Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $à la Municipalité de Duhamel

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, annoncent qu'un montant de 100 000 $ est octroyé à la Municipalité de Duhamel pour son projet d'amélioration de l'accessibilité du centre communautaire.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives favorisant le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Duhamel consiste à améliorer l'accessibilité du centre communautaire afin de permettre aux personnes aînées et aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bâtiment de façon sécuritaire et de participer aux différentes activités offertes. Plus précisément, les travaux comprennent l'installation d'un monte-escalier, de mécanismes à ouverture automatique sur les deux portes de l'entrée principale ainsi que la réfection complète des salles de toilettes situées au rez-de-chaussée.

« Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées et de promouvoir le vieillissement actif au sein de notre société. Nous avons à coeur d'offrir à l'ensemble des Québécois la meilleure qualité de vie possible. Je tiens à féliciter tous les intervenants derrière ce dynamique projet pour Duhamel! »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous sommes fiers de soutenir l'initiative de la Municipalité de Duhamel, qui permettra aux personnes aînées de même qu'à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de se réunir dans des lieux plus conviviaux, qui favorisent les rencontres et les liens intergénérationnels. Comme chaque projet PRIMADA, celui-ci témoigne de la volonté de notre gouvernement de soutenir les communautés dans leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées et promouvoir le vieillissement actif. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de député de Papineau, il est très important de soutenir les municipalités et les partenaires du milieu afin de non seulement offrir des lieux de socialisation agréables et sécuritaires, mais aussi de dynamiser la vie collective. C'est pourquoi je suis convaincu que les travaux à venir au centre communautaire de Duhamel auront un impact tangible sur la santé et la vie active des personnes aînées du secteur. Je suis très fier que notre gouvernement y participe avec le programme PRIMADA. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

