Acheter-Louer.fr prend une participation au sein de la PropTech Cocoon-Immo et s'étoffe dans le community management





PARIS, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce la signature d'un accord capitalistique et commercial avec la start-up Cocoon-Immo, spécialisée dans les solutions clé-en-main de gestion des réseaux sociaux pour les agences immobilières. Cet accord comprend une prise de participation de 9,2% au capital de Cocoon-Immo via ALFR Opportunity Invest, filiale d'investissement du Groupe, et s'accompagne d'un partenariat commercial afin d'accélérer les ventes des deux sociétés. Ce dernier offre également la possibilité au groupe Acheter-Louer.fr d'augmenter à l'avenir sa participation au sein de la start-up.

Fondée en 2020 par Chine Welsch et Thomas Sadoul, Cocoon-Immo est la première plateforme intelligente de gestion de la communication digitale, 100% spécialisée dans l'immobilier, et connectée à tous les logiciels immobiliers du marché. Alliant technologie et accompagnement humain, cette PropTech offre un service clé-en-main de gestion des réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, Linkedin, Google My Business et YouTube.

La plateforme récupère directement les flux d'annonces des agences clientes via la connexion aux logiciels immobiliers et gère la stratégie ainsi que la planification des publications de celle-ci en les personnalisant à son image. Cocoon-Immo propose deux modèles d'utilisation :

Un modèle d'utilisation en autonomie par les clients (agences immobilières ou mandataires immobiliers) où la plateforme les aide dans la gestion de leur communication digitale.

Un modèle clé-en-main dans lequel un chef de projet Cocoon-Immo gère la communication digitale des clients grâce à la plateforme, qui devient un outil collaboratif de travail entre les équipes de l'agence et le chef de projet Cocoon-Immo.

Dans un marché où la très grande majorité des professionnels de l'immobilier en France trouvent que leur présence digitale n'est pas à la hauteur, Cocoon-Immo apporte une solution propre à l'ADN et aux valeurs de chaque agence avec un service optimisé. La société commercialise sa solution sous forme d'abonnements mensuels à des tarifs compétitifs qui lui permettent d'enregistrer une croissance à deux chiffres et régulière de ses revenus mensuels récurrents.

Au-delà de cette entrée au capital, Acheter-Louer.fr et Cocoon-Immo ont conclu un accord pour la mise en place de synergies commerciales, avec pour ambition d'apporter des services toujours plus complets et différenciants à leurs clients communs.

Fort de ce nouvel accord, le groupe Acheter-Louer.fr, via sa filiale ALFR Opportunity Invest confirme sa stratégie de prises de participation ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 ? 9 février 2022

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr ? ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier ? habitat ? Blog immo-habitat ? Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition ? Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier

À propos de Cocoon-Immo

Lancée en 2020, Cocoon-Immo est une plateforme de social media management permettant aux agences immobilières d'avoir un accompagnement dans la mise en place de leur communication digitale.

Fondée par Chine Welsch (McGill, Rotterdam School of Management) et Thomas Sadoul (HEC Paris), elle s'adresse principalement aux professionnels de l'immobilier qui veulent accroître leur visibilité sur les réseaux sociaux et développer leur vitrine digitale.

Cocoon-Immo a pour ambition de devenir l'acteur de référence de la communication digitale pour les professionnels de l'immobilier à travers une solution complète d'outils, de services clé-en-main et de formations pour ses clients.

Plus d'informations sur https://www.cocoon-immo.io/

Contact : hello@cocoon-immo.io

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 12:00 et diffusé par :