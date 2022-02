"Le spectaculaire dans le quotidien" à l'honneur avec l'annonce des lauréats du concours international de photographie de la GCCA





La Global Cement and Concrete Association (GCCA) annonce les lauréats de son concours international de photographie, Concrete in Life 2021, qui célèbre la beauté, l'importance et la durabilité du béton ? le matériau de fabrication humaine le plus utilisé dans le monde. Les photos ont été jugées par un panel composé d'un architecte aguerri d'un cabinet de renommée mondial, un directeur de la création, et la rédactrice d'un magazine architectural de premier plan.

Plus de 13 500 photos du monde entier ont été envoyées par des photographes professionnels et amateurs des quatre coins du globe via les réseaux sociaux et par email. Agung Lawerissa a été nommé grand gagnant pour sa photographie d'enfants jouant au football sur une plage devant l'emblématique pont Merah Putih ? qui relie la péninsule de Leizhou à la péninsule de Lei Timur en Indonésie.

Les participants devaient capturer ce que signifie le béton pour les gens du monde entier, dans quatre catégories: béton urbain, infrastructure en béton, le béton au quotidien et le béton durable. Les photos couvrent des scènes urbaines et des parcs de jeu, de belles architectures et des réseaux de transport essentiels, et à travers les merveilles de la modernité nous pouvons entrevoir les infrastructures qui se dérobent bien souvent à nos yeux.

La catégorie de béton durable a été créée pour le concours 2021 pour présenter comme le béton est utilisé pour soutenir les collectivités durables du monde entier. Mettant à l'honneur le béton, le concours a coïncidé avec le lancement par la GCCA d'un engagement sectoriel mondial et de la feuille de route pour un béton net zéro à l'horizon 2050.

Les lauréats de la catégorie de la durabilité sont Hakan Çöplü chez les amateurs, pour sa photo d'un homme seul au milieu de blocs de défense côtière en Turquie; et Rahmad Himawan chez les professionnels, pour sa photographie de champs de riz dans une zone agricole en Indonésie avec une petite route en béton, qui permet d'accomplir les activités de cultures clés et de soutenir la collectivité.

Le concours s'est déroulé d'août à novembre 2021. Le grand gagnant a remporté 10 000 dollars, et chaque vainqueur de catégorie a reçu 2 500 dollars. Le jury du concours était composé de:

- Isabel Allen, rédactrice, Architecture Today

- John Fairley, photographe et directeur de la création, Curious Productions

- Gian Luca Barone, associé principal, Zaha Hadid Architects

- Thomas Guillot, PDG de la GCCA

Isabel Allen, rédactrice d'Architecture Journal: "Il est merveilleux de voir des photos d'une si grande qualité prises dans le monde entier. L'environnement construit - maisons, bureaux, écoles, routes et autres infrastructures vitales - est un élément clé de l'existence humaine, et j'ai été particulièrement frappée par ces images qui ont saisi la manière dont les environnements construits peuvent transmettre un élément poétique sur les rituels du quotidien."

Thomas Guillot, PDG de GCCA: "Les lauréats du concours montrent avec une grande beauté à quel point nous vivons et interagissons avec le béton. Certaines de ces photos sont spectaculaires, alors que d'autres se penchent sur la vie de tous les jours, ou encore sur la manière dont le béton nous permet de vivre nos vis, où que nous soyons sur la planète.

"Le béton joue un rôle fondamental dans notre avenir durable, et nous sommes ravis de stimuler l'imagination à l'échelle mondiale. Nous remercions tous les participants et félicitons les lauréats."

Agung Lewarissa, grand gagnant de Concrete in Life: "J'ai pris ma photo dans la ville d'Ambon, en Indonésie. Je voulais saisir ce moment car il y avait un groupe de jeunes jouant au football sur le sable à marée basse, avec le pont Merah Putih en toile de fond. Le pont a été construit pour accélérer la liaison entre l'aéroport Pattimura sur la péninsule de Lei Hitu, Central Maluku au nord et le centre-ville d'Ambon sur la péninsule East Lei au sud. C'est un véritable honneur de remporter l'édition 2021 du concours Concrete in Life et de raconter comment le béton rapproche les collectivités dans mon pays."

Notes aux rédacteurs:

La liste complète des lauréats est ici jointe. En plus des six gagnants, le jury du concours a retenu une liste de participants, consultable sur le site web de la GCCA.

À propos de la GCCA :

Fondée en janvier 2018, la Global Cement and Concrete Association (GCCA) se consacre au développement et au renforcement de la contribution du secteur à la construction durable. La GCCA a pour but de favoriser l'innovation tout au long de la chaîne de valeur de la construction, en collaborant avec les associations sectorielles, ainsi qu'avec les architectes, les ingénieurs et les innovateurs. En oeuvrant ainsi, l'association démontre comment des solutions pratiques peuvent relever les défis mondiaux de la construction et contribuer aux objectifs de développement durable tout en faisant preuve d'un leadership industriel responsable en termes de fabrication et d'utilisation du ciment et du béton. La GCCA a son siège à Londres (Angleterre). Elle complète et soutient le travail réalisé par les associations aux niveaux national et régional.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

