Les travailleuses et travailleurs des soins de longue durée d'Alexandria réclament un contrat équitable





Le 7 février, les travailleurs de la résidence pour ainés et de soins de longue durée le Palais Alexandria, dans l'est de l'Ontario, mettront en place une ligne de piquetage aux abords de l'établissement pour sensibiliser le public aux actions qu'ils mènent en vue d'améliorer des conditions de travail déjà fortement dégradées par la pandémie de COVID-19.

QUI ? Les travailleuses et travailleurs de la résidence pour ainés et de soins de longue durée Le Palais Alexandria, membres de la section locale 9211-14 du Syndicat des Métallos QUOI ? Un piquet d'information pour de meilleures conditions de travail QUAND ? Le lundi 7 février 2022, 14 ? 16 h OÙ ? Le Palais Alexandria, 69 rue St. Paul, Alexandria, Ontario, K0C 1A0

Pendant la pandémie, les 80 travailleuses et travailleurs ont dû affronter d'énormes difficultés dans la prestation de soins aux résidents vulnérables du Palais Alexandria, un établissement privé à but lucratif abritant 36 lits de résidences pour ainés et 70 lits de soins de longue durée.

Les travailleuses et travailleurs, membres du Syndicat des Métallos, ont tenté de négocier en vain une convention collective équitable avec leur employeur. La direction du Palais Alexandria, par l'intermédiaire de la société d'experts-conseils Bass Associates, a exigé des concessions, dont des réductions d'indemnités de maladie et des crédits d'indemnités accumulés.

Les parties ont conclu les négociations et une résolution visant un nouveau contrat de travail est entre les mains d'une commission d'arbitrage. Celle-ci doit se réunir le 8 février 2022 pour statuer sur la convention collective. L'employeur a néanmoins encore la possibilité de renoncer aux concessions exigées et de proposer un contrat équitable. Alors que la procédure touche à sa fin, les travailleuses et travailleurs demandent à leur employeur de faire le bon choix et de les traiter avec dignité et respect.

«C'est une injustice flagrante envers des travailleuses et travailleurs qui ont passé ces deux dernières années à lutter contre les conséquences désastreuses qu'a eues la COVID-19 sur leur conditions de travail et sur les résidents dont ils prennent soin», a déclaré Colette McIntee, présidente de l'unité de négociation des Métallos qui représente les syndiqués.

«Le Palais Alexandria a également proposé des concessions qui rendraient les horaires de travail encore plus incertains et instables dans un contexte de pénuries chroniques de personnel», a ajouté Colette McIntee.

Les travailleurs dresseront un piquet d'information le lundi 7 février de 14 à 16 h aux abords du Palais Alexandria, 69 rue St. Paul, Alexandria, Ontario.

«Le personnel du Palais Alexandria s'est démené en première ligne pour se préoccuper de nos ainés les plus vulnérables tout au long de la pandémie de COVID-19. Devoir à présent faire face à des exigences de concessions liées aux indemnités de maladie et les crédits d'indemnités accumulés est complètement injustifié. Il est temps que l'employeur reconnaisse leur dévouement en acceptant un contrat équitable», a poursuivi Colette McIntee.

En tant que personnel du système de santé de la province, travailleuses et travailleurs de l'établissement n'ont pas le droit de grève en vertu de la Loi ontarienne sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, c'est pourquoi ils mettent en oeuvre cette action communautaire pour attirer l'attention sur les graves problèmes auxquels ils font face.

Lors d'une récente et intense réunion des membres du syndicat, les travailleuses et travailleurs ont clairement affirmé que s'ils avaient le droit de grève, ils envisageraient une telle action afin de lutter pour les changements nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail et la situation des résidents dont ils prennent soin.

«Ces travailleuses et travailleurs des résidences pour ainés et de soins de longue durée ont été reconnus de toutes parts comme des héros de première ligne pendant la pandémie. Il est temps que le Palais Alexandria respecte son personnel et s'attaque aux graves problèmes auxquels il est confronté en acceptant de payer adéquatement l'ensemble des travailleuses et travailleurs, de garantir des horaires équitables et de n'exiger aucune concession liée aux indemnités de maladie et les crédits d'indemnités accumulés, tous ces éléments affectant les soins prodigués aux ainés», a fait valoir Myles Sullivan, directeur élu du Syndicat des Métallos pour l'Ontario.

« Les changements raisonnables que demandent les travailleuses et travailleurs auront un impact positif pour les résidents, l'établissement et le personnel. Tout ce qu'ils demandent est une entente équitable pour toutes les parties », a ajouté Myles Sullivan.

