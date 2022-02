Qredo annonce un financement de 80 millions de dollars en série A orchestré par 10T Holdings, avec des investissements stratégiques de Coinbase, Avalanche et Terra





Qredo, l'infrastructure décentralisée de couche 2 pour la conservation et le règlement d'actifs numériques, annonce aujourd'hui la clôture d'un des plus importants financements de série A réalisés à ce jour sur les marchés liés aux cryptomonnaies et à la blockchain.

La série A de 80 millions de dollars américains de Qredo a été menée par 10T Holdings, la société d'investissement en cryptomonnaies gérée par les investisseurs Dan Tapiero, Stan Miroshnik et Michael Dubilier. Le financement est assuré par un groupe diversifié d'investisseurs stratégiques tels que Coinbase Ventures, Avalanche et Terra, et des investisseurs financiers de premier ordre tels que Kingsway Capital, HOF Capital, Raptor Group et GoldenTree Asset Management. Ce financement de série A fait grimper la valorisation de Qredo à 460 millions USD.

"Ce soutien de la part des investisseurs les plus importants et les plus avisés en matière de crypto confirme incontestablement les objectifs et la mission à long terme de Qredo", a déclaré Anthony Foy, PDG de Qredo. "La solution Qredo propose aux institutions une solution sécurisée, rentable et conforme pour s'engager pleinement dans les actifs numériques et la DeFi. Nous bénéficions désormais d'une position idéale pour exploiter les opportunités, gagner des parts de marché et démontrer la puissance de la garde décentralisée."

Le protocole de couche 2 de Qredo assure des échanges et des règlements instantanés croisés sur les blockchains prises en charge, sans aucun des coûts de friction associés aux transactions de couche 1. Son calcul multipartite décentralisé (MPC) élimine le risque lié au vendeur et les faiblesses associés aux solutions de garde centralisées et à la gestion traditionnelle des clés privées.

Qredo a mobilisé 120 millions de dollars au cours des 12 derniers mois. Tout comme lors de son financement de démarrage en mai 2021 et de sa vente privée de jetons réalisée en juin 2021, Qredo a su convaincre des investisseurs financiers et stratégiques. Les investisseurs stratégiques développeront également des solutions à partir de Qredo pour leurs clients, entraînant la prochaine vague de croissance des utilisateurs sur le réseau.

Cette série A de Qredo est également l'aboutissement d'une année de développement opérationnel. En octobre 2021, l'intégration inédite de Qredo avec MetaMask Institutional a permis aux utilisateurs de participer en toute sécurité aux nouvelles innovations de DeFi, telles que l'accès aux pools de liquidité "cross-chain" et le commerce de produits dérivés nantis sur plusieurs chaînes. Quelques semaines plus tard, Qredo faisait partie du petit nombre de partenaires technologiques choisis pour faire émerger la prochaine génération d'applications liées au bitcoin et à la blockchain au Salvador.

"L'infrastructure est l'un des principaux chantiers pour l'adoption à grande échelle des cryptomonnaies", a déclaré Dan Tapiero, fondateur et PDG du principal investisseur 10T Holdings. "L'architecture décentralisée de Qredo et la mise en oeuvre unique de MPC révolutionnent la conservation et le règlement sécurisés des actifs cryptographiques. Le projet Qredo dispose de la volonté, des ressources et de l'avance technologique nécessaires pour répondre aux besoins complexes et en constante évolution de ses utilisateurs, pour aujourd'hui et pour demain."

La série A de Qredo repose sur 60 millions de dollars de capitaux primaires et 20 millions de dollars apportés par des investisseurs secondaires. Les fonds levés permettront d'alimenter les prochaines étapes de la croissance de Qredo. Cela concerne les acquisitions futures, la poursuite du développement des fonctionnalités de Qredo pour les utilisateurs de détail, et le développement du territoire de Qredo.

Le groupe complet d'investisseurs est composé de : 10T Holdings, Kingsway Capital, Coinbase Ventures, Ava Labs, Terraform Labs, GoldenTree Asset Management, HOF Capital, Tokentus Investment AG, SVK Crypto, GMF Capital, Rovida Kruptos Assets Limited, Vectr Fintech, Kestrel 0x1, Kenetic Capital, Nural Capital First Light (US) LP, Raptor Group, Alumni Ventures Blockchain Fund et Liberty City Ventures.

Galaxy Digital a agi en tant que conseiller financier exclusif de Qredo et agent de placement unique pour ce tour de financement.

Qredo est une infrastructure de gestion d'actifs numériques et propose une suite de produits conçus pour dégager de nouvelles opportunités pour les investisseurs institutionnels dans les cryptomonnaies et la finance décentralisée. Qredo intègre un nouveau protocole blockchain de couche 2 permettant aux utilisateurs de transférer et de régler de manière transparente les cryptomonnaies Bitcoin, Ethereum et autres valeurs de premier plan. Le calcul multipartite (MPC) avancé Gen 2.0 de Qredo assure une sécurité bancaire de niveau 1 et permet d'éliminer les préoccupations liées à la gestion des clés privées. Le réseau de Qredo permet aux investisseurs institutionnels de sécuriser, de régler et d'accéder à des pools de liquidités numériques et de prendre part aux innovations de DeFi. Suivez Qredo sur LinkedIn et Twitter.

