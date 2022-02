Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine du développement international





OTTAWA, ON, le 6 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Semaine du développement international, qui se déroule du 6 au 12 février 2022 :

« Aujourd'hui marque le début de la Semaine du développement international, un moment pour réfléchir aux progrès accomplis et aux possibilités de continuer à bâtir un monde meilleur, plus résilient et pacifique.

« Les travailleurs, les bénévoles et les partenaires canadiens du développement international travaillent depuis longtemps et avec fierté à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des gens de nombreux pays. Ils aident à lutter contre la faim et la malnutrition, à faire progresser les droits de la personne et à donner aux gens les outils et les compétences dont ils ont besoin pour vivre une vie plus équitable et avoir accès à de meilleures possibilités. Ils sont prêts à relever tous les défis avec compassion, acharnement et dévouement pour améliorer la vie des personnes les plus vulnérables dans le monde.

« Alors que nous travaillons ensemble pour offrir aux pays du monde entier un avenir meilleur, nous savons qu'il est important de faire progresser l'égalité des sexes, d'améliorer les résultats en matière d'éducation et de santé, de lutter contre les changements climatiques et de renforcer la résilience économique. Dans le cadre de la Politique d'aide internationale féministe du Canada, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux afin de réduire la pauvreté et les inégalités et de relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les femmes et les filles.

« Bien que nous ayons réalisé des progrès dans nos efforts pour bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère, la pandémie de COVID-19 menace d'effacer ces progrès. À mesure que cette crise sanitaire évolue, nous reconnaissons que, dans de nombreux pays, la pandémie aura des répercussions négatives importantes et durables. C'est pourquoi nous avons mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars en aide internationale pour lutter contre la COVID-19 dans le monde, et pris des mesures pour nous assurer que les vaccins et les traitements parviennent aux gens qui en ont le plus besoin. Nous nous sommes notamment engagés à donner au moins 200 millions de vaccins au Mécanisme COVAX d'ici la fin de 2022. Grâce en partie à la contribution du Canada, un milliard de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été livrées par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX.

« Tandis que le Canada continue de lutter contre la COVID-19 aux côtés de ses partenaires mondiaux, il reste également concentré sur le travail urgent à accomplir pour lutter contre la crise climatique. À cet égard, nous avons porté à 5,3 milliards de dollars notre engagement en matière de financement climatique, afin de favoriser la prise de mesures climatiques transformatrices dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années. Nous sommes toujours déterminés à travailler avec nos partenaires pour répondre aux besoins humanitaires causés par la pandémie, les changements climatiques et d'autres crises, et pour soutenir la relance et la résilience à l'étranger.

« J'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour remercier les nombreuses personnes qui travaillent fort chaque jour pour apporter de véritables changements dans la vie des personnes les plus vulnérables du monde. Comme nous y invite le thème "#VisezLesObjectifs", poursuivons nos efforts pour soutenir la réalisation du Programme à l'horizon de 2030 et des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies afin d'assurer la paix et la prospérité des gens et de la planète. »

