égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d'exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l'atteinte des objectifs de la direction. L'utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons jugées appropriées et raisonnables à compter de la date à laquelle ces déclarations sont faites, comporte des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, ceux qui sont présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus ordinaire avec supplément ? RFPAV daté du 17 novembre 2021 (le «prospectus ») et disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats actuels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information puisque les résultats réels pourraient différer de ceux présentés dans l'information prospective, qui n'est valable qu'au moment de leur formulation.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés auprès des ACVM de temps à autre. Sauf indication contraire, l'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse et demeure entièrement sous réserve de la présente mise en garde. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l'exige.

À propos de Coveo

Nous croyons que la personnalisation et la pertinence sont cruciaux pour gagner dans la nouvelle économie de l'expérience numérique, afin de servir chaque personne selon son expectative, et que l'application de l'intelligence artificielle est un impératif. Coveo est la principale plateforme de pertinence propulsée par l'intelligence artificielle dans l'industrie. Notre plateforme infonuagique [SaaS] intègre la recherche, les recommandations et la personnalisation au sein des expériences numériques, les rendant plus personnalisées et plus performantes. Nous fournissons des solutions pour les applications destinées au commerce électronique, au service client, aux sites Web et aux environnements de travail. Nos solutions visent à procurer une valeur tangible à nos clients en favorisant la conversion et la croissance des revenus, en réduisant les coûts du soutien à la clientèle, en augmentant le libre-service, en augmentant le niveau de satisfaction des clients et le taux de fidélisation envers les sites Web, ainsi qu'en accroissant l'accès aux connaissances et la satisfaction des employés. Notre plateforme IA et nos solutions propulsent la pertinence des interactions numériques pour des centaines de marques et d'entreprises parmi les plus novatrices et importantes au monde et est soutenue par un vaste réseau de partenaires d'implantation et d'intégrateurs de systèmes à travers le monde.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

Relations aux Investisseurs :

Nick Goode

Relations aux investisseurs

investors@coveo.com

Kiyomi Harrington

Relations publiques

kharrington@coveo.com





États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les données par action, non audités)

Trois mois terminés le

31 décembre Neuf mois terminés le

31 décembre 2021

$ 2020

$ 2021

$ 2020

$ Revenus Abonnements SaaS 21 153 14 120 54 782 40 057 Licences autogérées et services de maintenance 487 1 405 2 042 4 002 Revenus de produits 21 640 15 525 56 824 44,059 Services professionnels 1 603 1 237 4 155 3 364 Total des revenus 23 243 16 762 60 979 47 423 Coût des revenus Produits 4 476 3 585 11 215 9 555 Services professionnels 1 566 865 3 406 2 615 Total du coût des revenus 6 042 4 450 14 621 12 170 Marge brute 17 201 12 312 46 358 35 253 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 12 182 8 514 33 650 22 375 Frais de recherche et de développement de produits 9 076 3 766 19 446 10 454 Frais généraux et administratifs 17 277 3 560 26 939 9 079 Amortissement des immobilisations corporelles 684 491 1 985 1 403 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 042 62 1 098 182 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 377 402 1 138 1 161 Total des charges d'exploitation 40 638 16 795 84 256 44 654 Perte d'exploitation (23 437 ) (4 483 ) (37 898 ) (9 401 ) Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables ?

composante droits de conversion (269 200 ) 72 749 (299 428 ) 151 557 Charges financières nettes 2 930 4 262 12 560 11 888 Perte de change 628 997 281 1 532 Bénéfice (perte) avant la charge (recouvrement) d'impôt 242 205 (82 491 ) 248 689 (174 378 ) Charge (recouvrement) d'impôt (184 108 ) 19 163 (188 972 ) 40 716 Bénéfice (perte) net 426 313 (101 654 ) 437 661 (215 094 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclasses aux états du résultat net Écarts découlant de la conversion dans la monnaie de présentation (6 989 ) (25 113 ) (2 637 ) (47 299 ) Total du résultat global 419 324 (126 767 ) 435 024 (262 393 ) Bénéfice (perte) net par action De base 7,65 (5,55 ) 13,05 (11,74 ) Dilué (0,24 ) (5,55 ) (0,41 ) (11,74 )





États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, non audités)

Le tableau suivant présente la rémunération fondée sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :

Trois mois terminés le

31 décembre Neuf mois terminés le

31 décembre 2021

$ 2020

$ 2021

$ 2020

$ Coût des revenus ? Produits 140 24 230 51 Coût des revenus ? Services professionnels 132 16 206 33 Frais de vente et de commercialisation 695 131 1 153 312 Recherche et développement de produits 1 100 130 1 537 287 Frais généraux et administratifs 786 202 1 201 545 2 853 503 4 327 1 228





Réconciliation de la perte d'exploitation ajustée à la perte d'exploitation

(en milliers de dollars américains, non audités)

Le tableau suivant réconcilie la perte d'exploitation ajustée et la perte d'exploitation pour les périodes indiquées :

Trois mois clos les

31 décembre Neuf mois clos les

31 décembre 2021

$ 2020

$ 2021

$ 2020

$ Perte d'exploitation (23 437 ) (4 483 ) (37 898 ) (9 401 ) Rémunération fondée sur des actions et charges connexes1 2 853 503 4 327 1 228 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2 1 003 41 1 003 83 Rémunération liée aux acquisitions3 502 121 744 363 Charges liées aux transactions4 509 - 1 839 - Dons de bienfaisance5 10 420 28 10 479 60 Perte d'exploitation ajustée (8 150 ) (3 790 ) (19 506 ) (7 667 )

Ces charges représentent les charges hors trésorerie comptabilisées relativement aux options sur actions émises et aux autres attributions aux termes des régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu'elles sont directement attribuables à la rémunération fondée sur des actions. Cette charge représente l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Tooso, Inc et Qubit. Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente associée aux obligations en matière d'emploi visant certains employés dans le cadre des acquisitions de Tooso, Inc et Qubit. Ces charges représentent les honoraires professionnels, les honoraires juridiques, les honoraires de consultation et les honoraires comptables liés au PAPE et à l'acquisition de Qubit. Ces charges représentent les dons de bienfaisance de la Société, incluant le don non récurrent en capital-action lié au Pledge 1%.





États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non audités)

31 dec.

2021

$ 31 mars

2021

$ Actif Actifs courants Trésorerie 233 683 55 399 Placements à court terme - 76 472 Créances clients et autres débiteurs 19 676 18 056 Aide gouvernementale et crédits d'impôt remboursables 9 284 4 189 Frais payé d'avance 4 495 3 953 267 138 158 069 Actifs non courants Coûts d'acquisition de contrats 10 538 8 624 Immobilisations corporelles 8 745 9 577 Immobilisations incorporelles 23 437 584 Actifs au titre des droits d'utilisation 9 142 10 268 Actifs d'impôt différé 5 011 5 672 Goodwill 22 232 1 247 Total de l'actif 346 243 194 041 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 21 057 16 550 Partie courante des revenus différés 45 242 37 144 Partie courante des obligations locatives 1 807 1 555 68 106 55 249 Passifs non courants Revenus différés 569 680 Obligations locatives 11 188 12 588 Actions privilégiées rachetables Composante passif - 195 701 Composante droits de conversion - 742 653 Passifs d'impôt différé - 186 249 Total du passif 79 863 1 193 120 Capitaux propres (négatifs) Capital-actions 859 065 16 957 Droits de conversion ? série A - 1 105 Surplus d'apport 9 984 5 794 Déficit (572 871 ) (995 774 ) Cumul des autres éléments du résultat global (29 798 ) (27 161 ) Total des capitaux propres (négatifs) 266 380 (999 079 ) Total du passif et des capitaux propres (négatifs) 346 243 194 041

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non audités)

Trois mois terminés le

31 décembre Neuf mois terminés le

31 décembre 2021

$ 2020

$ 2021

$ 2020

$ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation Bénéfice (perte) net 426 313 (101 654 ) 437 661 (215 094 ) Éléments sans incidence sur la trésorerie Correction de valeur pour pertes de crédit attendues 8 - 31 - Amortissement des coûts d'acquisition de contrats 987 832 2 797 2 468 Amortissement des immobilisations corporelles 684 491 1 985 1 403 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 042 62 1 098 182 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 377 402 1 138 1 161 Accroissement des intérêts 2 753 4 040 11 906 11 574 Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables ?

composante droits de conversion (269 200 ) 72 749 (299 428 ) 151 557 Don en capital-actions 10 379 - 10 379 - Paiements fondés sur des actions 2 853 503 4 327 1 228 Variation de la juste valeur des placements à court terme 12 46 103 (201 ) Intérêts sur les obligations locatives 176 184 550 538 Variation des actifs et des passifs d'impôt différé (184 118 ) 19 154 (189 062 ) 40 661 Perte de change latent 679 988 232 1 533 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (868 ) 2 519 (7 285 ) 8 361 (7 923 ) 316 (23 568 ) 5 371 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement Acquisition d'entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise (38 667 ) - (38 667 ) - Produit de la cession de placements à court terme 46 479 7 611 76 351 26 066 Entrées d'immobilisations corporelles (451 ) (821 ) (1 118 ) (2 240 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (155 ) (115 ) (756 ) (115 ) 7,206 6 675 35 810 23 711 Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement Capital-actions émis 195 920 - 195 920 - Frais d'émission de capital-actions (14 477 ) - (14 477 ) - Paiement à un actionnaire (14 758 ) - (14 758 ) - Produit de l'exercice d'options sur actions 215 22 337 72 Paiements au titre des obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus (551 ) (125 ) (1 683 ) (386 ) 166 349 (103 ) 165 339 (314 ) Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie 874 344 703 677 Augmentation de la trésorerie au cours de la période 166 506 7 232 178 284 29 445 Trésorerie à l'ouverture de la période 67 177 38 304 55 399 16 091 Trésorerie à la clôture de la période 233 683 45 536 233 683 45 536

