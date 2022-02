Creso Pharma fait l'acquisition de Sierra Sage Herbs





Un pionnier dans les domaines des plantes, des premiers soins naturels et des soins du corps se joint au portefeuille de marques de produits pharmaceutiques à base de cannabis et de chanvre de Creso

LYONS, Colorado, 7 février 2022 /CNW/ - Sierra Sage Herbs , fabricant des marques de produits naturels à succès Green Goo , Southern Butter et Good Goo , a annoncé aujourd'hui son acquisition par l'entreprise australienne Creso Pharma Limited (ASX : CPH, OTC : COPHF, FRA : 1X8). L'accord permet à Creso d'étendre son empreinte mondiale sur le marché américain tout en ajoutant une gamme supplémentaire de produits de santé naturels à ses gammes existantes de produits pharmaceutiques à base de cannabis et de chanvre . Sierra Sage, qui compte 90 000 points de distribution aux États-Unis, y compris Whole Foods, Walmart, Amazon, Target.com, CVS, Walgreen's, Rite Aid, Albertsons et Kroger, entre autres, continuera de fonctionner sous son leadership actuel tout en ayant accès aux ressources de Creso en matière de R et D, de fabrication et de distribution.

Fondée à l'origine en 2008 par les soeurs Jodi et Jen Scott et leur mère Kathy Scott, Sierra Sage est passée d'une entreprise en démarrage à domicile dirigée par des femmes à un chef de file dans le domaine des produits de santé naturels. Sa plus importante gamme de produits, Green Goo, est une collection de produits portatifs de premiers soins et de soins corporels à base de plantes qui sont fabriqués à l'aide d'un processus exclusif de perfusion lipidique, plutôt qu'avec des extraits préfabriqués. Ce processus unique augmente la valeur médicinale de ses baumes, faisant de ses propriétés curatives naturelles parmi les plus puissantes du marché. Les ingrédients des produits Green Goo sont biologiques dans la mesure du possible, ils sont obtenus selon les principes du commerce équitable et ne contiennent aucun produit chimique nocif. L'entreprise offre également une gamme de produits de santé infusés au chanvre au travers de sa marque Good Goo et une gamme de produits de soins de la peau pour les zones intimes au travers de sa marque Southern Butter, lancée récemment.

« Ma famille et moi avons fondé Sierra Sage Herbs parce que nous avons constaté qu'il n'existait pas d'offre sur le marché de produits de soins des plaies simples, efficaces et sécuritaires, qui étaient à la fois portables et accessibles », a déclaré Jodi Scott, directrice générale et cofondatrice de Sierra Sage Herbs. Ce qui a commencé comme un passe-temps pour la culture des herbes dans une cour arrière quelque part en Idaho est devenu l'une des marques de biens de consommation emballés qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine des soins personnels à base de plantes. Nous savons aussi qu'il y a toujours de la place pour la croissance. Nous sommes ravis d'entreprendre cette prochaine étape de notre parcours en tant que membres de la famille Creso et nous avons hâte d'offrir une gamme encore plus grande de produits de qualité que nos clients aiment tout en continuant d'agir en protectrices de notre environnement et de notre collectivité. »

Creso Pharma offre une gamme de produits pharmaceutiques, nutraceutiques, de santé animale et cosmétiques à base de cannabis et de chanvre sur les marchés d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et du Canada. L'entreprise a été l'une des premières à apporter l'expertise de l'industrie pharmaceutique et la rigueur méthodologique au monde du cannabis médical, en exploitant des installations en Suisse et au Canada. Creso Pharma partage le même engagement à l'égard des produits naturels de qualité et de l'innovation en santé sur lequel Sierra Sage a bâti son entreprise, et l'acquisition permettra l'expansion mondiale des produits dans toutes les directions.

« L'acquisition de Sierra Sage Herbs et de sa gamme de produits est une étape importante pour Creso Pharma, a déclaré William Lay, chef de la direction et directeur général de Creso Pharma. Elle marque notre entrée sur le marché du CBD aux États-Unis et fournit une base solide pour accroître rapidement les opérations, le développement de produits et les ventes, ainsi que d'autres transactions de fusions et d'acquisitions. La gamme de produits Green Goo est bien établie aux États-Unis, comme en témoignent les relations avec les principaux détaillants et les plus de 90 000 points de vente, ainsi que l'importante clientèle directe que Sierra Sage Herbs a bâtie au cours des dernières années. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Sierra Sage Herbs au sein du groupe Creso Pharma. »

Creso fait l'acquisition de Sierra Sage pour un paiement initial de 21 millions de dollars et des paiements futurs supplémentaires en fonction de l'atteinte des objectifs de vente pour les années civiles 2022 et 2023. Aux termes de l'entente, Sierra Sage conservera également son statut d' entreprise certifiée B Corp .

À propos de Sierra Sage Herbs :

Déterminée à fabriquer les meilleurs produits de soins de la peau entièrement naturels à base de plantes, Sierra Sage Herbs, qui fait maintenant partie de Creso Pharma, a pour mission de répandre la bonté, de favoriser le changement et de redéfinir les soins naturels du corps. Fondée en 2008 par les soeurs Jodi et Jen Scott et leur mère Kathy Scott, l'entreprise fabrique des produits naturels, dont les très populaires Green Goo et Southern Butter , qui sont vendus dans plus de 90 000 points de distribution aux États-Unis, dont Whole Foods, Walmart, Amazon, Target.com, CVS, Walgreen's, Rite Aid, Albertsons et Kroger, entre autres. Certifiée B Corp, Sierra Sage Herbs s'associe à des organismes de bienfaisance, à des organismes d'aide et à des causes aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site : www.sierrasageherbs.com .

À propos de Creso Pharma :

Creso Pharma Limited (ASX : CPH, OTC : COPHF, FRA : 1X8) met en valeur le cannabis pour améliorer la vie des gens et des animaux. L'entreprise apporte l'expertise pharmaceutique et la rigueur méthodologique au monde du cannabis et s'efforce de proposer des produits de la meilleure qualité. Elle met au point des produits thérapeutiques, nutraceutiques et d'art de vivre dérivés du cannabis et du chanvre et axés sur la santé humaine et animale qui ont une vaste portée auprès des patients et des consommateurs. Creso Pharma utilise les normes de développement et de fabrication des BPF (bonnes pratiques de fabrication) pour ses produits comme référence de l'excellence de la qualité et procède à l'homologation initiale de ses produits en Suisse. Elle détient des droits à l'échelle mondiale pour plusieurs technologies de distribution novatrices exclusives, qui améliorent la biodisponibilité et l'absorption des cannabinoïdes. En outre, Creso exploite une installation de culture de cannabis de 24 000 pieds carrés (« Mernova ») en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui est autorisée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis. Mernova fabrique des produits dérivés du cannabis qui respectent la même qualité et l'excellence que Creso Pharma. Ces produits sont à la pointe du marché pour ce qui est de la teneur en THC et des profils terpéniques, et la demande continue d'être forte et croissante. Creso est également propriétaire d'une installation de recherche psychédélique (« Halucenex ») en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui détient un permis de distribution de Santé Canada délivré en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui permet des activités de recherche et de développement sur une vaste gamme de composés psychédéliques. Halucenex a récemment déposé une demande d'autorisation d'essai clinique auprès de Santé Canada afin de terminer un essai de phase 2 visant à tester l'efficacité de la psilocybine comme traitement du trouble de stress post-traumatique résistant au traitement. Pour en savoir plus, consultez le site : www.cresopharma.com .

